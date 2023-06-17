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Bloomberg: Генсека НАТО Столтенберга просят остаться на своём посту ещё на год

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Bloomberg: Генсека НАТО Столтенберга просят остаться на своём посту ещё на год

В нынешней непростой ситуации для НАТО на фоне событий вокруг Украины всё чаще идут дискуссии о том, кто же возглавит альянс в это непростое время.


Как известно, на данный момент генеральным секретарём НАТО является норвежец Йенс Столтенберг, который занимает этот пост почти девять лет с октября 2014 года. Полномочия Столтенберга должны быть истечь ещё 1 октября прошлого года, но были продлены на год из-за ситуации на Украине. В октябре этого года этот срок истекает и во многих странах альянса звучат голоса о необходимости продления его ещё на год.

В частности, об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник. Страны НАТО желают, чтобы Столтенберг остался, так как не могут найти компромиссную кандидатуру для его замены, отмечает издание.

Вопрос избрания нового генсека организации будет обсуждаться на саммите НАТО в июле, где страны-члены будут искать консенсус.

Основными кандидатами на пост генерального секретаря Североатлантического альянса считаются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, британский экс-премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом у каждого свои минусы. У одних в том, что в их собственных странах расходы на военную сферу не дотягивают до норматива по уставу НАТО - до 2% ВВП, у других (например, экс-премьер Джонсон) проблемы с поддержкой в своих странах.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    0
    во многих странах альянса звучат голоса о необходимости продления его ещё на год.
    Туповатый, но агрессивный русофоб оказался незаменим. Вроде и кандидатуры предлагаются, как под копирку - не слишком образованные, агрессивные, махровые русофобы, но очевидно какой-то "изюминки" не хватает. А на перепутье долго стоять не рекомендуется, вот и звучат голоса о продлении срока (жалко не в тюрьме) Столтенбергу. Вроде и в обиде ни кто не окажется и кадр проверенный 9 годами безупречной службы.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:04
    0
    Bloomberg: Генсека НАТО Столтенберга просят остаться на своём посту ещё на год
    . Просим, просим, на бис!
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:07
    0
    Не, хитрый план однако. В случае всеобщего шухера после провала великого котрнахрюка на него все и повесят. Один фиг на пенсию мемуары писАть.)))
  4. Доктор71
    Доктор71 Сегодня, 13:13
    0
    Мне напомнило это "многочисленные просьбы трудящихся" в СССР.