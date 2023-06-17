Зарубежная пресса раскрыла подробности о подготовке визита африканских лидеров на Украину и в Россию

Руководители африканских государств представили Украине и России собственный план мирного урегулирования украинского конфликта. О подробностях подготовки к визиту в РФ и на Украину африканских лидеров пишет англоязычное издание The Africa report, редакция которого находится в Париже.Как известно, в состав африканской делегации, которая вчера побывала в Киеве, вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичиллема, Сенегала Маки Салл, Коморских Островов Азали Ассумани, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, специальные представители президента Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.По утверждению издания, президент ЮАР Сирил Рамафоса занимает наиболее пророссийскую позицию. Президент Сенегала и представители Конго и Египта нейтральны, а президент Замбии, давно имеющей тесные связи с Западом, склоняется к принятию позиции киевского режима.Интересно, что огромную роль в организации визита сыграл французский предприниматель Жан-Ив Оливье, который руководит специальным фондом «Браззавиль». Штаб-квартира этого фонда находится в Лондоне, а его главной целью провозглашается «укрепление мира и стабильности в Африке и во всем мире». Оливье давно участвует в мирных переговорах во время различных конфликтов, добиваясь освобождения заключенных, военнопленных, вывода войск. У предпринимателя есть обширные связи в руководящих слоях африканских государств, еще с тех времен, когда президентом Франции был Жак Ширак. Поэтому Оливье называют «французским Киссинджером» по африканским вопросам.Естественно, в Россию Оливье перед визитом африканских лидеров приезжал, и уже 10 раз к настоящему времени. В РФ он встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Кроме того, Оливье четыре раза бывал в Киеве. Известно, что он получил непубличную поддержку и руководства США в плане мирной инициативы.По утверждению самого Оливье, мирная инициатива африканских государств уже получила поддержку США, Африканского союза, Евросоюза, Китая и ООН. Но сейчас предприниматель не дает комментариев по мирному плану, поскольку хочет, чтобы миссия осуществила свою работу до конца.