Минобороны РФ: военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области

Военнослужащие военной полиции Западного военного округа обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского автотранспорта по автомобильным дорогам в населенных пунктах Новая Таволжанка и Шебекино Белгородской области

Город полностью под контролем Вооруженных сил

Российская военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области. Этим занимаются подразделения, относящиеся к Западному военному округу (ЗВО).Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны РФ.- заявили в оборонном ведомстве России.Военные полицейские патрулируют Новую Таволжанку и Шебекино, а также проводят проверки проезжающего гражданского автомобильного транспорта.- сообщил находящийся в Белгородской области полковник военной полиции Минобороны России, говоря о ситуации в Новой Таволжанке.Одной из целей военнослужащих является пресечение вероятных случаев мародерства, так как значительное количество жителей Новой Таволжанки и Шебекино были эвакуированы. Чтобы помешать мародерам, военная полиция разместила в этих населенных пунктах стационарные блокпосты, а также патрулирует улицы.Еще здесь решили ограничить движение автомобилей в темное время суток – с восьми часов вечера до семи утра.По мнению полковника военной полиции, местные жители начали возвращаться в свои дома еще и потому, что почувствовали себя в безопасности под защитой закона.