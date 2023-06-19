Показательная казнь Розенбергов

Тайные коммунисты

Разоблачение

«Она хуже Юлиуса. Она умнее его. Она всё это придумала.»

«Отдав русским секрет атомной бомбы, вы спровоцировали коммунистическую агрессию в Корее. В результате погибли пятьдесят тысяч человек, и кто знает, возможно, миллионам невинных людей придётся заплатить за ваше предательство. Совершив предательство, вы изменили ход истории не в пользу родины»,

Показательная казнь

«Розенберги выдали врагу атомные секреты и обрекли на смерть множество людей, поэтому я в это дело вмешиваться не стану»,

«Казните Розенбергов и отправьте их кости в Россию!»

«Всегда помните, что мы были невиновны и не могли пойти против своей совести.»

Юлиус Розенберг, сын польских эмигрантов-евреев, родился в Нью-Йорке в 1918 году. Сначала он собирался стать раввином, получил религиозное образование. Однако потом решил получить и обычную профессию и стал инженером-электротехником. В 1939 году он женился на своей подруге детства, тоже еврейке, Этель Грингласс. Она в юности занималась вокалом и была секретаршей.Супруги Розенберги занимали активную общественную позицию. Участвовали в антифашистских митингах, собирали пожертвования для невинно осуждённых. Во время гражданской войны в Испании они выступали против франкистов.К началу Второй мировой войны Юлиус получил должность инженера армейской связи. Розенберги внимательно следили за титанической советско-германской войной. Они радовались успехам СССР, считали, что это проявление справедливости и прочности социализма. Супруги тайно вступили в коммунистическую партию. В этот период многие лучшие люди планеты сочувствовали Советскому Союзу, поддерживали великую идею социальной справедливости и как могли помогали советскому народу в его великой борьбе.В 1942-1945 гг. Юлиус занимал должность гражданского инженера войск связи в штате Нью-Джерси. В 1943 г. инженер вышел на резидента советской разведки в США Александра Феклисова. Розенберг начал передавать секретную информацию, которая касалась новых американских вооружений. По словам Феклисова, Розенберг предоставил ему тысячи документов с грифом «секретно» и «сверхсекретно».По информации генерала П. Судоплатова, супруги Розенберг были привлечены к сотрудничеству с советскими спецслужбами ещё в 1938 году Овакимяном и Семёновым. Они предоставляли данные по химии и радиолокации.Также Юлиус завербовал Дэвида Грингласса, младшего брата жены, и его жену Рут. Грингласс, сержант американской армии, был механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе и передавал информацию через связника советской разведки Гарри Голда. В частности, считается, что Грингласс передал Розенбергу рабочие чертежи бомбы, сброшенной на Японию.В 1950 году в Англии поймали советского разведчика Клауса Фукса. Во время допроса на одном из фото он опознал Голда, который был его связником в 1944-1945 гг. Голд признал, что работает на советскую разведку, и на фотографиях, показанных агентами ФБР, указал на Грингласса. Тот начал давать показания, когда начали угрожать, что арестуют его жену. Он показал на Розенбергов. Летом 1950 года супруги были арестованы.Суд начался 6 марта 1951 года и продолжался три недели. Розенберги отказались признать свою вину и заявили, что их арест — это антикоммунистическая и антисемитская провокация. Супругов обвинили в «».Рут Глингласс дала показания против Этель, сообщив, как та под диктовку Дэвида фиксировала описание атомной бомбы. В итоге Рут помиловали, а Дэвида Глингласса осудили, и он провёл в тюрьме 10 лет.29 марта 1951 года супруги Розенберги были признаны виновными. Вынесение приговора было назначено на 5 апреля. Сначала в министерстве юстиции и в ФБР считали, что Этель казнить не следует, так как у них двое детей. Достаточно приговорить к 20-25 годам тюрьмы. Также следователи рассчитывали, что это позволит добиться от Юлиуса признания. Однако прокурор был сторонником жестоких мер. Когда судья обратился к нему за советом, тот ответил:Судья Ирвинг Кауфман приговорил Розенбергов к казни на электрическом стуле.— заявил он.Ещё два года супруги боролись за смягчение приговора. Они до конца стояли за свою невиновность. Дело Розенбергов вызвало большой мировой резонанс. Многие известные личности выступили за смягчение приговора. Среди них были Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль и даже папа римский Пий XII. Послы США в странах Европы предупреждали, что казнь Розенбергов сильно подорвёт авторитет Америки в глазах других государств.Но всё было напрасно. Президент США Гарри Трумэн сослался на то, что срок его полномочий истекает, и умыл руки. А новый президент Дуайт Эйзенхауэр был непреклонен.— заявил президент.В самих Штатах общество раскололось. Одни выступали в защиту супругов, другие – с требованиями их смерти.— кричали они.Казнь была назначена на 19 июня 1953 года. Адвокат пытался добиться отсрочки казни — она выпадала на субботу, Шаббат, что противоречило еврейским традициям. Но судья просто перенёс время казни. Из-за опоздания электрика казнь состоялась всё же именно в Шаббат.Розенбергам разрешили позвонить по телефону, который был напрямую связан с министерством юстиции. Если бы они признали свою вину, то казнь бы отменили. Но они мужественно отказались это делать. Супруги предпочли в последний раз поцеловать друг друга. Перед смертью Этель написала сыновьям:Юлиус умер быстро, в Этель умирала долго и мучительно.Очевидно, что дело было раздуто американцами и мировой общественностью. Супруги не заслуживали столь жестокого наказания. Американским властям нужна была максимально жестокая и показательная казнь, чтобы скрыть провалы своей разведки. Розенберги идеально подошли на эту роль — как настоящие коммунисты, и за то, что отказались просить прощения у американского народа.Юлиус действительно сотрудничал с Феклисовым, но передавал секретные данные по обычным вооружениям. Но он не мог выдать никаких атомных секретов, так как не входил в круг лиц, знакомых с ядерным проектом. Эти улики просто сфабриковали, запугав их родственников. Этель же вообще стала невинной жертвой, преданная жена, которая до последнего поддерживала мужа.