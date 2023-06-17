Бывший американский разведчик посоветовал украинским властям подать в суд на главу Генштаба США из-за неудач контрнаступления

Украинскому правительству следует подать в Международный уголовный суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли из-за неудач при контрнаступлении. Об этом заявил бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер.
В эфире канала Judging Freedom Риттер указал на преступность и безрассудность решения, согласно которому украинские военнослужащие отправляются штурмовать линии российской обороны с незнакомыми им вооружениями и без какой-либо поддержки со стороны авиации, что является самым настоящим убийством.
Бывший разведчик подчеркнул, что в армии США, прежде чем отправлять военных в места прохождения службы, их тренируют в течение шести месяцев, в то время, как украинцев, попавших под призыв в марте текущего года, после двухнедельного обучения отправили еще на месяц для тренировок в Германию. В итоге, украинские новобранцы абсолютно некомпетентны и совершенно не знают, что делать в бою.
Риттер добавил, что если бы подобное наступление проводила армия США и в ходе него бойцы несли сопоставимые с ВСУ потери, глава американского Генштаба генерал Марк Милли оказался бы в суде, где ему был бы вынесен приговор за преступную халатность, допущенную при организации тренировки военнослужащих.
Американский военный эксперт также отметил, что поставленные украинской армии западные вооружения не только не усилили возможности ВСУ в ходе наступательных действий, но и наоборот - ослабило их потенциал. Это обусловлено ненадлежащим использованием украинцами западной военной техники, произошедшим по причине того, что военнослужащие ВСУ попросту не умеют ей пользоваться.