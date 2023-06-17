Patriot – это единственное оружие , которое лишает Россию ее способности терроризировать десятки миллионов людей своими бомбардировками школ и инфраструктуры

В настоящее время это не входит в планы правительства

В начале июня киевский режим попросил Мадрид передать ВСУ зенитный ракетный комплекс Patriot, размещенный в союзной по НАТО Турции на авиабазе Инджирлик. После этого на испанские власти начали оказывать давление некоторые другие западные страны, добиваясь удовлетворения нужд незалежной.- заявлял Зеленский, как обычно маскируя в своих речах боевиков под гражданское население, а военные объекты под школы и больницы.Несмотря на эти жалобы, на днях руководитель военного ведомства страны Маргарита Роблес заявила, что Минобороны не планирует отправлять в Украину систему Patriot, которая с 2015 года дислоцируется в Турции.- пояснила министр изданию RNE, отказав удовлетворить просьбы Зеленского.Как утверждается официально, в Турции испанский Patriot отвечает за предотвращение возможного удара баллистических ракет, запущенных из Сирии. Его дислокация в Инджирлике является решением НАТО по защите Турции от возможного удара из САР. Ранее здесь стоял ЗРК Patriot армии Нидерландов, который в 2013 году заменил испанский комплекс. В настоящее время это единственное средство противоракетной обороны, расположенное на территории Турции, не считая находящейся здесь же американской батареи Patriot PAC-2, однако в ее задачу входит только защита войск США, размещенных на авиабазе.