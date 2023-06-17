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«Военные расходы оплачиваются солдатами»: британский журналист удивился финансированию ВСУ

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«Военные расходы оплачиваются солдатами»: британский журналист удивился финансированию ВСУ

Весь «цивилизованный мир» активно вооружает киевский режим уже больше года, хотя поставки в адрес ВСУ развернулись еще в 2014 году. Однако на фоне неудачного, по крайней мере на текущий момент, наступления в западной прессе начали публиковаться материалы о бедственном положение украинских военных на фронте в связи с дефицитом матчасти.


ВСУ настолько стеснены в средствах, что военные расходы оплачиваются самими солдатами, в том числе ранеными [имеются в виду находящимися на излечении]

- указывается в британском издании The Guardian.

Так, один из опрошенных журналистом военных заявил, что получил тяжелое ранение пока искал детали для нуждающейся в ремонте машины, хотя она была закуплена всего две недели назад. Другой солдат, воюющий на Запорожском направлении, сообщил о том, что он с сослуживцами выделяет до 70% заработной платы на приобретение беспилотников, в том числе ударных. Третий пожаловался на то, что они не могут использовать БПЛА в качестве камикадзе, так как нет средств на их замену, поэтому дроны применяются в роли «бомбардировщиков».

Большое удивление вызывает то обстоятельство, что военные оплачивают покупку беспилотников собственными финансами

- пишет британский журналист.
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8 комментариев
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 14:36
    +7
    «Военные расходы оплачиваются солдатами»: британский журналист удивился финансированию ВСУ

    Это он ИСЧО не знает, как мы, граждане России помогаем нашим бойцам!!! fellow
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:48
      +1
      Воровство/коррупция не прерогатива кого то одних. Неискоренимо и всеобьемлюще.
      Если и есть какая то разница, то в объёмах и наглости ворующих, но это суть дела не меняет.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:32
        +2
        Неискоренимо и всеобьемлюще.

        Искоренимо-искоренимо.. Просто на борьбу с коррупцией надо выделять не деньги а патроны.. Когда ещё было сказано в народе - только массовые расстрелы спасут Родину..
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:42
    +1
    Чёрные хирурги что-ли?...........................
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    +2
    Большое удивление вызывает то обстоятельство, что военные оплачивают покупку беспилотников собственными финансами
    - пишет британский журналист.
    . Ха, ха, ха и ещё раз ХА!
    А чего они ожидали??? Они сами вырастили такую власть, по своим хотелкам, но не учли укропскую ментальность, специфику!!!
    ВОРУЮТ ВСЁ, кто может, кто приближен/допущен к баблу и ресурсам!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:55
    +3
    По словам наших бойцов,всуки укомплектованы весьма неплохо и недешево.Для себя наверняка покупают что то для удобства,но это не основное
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:07
    +2
    Вы не поверите, но полосатые вояки, тоже за свои кровные зелёнки, что-то да покупают. Это в любой армии происходит. Если боец хочет что-то вне уставного комплекта, иди бери за свой счёт, а так армия конечно даст одежду, броню и автомат с патронами. laughing
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:45
    0
    «Военные расходы оплачиваются солдатами»

    а как вы хотели, все в строгом соответствии с правилами свободного рынка и либеральных ценностей: я тебе денег за работу дал, инструмент у меня купи, тебе же нужно, что бы мою работу выполнить. Такой подход отдает древними технологиями обращения средств платежа в дополнительную прибыль, вот прям сильно отдает. Не?