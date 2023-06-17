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Британское разведуправление рассказало о том, в чём заключается «временное преимущество» ВС РФ на юге Украины

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Британское разведуправление рассказало о том, в чём заключается «временное преимущество» ВС РФ на юге Украины

С момента начала контрнаступления ВСУ на юге российские ударные вертолёты продемонстрировали высокую эффективность, сообщает в своей сводке разведка Министерства обороны Великобритании. Именно в этом, считает британское разведывательное управление, и заключается преимущество Вооружённых сил РФ в воздухе, которое оно назвало «временным».


Россия, вероятно, получила временное преимущество в районе Запорожья за счёт своих ударных вертолётов, использующих ракеты большой дальности для нанесения ударов по наземным целям

– отмечается в обзоре.

В этом контексте британское разведывательное ведомство обращает внимание и на недавнее использование российскими войсками, по меньшей мере, 20 таких воздушных судов, которые они перебросили под город Бердянск, расположенный в Запорожской области. Об этом, по его словам, свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные американской частной компанией Planet Labs за 13 июня.

В заключении, констатирует ведомство, вертолётные удары России участились с начала так широко тиражируемого на протяжении последних нескольких месяцев украинского «контрнаступа».

Кстати говоря, в тот же день представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о том, что украинским военным «удаётся добиться определённых успехов» в своей наступательной операции на Бердянском направлении. Как утверждает Ковалев, в ходе наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины продвинулись на этом направлении за сутки от 500 м до 1 км. Таким образом, отмечает он, под контроль украинской армии якобы перешла территория площадью до 3 квадратных километров. Российское командование этой информации не подтверждает.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Laurie%20Nevay
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +8
    Россия, вероятно, получила временное преимущество
    Англичане в своем амплуа и с тем же репертуаром - даже при отсутствии успехов ВСУ преподнести информацию так, чтобы это ни в коем случае не затрагивало их возможности. Отсюда и формулировки: "вероятно"; "временное преимущество"... А где самолеты и вертолеты ВСУ, которые собирали по всей Европе и не только? Где ваши системы ПВО, которые поставляли Киеву? Не иначе, как российская армия "временно" уничтожила.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:54
      +3
      Как гласит русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное.
    2. bayard
      bayard Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: rotmistr60
      Англичане в своем амплуа и с тем же репертуаром - даже при отсутствии успехов ВСУ преподнести информацию так, чтобы это ни в коем случае не затрагивало их возможности

      Вывод у британской разведки правильный , и он очевиден каждому грамотному человеку - в условиях позиционной войны прорыв эшелонированной линии обороны без господства в воздухе невозможен . У ВС РФ это господство в наличии и то , что главным инструментом быстрого реагирования по уничтожению бронетехники наступающего врага , стали ударные вертолёты с дальнобойными ПТУР ... закономерно .
      Цитата: rotmistr60
      А где самолеты и вертолеты ВСУ, которые собирали по всей Европе и не только?

      Не особо собирали и пока не собрали . Но вывод то из неудач ВСУ как раз сделан в пользу поставок ВСУ достаточного количества боевой авиации для создания локального перевеса на конкретном ТВД и обеспечения ПВО в том числе от ударных вертолётов ВС РФ .
      Наземными средствами ПВО наступающим группировкам не обеспечить , особенно если ПТУРы у вертолётов ВС РФ имеют бОльшую дальность , чем дальность ПЗРК пехотных подразделений . А отсюда вывод - такое ПВО возможно осуществить только силами истребительной авиации , которая не позволит вертолётам спокойно чувствовать себя в районе ЛБС . Ну нет у НАТО войсковой ПВО , способной сопровождать наступающие войска в общих боевых порядках и обеспечивающих ПВО от целей на ПМВ и дальности до 15 км. Потому единственный выход - поставить истребители в товарных количествах вместе с лётчиками (ибо нужны эти самолёты ещё вчера) и постараться переломить ситуацию . И всего этого следует ожидать не "к осени" , не через "3 - 5 месяцев" , а уже в июле .
      Даст ли это им преимущество ?
      Вряд-ли , наша истребительная авиация и ПВО первой линии не оставят им шанса на господство в воздухе , но сложности для применения ударных вертолётов в районе ЛБС , это создаст .
      Цитата: rotmistr60
      Где ваши системы ПВО, которые поставляли Киеву?

