Россия, вероятно, получила временное преимущество в районе Запорожья за счёт своих ударных вертолётов, использующих ракеты большой дальности для нанесения ударов по наземным целям

С момента начала контрнаступления ВСУ на юге российские ударные вертолёты продемонстрировали высокую эффективность, сообщает в своей сводке разведка Министерства обороны Великобритании. Именно в этом, считает британское разведывательное управление, и заключается преимущество Вооружённых сил РФ в воздухе, которое оно назвало «временным».– отмечается в обзоре.В этом контексте британское разведывательное ведомство обращает внимание и на недавнее использование российскими войсками, по меньшей мере, 20 таких воздушных судов, которые они перебросили под город Бердянск, расположенный в Запорожской области. Об этом, по его словам, свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные американской частной компанией Planet Labs за 13 июня.В заключении, констатирует ведомство, вертолётные удары России участились с начала так широко тиражируемого на протяжении последних нескольких месяцев украинского «контрнаступа».Кстати говоря, в тот же день представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о том, что украинским военным «удаётся добиться определённых успехов» в своей наступательной операции на Бердянском направлении. Как утверждает Ковалев, в ходе наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины продвинулись на этом направлении за сутки от 500 м до 1 км. Таким образом, отмечает он, под контроль украинской армии якобы перешла территория площадью до 3 квадратных километров. Российское командование этой информации не подтверждает.