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Детище Британии, Италии и Японии: названы примерные сроки создания прототипа истребителя TEMPEST

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Детище Британии, Италии и Японии: названы примерные сроки создания прототипа истребителя TEMPEST

Военное ведомство Британии сообщило о примерном сроке получения демонстрационного прототипа истребителя нового поколения, получившего обозначение TEMPEST.


Планируется, что этот срок - 2027 год. А вот, когда этот самолёт появится уже в рабочем варианте - отдельный вопрос, на который пытаются ответить производители.

Планы о разработке новой машины были анонсированы 6 месяцев назад, когда Британия, Италия и Япония страны объединили свои программы истребителей следующего поколения. Проект получил совместное название GCAP («глобальная боевая воздушная программа»). Общее детище компаний BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi должно быть готово в 2035 году.

На текущий момент между странами в рамках данного проекта еще не налажены партнерские отношения, в связи с чем ведутся соответствующие переговоры.

Как указывается в издании Nikkei Asia, новый истребитель планируется оснастить двумя турбовентиляторными двигателями EJ200, которые также используются на самолетах Eurofighter Typhoon. Заявлено, что уже ведутся испытания катапультного кресла и тестируется в виртуальном режиме аэродинамика борта с учетом выбранной силовой установки.

В ответ на заявления критиков, усомнившихся в амбициозных сроках реализации программы, британские подрядчики, участвующие в создании самолета, высказали уверенность, что активное использование цифровых технологий при проектировании машины позволит приблизить дату её разработки и снизить возможные риски.
Использованы фотографии:
Минобороны Британии
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    0
    Наша Победа на Украине явно внесёт корректировки этого проекта и скорее всего вправо.Им будет не до самолётов.
    1. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 16:14
      0
      Наша экономика меньше одной Италии а в США есть 3 штата каждых из которых по отдельности имеет большую экономику чем вся РФ. Плюс у запада население
      во много раз больше России. Украина это не обетованная земля чтоб это изменить, от нее вообще пока одни убытки и понадобится много времени чтоб затраты отбить
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:06
    +1
    Британия, Италия и Япония страны объединили свои программы истребителей следующего поколения

    Три ближайших союзника американцев захотели составить конкуренцию самолетам США? Ну-ну...
  3. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 16:06
    +1
    Темпест, назвали бы уж Outlander)))
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: Sancheas
      Темпест, назвали бы уж Outlander)))

      Буря в чайной чашке.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    0
    В ответ на заявления критиков, усомнившихся в амбициозных сроках реализации программы, британские подрядчики, участвующие в создании самолета, высказали уверенность, что активное использование цифровых технологий при проектировании машины позволит приблизить дату её разработки и снизить возможные риски.
    . Ндас с с, как у наглов получается что то создать, сделать, все наслышаны , увидели и ржут, без остановки! Впрочем, не они одни этим делом заняты, может и получится, чего то, как то...