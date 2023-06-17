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Минобороны РФ: военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области

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Минобороны РФ: военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области

Российская военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области. Этим занимаются подразделения, относящиеся к Западному военному округу (ЗВО).


Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны РФ.

Военнослужащие военной полиции Западного военного округа обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского автотранспорта по автомобильным дорогам в населенных пунктах Новая Таволжанка и Шебекино Белгородской области

- заявили в оборонном ведомстве России.

Военные полицейские патрулируют Новую Таволжанку и Шебекино, а также проводят проверки проезжающего гражданского автомобильного транспорта.

Город полностью под контролем Вооруженных сил

- сообщил находящийся в Белгородской области полковник военной полиции Минобороны России, говоря о ситуации в Новой Таволжанке.

Одной из целей военнослужащих является пресечение вероятных случаев мародерства, так как значительное количество жителей Новой Таволжанки и Шебекино были эвакуированы. Чтобы помешать мародерам, военная полиция разместила в этих населенных пунктах стационарные блокпосты, а также патрулирует улицы.

Еще здесь решили ограничить движение автомобилей в темное время суток – с восьми часов вечера до семи утра.

По мнению полковника военной полиции, местные жители начали возвращаться в свои дома еще и потому, что почувствовали себя в безопасности под защитой закона.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. Степняк
    Степняк Сегодня, 12:51
    0
    Да. Ла-Манш далековато оказался. На НВП нам говорили про две недели танкового рывка. Сейчас вижу, что не при моей жизни.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:06
      0
      Две недели - это не возможности ОВД по продвижению к Ла-Маншу. Это цейтнот, в котором оказывался СССР после начала войны в Европе. По истечении этого времени в Европу прибывали американские войска и военное противостояние заходило в позиционный тупик (на рубеже 70-80гг концепция войны в Европе изменилась и обе стороны стали рассматривать как основной безъядерный конфликт). При этом НАТО признавало отсутствие возможности военной победы одной из сторон в таком конфликте и единственным выходом из позиционного тупика становились дипломатические переговоры.
      1. Степняк
        Степняк Сегодня, 13:10
        0
        Я не про ОВД умершую. Я про Шебекино. Город не фига не в Польше находится. И даже не на Украине.
  2. AUL
    AUL Сегодня, 13:12
    -1
    А почему этим занимается военная полиция, а не росгвардия? или гвардейцы в тылу нужнее?