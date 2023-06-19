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Попытка оправдания британского пиратства: первый морской лорд Британии заявил, что королевский флот 500 лет обеспечивал свободу мореплавания

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Попытка оправдания британского пиратства: первый морской лорд Британии заявил, что королевский флот 500 лет обеспечивал свободу мореплавания

Публикации в британские СМИ по-прежнему частично посвящены коронации нового короля и его "тяжкой" флотской службе. Статьи, ну уж очень "слащавые". Еще одну шедевральную "новость" озвучил Первый морской лорд, адмирал Бен Ки, на очередной конференции:


Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли.

Оказывается Дрейк, Кавендиш, Рейли, Дампир, Морган и другие, были не пиратами, а защитниками морской торговли. Очередная попытка перевернуть историю с ног на голову и выставить англосаксонскую тему как тему "защиты свободы и демократии".

Если переносить заявление британского адмирала на день сегодняшний, то напрашивается определённая аналогия. Сегодня американское и британское командование постоянно говорят о том, что их военные корабли "обеспечивают свободное судоходство в Мировом океане". Стало быть, это калька с "обеспечения свободного судоходства" от пиратов XVI-XVIII столетий. В таком случае всё становится на свои места.

Напомним, что в своё время именно пиратские флотилии как прокси использовались британскими монархами для разграбления торговых судов других государств. Главари пиратов делились награбленным с королевским двором, за что нередко получали высокие звания и награды. Вполне в духе современного подхода армий США и Британии, только современные масштабы куда больше масштабов времён Ф.Дрейка. А современная "зашита торговли" - это ещё и вполне пиратские санкции.
Использованы фотографии:
Википедия/Walter Appleton Clark
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23 комментария
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 07:39
    +6
    Наглосаксы всю жизнь были "пиратами и мародерами". Всюду грабили и убивали без зазрения совести. Нечего этому адмиралишку нести ахинею и бред
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:45
      +5
      Никакая это не ахинея. Просто нужно добавить, что это свобода БРИТАНСКОГО судоходста.
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:49
      +2
      Ничего нового, как обычно "терпила" сам виноват и должен это признать, а они значит "благородные пираты" и романтики.
      Меня кстати тема героизации пиратов в Голливудских фильмов раздражает, у меня книга Игоря Можейко о пиратах есть - реальность как в фильмах ужаса. А детям внушают какие они милые am
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 08:18
        +2
        Цитата: unhappy
        А детям внушают какие они милые
        Британцы детям всегда "внушают", они и украинцев этому обучили. Такая же тактика:
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:44
    +1
    Попытка оправдание британского пиратства: первый морской лорд Британии заявил, что королевский флот 500 лет обеспечивал свободу мореплавания
    . Судя по всему, по хроника, книгам, документам, на морях/океяна ещё та "веселуха" была, дологие столетия.... право сильного, выживал сильнейший!!!
    В том ряду наглы отметились по своему, кроваво, жутко... впрочем, они везде себя так вели, что не сильно отличает их от всех других.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +3
    Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли.
    Очередное хвалебное и циничное по своей сущности высказывание. У Первого морского лорда и адмирала от этого не убыло, а гордости очевидно прибавилось. Кто же сегодня похвалит Британию кроме ее представителей?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:19
      0
      Цитата: rotmistr60
      У Первого морского лорда и адмирала от этого не убыло, а гордости очевидно прибавилось.

      Ну с лордом всё ясно, он как и его предки пират, но я не удивлюсь, если Риши Сунак скажет: "что королевский флот 500 лет обеспечивал свободу мореплавания".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Кто же сегодня похвалит Британию кроме ее представителей?

      Да никто не похвалит, но так приятно вспомнить молодость - "правь Британия, правь морями", как бабка из анекдота - "Караул изнасиловали ! Когда бабка ? 30 лет назад, но приятно вспомнить."
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:53
    +1
    так то пираты... а у бритов корсары на службе! wassat
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 08:29
      0
      Кстати корсар - эта одна из разновидностей пиратства, но в Англии их называли приватирами. Потом реактивный самолет назвали "Приватиром", по аналогии)))
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:39
        0
        только пираты все складывали в свой карман, а корсары отстегивали долю в казну... так понимаю....
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:40
        +1
        Корсар - это узаконенный, цивилизованный, хороший пират. С экспедиций Дрейка королева Англии имела долю. Это как санкции наложить.
        А пират - это незаконный грабитель, без лицензии, не платящий налоги, и не сдающий отчётность в установленном порядке. У Дрейка всё это было. Надо понимать разницу.
        Поскольку правила в мире устанавливают англосаксы, надо к этому заявлению отнестись предельно уважительно.
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 08:58
        0
        Кстати корсар - эта одна из разновидностей пиратства
        Это практически ополченец-ЧВКшник на море. Каперское свидетельство обозначало принадлежность к ВМФ страны и нападать на кого угодно каперы не могли- только на врагов выдавшей свидетельство державы.
        1. Старший матрос
          Старший матрос Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: Болторез
          нападать на кого угодно каперы не могли- только на врагов выдавшей свидетельство державы.

          Чисто теоритически - да, на практике же, получалось как в том анекдоте:
          - Бабка, немцы в деревне есть?
          - Ты что, милок, война давно кончилась!
          - О, блин, а я до сих пор поезда под откос пускаю...
        2. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 09:44
          0
          теоретически да, но за хороший кусок и при отсутствии свидетелей, могли взять на абордаж и нейтрала и даже союзника. Бывали случаи, а сколько их было, но о которых уже никто не узнает, потому что "концы" на дне океана)))
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:59
    -2
    Почему гнилой супер танкер льзя или не- случайно утопить в устье темзы? "капитан" виноват. Рулевое заклинило.
    Неприкосаемые и не смелые =партнеры с двух сторон.
    Наш кремль с какой стороны?
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:03
    0
    Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли

    Всё правильно сказал, ИХ флот обеспечивал ИХ свободу мореплавания и торговли.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: Попандос
      ИХ свободу мореплавания и торговли.

      И грабежа, всего мира. Как были грабителям и пиратами, так до сих пор и остались.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:10
    +1
    Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли.

    Пират оправдывает пиратов, помолчал бы и за умного сошёл бы.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:19
    0
    Напомните полоумному, что самая основная у них традиция - это силком затаскивать в британские ВМФ отъявленный сброд во в ж. пьяном состоянии
    naval tradition nothing but “rum, sodomy, and the lash.”

    Черчиль-то, кстати Первый Лорд Адмиралтейства, знал что говорит. Что ваши традиции морские - "ром, содомия и плеть".
    Вечнобухие педики-садомазохисты, какая там безопасность - кондомов еще не было тогда
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 08:37
      0
      Черчилль имел весьма относительное отношение к флоту. Он закончил Сандхерст и немного послужил в кавалерии. Должность Первого лорда Адмиралтейства - сугубо политическая, хотя во время войны Уинни и пытался "влезать" в вопросы управления войной.
  9. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 08:34
    +1
    Пираты как прокси использовались многими государствами, если что.
  10. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 08:40
    0
    Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли

    Заявление бредовое, но, по своей сути, не такое уж и уникальное Наполеона позиционировали, как европейского мессию, несущего свет посвящения темным российским народам. Гитлера- как защитника, освободителя и объединителя европы.