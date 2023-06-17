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Зарубежная пресса раскрыла подробности о подготовке визита африканских лидеров на Украину и в Россию

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Зарубежная пресса раскрыла подробности о подготовке визита африканских лидеров на Украину и в Россию

Руководители африканских государств представили Украине и России собственный план мирного урегулирования украинского конфликта. О подробностях подготовки к визиту в РФ и на Украину африканских лидеров пишет англоязычное издание The Africa report, редакция которого находится в Париже.


Как известно, в состав африканской делегации, которая вчера побывала в Киеве, вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичиллема, Сенегала Маки Салл, Коморских Островов Азали Ассумани, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, специальные представители президента Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

По утверждению издания, президент ЮАР Сирил Рамафоса занимает наиболее пророссийскую позицию. Президент Сенегала и представители Конго и Египта нейтральны, а президент Замбии, давно имеющей тесные связи с Западом, склоняется к принятию позиции киевского режима.

Интересно, что огромную роль в организации визита сыграл французский предприниматель Жан-Ив Оливье, который руководит специальным фондом «Браззавиль». Штаб-квартира этого фонда находится в Лондоне, а его главной целью провозглашается «укрепление мира и стабильности в Африке и во всем мире». Оливье давно участвует в мирных переговорах во время различных конфликтов, добиваясь освобождения заключенных, военнопленных, вывода войск. У предпринимателя есть обширные связи в руководящих слоях африканских государств, еще с тех времен, когда президентом Франции был Жак Ширак. Поэтому Оливье называют «французским Киссинджером» по африканским вопросам.

Естественно, в Россию Оливье перед визитом африканских лидеров приезжал, и уже 10 раз к настоящему времени. В РФ он встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Кроме того, Оливье четыре раза бывал в Киеве. Известно, что он получил непубличную поддержку и руководства США в плане мирной инициативы.

По утверждению самого Оливье, мирная инициатива африканских государств уже получила поддержку США, Африканского союза, Евросоюза, Китая и ООН. Но сейчас предприниматель не дает комментариев по мирному плану, поскольку хочет, чтобы миссия осуществила свою работу до конца.
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10 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:02
    0
    Получил не публичную поддержку от США, настораживает такой переговорщик.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:08
      +1
      На фото Зеля такой угрюмый ,как будто его сейчас съедят ..))))
      Самое интересное вся эта компания в Москву полетит ..А вот там уже конкретный разговор будет и договора подпишут и политическая поддержка будет hi
      Зеля беги ,пока не поздно в Москву и кайся на коленях ха ха ха
      Хотя уже поздно ему ..Вопрос кто его первый замочит ?
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:03
    +3
    Мирный план сдаться и выплатить все будущие компенсации фашистам - это не наш метод.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:12
      -1
      Цитата: Irokez
      Мирный план сдаться и выплатить все будущие компенсации фашистам - это не наш метод.

      Наш план и конечная цель -это Фашингтон и свобода неграм и индейцам !!!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:03
    +1
    По утверждению самого Оливье, мирная инициатива африканских государств уже получила поддержку США, Африканского союза, Евросоюза, Китая и ООН. Но сейчас предприниматель не дает комментариев по мирному плану, поскольку хочет, чтобы миссия осуществила свою работу до конца.
    . А нам именно это надо?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 13:09
      +2
      Цитата: rocket757
      А нам именно это надо?

      Нам тоже нужен мир, но только на сугубо наших условиях. Их мирные инициативы нам не подходят.
    2. grem
      grem Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: rocket757
      А нам именно это надо?

      Нет ,но шумиха вся эта говорит о том ,что Россия идет правильным путем !!!
      Россия будет разговаривать ,только с Масаями !!!!

      Кого они еще к нам зашлют ..? Папуасов с Новой гвинеи ? ))))))))))
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:06
    0
    Интересно, что огромную роль в организации визита сыграл французский предприниматель Жан-Ив Оливье

    Хотя я так и не понял, а в чем же главная роль, или хоть какая то, вот этого Жан-Ива.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:07
    +2
    Можно не настораживаться: время для переговоров упущено. Сейчас время арты...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    0
    Как я понимаю российская сторона придерживается определенной тактики - открыто не говорить об утопичности этих "мирных планов", дать возможность странам претендующим на "миротворчество" спустить пар, а пока идут разговоры занимается исключительно необходимым в данной ситуации делом по планомерной утилизации укронациков и западного вооружения.