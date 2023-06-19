Попытка оправдания британского пиратства: первый морской лорд Британии заявил, что королевский флот 500 лет обеспечивал свободу мореплавания

Публикации в британские СМИ по-прежнему частично посвящены коронации нового короля и его "тяжкой" флотской службе. Статьи, ну уж очень "слащавые". Еще одну шедевральную "новость" озвучил Первый морской лорд, адмирал Бен Ки, на очередной конференции:
Королевский флот на протяжении 500 лет обеспечивал свободу мореплавания и торговли.
Оказывается Дрейк, Кавендиш, Рейли, Дампир, Морган и другие, были не пиратами, а защитниками морской торговли. Очередная попытка перевернуть историю с ног на голову и выставить англосаксонскую тему как тему "защиты свободы и демократии".
Если переносить заявление британского адмирала на день сегодняшний, то напрашивается определённая аналогия. Сегодня американское и британское командование постоянно говорят о том, что их военные корабли "обеспечивают свободное судоходство в Мировом океане". Стало быть, это калька с "обеспечения свободного судоходства" от пиратов XVI-XVIII столетий. В таком случае всё становится на свои места.
Напомним, что в своё время именно пиратские флотилии как прокси использовались британскими монархами для разграбления торговых судов других государств. Главари пиратов делились награбленным с королевским двором, за что нередко получали высокие звания и награды. Вполне в духе современного подхода армий США и Британии, только современные масштабы куда больше масштабов времён Ф.Дрейка. А современная "зашита торговли" - это ещё и вполне пиратские санкции.