      Это системы объектовой ПВО , они не мобильны , они стационарны . И попытки такие системы выдвинуть ближе к ЛБС заканчиваются для них плачевно . Ибо выявляются и достаточно эффективно уничтожаются .
      Так что единственный шанс для них сейчас - поставка истребителей .
      Вместе с лётчиками и техперсоналом .
      В достаточно больших количествах .
      Моё скромное оценочное мнение , что НАТО может подготовить и поставить в короткий срок до 200 - 250 истребителей . С лётчиками и техниками . А для легендирования данной поставки , уже пошли заявления , что и Германия , и Англия , и даже Швеция ... занялись "подготовкой украинских лётчиков" .
      На чём !?
      У этих стран нет Ф-16 на вооружении , у них на вооружении "Еврофайтеры" и "Гриппены" , "Торнадо" и "Мираж-2000" (это уже о Франции , которая тоже "готовит лётчиков") . Это для того , чтоб было чем объяснить "внезапное" появление у б\У такого количества и разнообразия истребителей из разных стран и от разных производителей . И возможно именно это сейчас отрабатывается на натовских учениях боевой авиации , в которой участвуют порядка 250 истребителей .
      И расчёт у них - на внезапность появления такой армады , массированное применение её на одном из участков фронта , пусть кратковременное , но завоевание господства в воздухе на этом ТВД и обеспечение успешного наступления и достижения вожделенной цели .
      Вот к этому и следует готовиться уже в ближайшие недели .
      Так что всё "веселье" у нас ещё впереди . Лето , как и ожидалось , будет горячим и во многом определяющим .

      В определённом смысле контрмерой могла бы стать операция по созданию "санитарной зоны" на севере б\У . Это распылит силы врага , растащит их по разным фронтам , создаст новые угрозы их крупнейшим городам и самому Киеву .
      Но тут уж ... чего башни надумают .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    +1
    Британское разведуправление рассказало о том, в чём заключается «временное преимущество» ВС РФ на юге Украины
    . Наглы изворачиваются как могут... впрочем не они одни такие. Все гейропейские СМИ, експерты и прочие болтун, легко меняют заголовки своих опусов, когда их брехня становится на столько явной, что воротит начинает и их исконную публику, читателей...
    ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ОЙ, ОЙ, ОЙ!
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:55
    +2
    Временное? В том смысле, что иногда нужно керосином заправлять и ПТУРы перезаряжать? Таки да.
  4. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 14:00
    -2
    На Цензоре пишут что ВСУ заняли Пятихатки. Информация нуждается в подтверждении.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:08
      -1
      Если не отдать врагу несколько деревень, то он не отправит туда вторую волну наступающих, а снова замолчит и скажет, что контрнаступа нет
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:17
      +2
      Цитата: syabroleonid
      На Цензоре пишут что ВСУ заняли Пятихатки. Информация нуждается в подтверждении.

      Ну заняли и заняли. Сейчас их там и накроются всем что стреляет и летает. К вечеру обратно побегут.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:06
    +1
    А где же все эти гепарды, штормеры, кротали и прочие авенжеры? Их решили отправить в глубокие тылы, где им не придется уворачиваться от ланцетов?
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 14:17
    0
    Сил обороны Украины продвинулись на этом направлении за сутки от 500 м до 1 км. Таким образом, отмечает он, под контроль украинской армии якобы перешла территория площадью до 3 квадратных километров.
    Я так понимаю, завалить поле трупами бешенных бандеросвиней они и называют "взять под контроль".