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Испания отказалась отправлять на Украину ЗРК Patriot из Турции

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Испания отказалась отправлять на Украину ЗРК Patriot из Турции

В начале июня киевский режим попросил Мадрид передать ВСУ зенитный ракетный комплекс Patriot, размещенный в союзной по НАТО Турции на авиабазе Инджирлик. После этого на испанские власти начали оказывать давление некоторые другие западные страны, добиваясь удовлетворения нужд незалежной.


Patriot – это единственное оружие, которое лишает Россию ее способности терроризировать десятки миллионов людей своими бомбардировками школ и инфраструктуры

- заявлял Зеленский, как обычно маскируя в своих речах боевиков под гражданское население, а военные объекты под школы и больницы.

Несмотря на эти жалобы, на днях руководитель военного ведомства страны Маргарита Роблес заявила, что Минобороны не планирует отправлять в Украину систему Patriot, которая с 2015 года дислоцируется в Турции.

В настоящее время это не входит в планы правительства

- пояснила министр изданию RNE, отказав удовлетворить просьбы Зеленского.

Как утверждается официально, в Турции испанский Patriot отвечает за предотвращение возможного удара баллистических ракет, запущенных из Сирии. Его дислокация в Инджирлике является решением НАТО по защите Турции от возможного удара из САР. Ранее здесь стоял ЗРК Patriot армии Нидерландов, который в 2013 году заменил испанский комплекс. В настоящее время это единственное средство противоракетной обороны, расположенное на территории Турции, не считая находящейся здесь же американской батареи Patriot PAC-2, однако в ее задачу входит только защита войск США, размещенных на авиабазе.

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4 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:59
    +1
    Дайте нам на утилизацию своё вооружение и мы будем вам премного благодарны.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:01
    +1
    Испания отказалась отправлять на Украину ЗРК Patriot из Турции
    . Шо, а так можно было???
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 13:04
    +2
    Вопрос один кто сей комплекс эксплуатировал если Санчипансы то пускай поставляют один хрен палить не сможет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    0
    Patriot – это единственное оружие, которое лишает Россию ее способности...
    Так тогда не понятно кто кого лишил в Киеве способности? Или это Patriot сам разлетелся от перенапряжения пытаясь лишить Россию возможности?
    В настоящее время это не входит в планы правительства
    Испанцы хоть в этом пока проявили самостоятельность, но на долго ли?