Весь «цивилизованный мир» активно вооружает киевский режим уже больше года, хотя поставки в адрес ВСУ развернулись еще в 2014 году. Однако на фоне неудачного, по крайней мере на текущий момент, наступления в западной прессе начали публиковаться материалы о бедственном положение украинских военных на фронте в связи с дефицитом матчасти.
ВСУ настолько стеснены в средствах, что военные расходы оплачиваются самими солдатами, в том числе ранеными [имеются в виду находящимися на излечении]
- указывается в британском издании The Guardian.
Так, один из опрошенных журналистом военных заявил, что получил тяжелое ранение пока искал детали для нуждающейся в ремонте машины, хотя она была закуплена всего две недели назад. Другой солдат, воюющий на Запорожском направлении, сообщил о том, что он с сослуживцами выделяет до 70% заработной платы на приобретение беспилотников, в том числе ударных. Третий пожаловался на то, что они не могут использовать БПЛА в качестве камикадзе, так как нет средств на их замену, поэтому дроны применяются в роли «бомбардировщиков».
Большое удивление вызывает то обстоятельство, что военные оплачивают покупку беспилотников собственными финансами
- пишет британский журналист.