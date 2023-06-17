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Бывший американский разведчик посоветовал украинским властям подать в суд на главу Генштаба США из-за неудач контрнаступления

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Бывший американский разведчик посоветовал украинским властям подать в суд на главу Генштаба США из-за неудач контрнаступления

Украинскому правительству следует подать в Международный уголовный суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли из-за неудач при контрнаступлении. Об этом заявил бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер.


В эфире канала Judging Freedom Риттер указал на преступность и безрассудность решения, согласно которому украинские военнослужащие отправляются штурмовать линии российской обороны с незнакомыми им вооружениями и без какой-либо поддержки со стороны авиации, что является самым настоящим убийством.

Бывший разведчик подчеркнул, что в армии США, прежде чем отправлять военных в места прохождения службы, их тренируют в течение шести месяцев, в то время, как украинцев, попавших под призыв в марте текущего года, после двухнедельного обучения отправили еще на месяц для тренировок в Германию. В итоге, украинские новобранцы абсолютно некомпетентны и совершенно не знают, что делать в бою.

Риттер добавил, что если бы подобное наступление проводила армия США и в ходе него бойцы несли сопоставимые с ВСУ потери, глава американского Генштаба генерал Марк Милли оказался бы в суде, где ему был бы вынесен приговор за преступную халатность, допущенную при организации тренировки военнослужащих.

Американский военный эксперт также отметил, что поставленные украинской армии западные вооружения не только не усилили возможности ВСУ в ходе наступательных действий, но и наоборот - ослабило их потенциал. Это обусловлено ненадлежащим использованием украинцами западной военной техники, произошедшим по причине того, что военнослужащие ВСУ попросту не умеют ей пользоваться.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    +1
    Риттер ,шедшим на убой и лежащим в мухах в лесопасадках ВСУшникам уже всё равно.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:07
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Риттер ,шедшим на убой и лежащим в мухах в лесопасадках ВСУшникам уже всё равно.

      А их матерям не все равно ...Там слезы льются материнские как подорванная ГЭС Зеля останови бойню падла !!!!! angry
      Только скажи хватит ,своим хозяевам за океаном ...А мы все сделаем сами за тебя и ты останешься жить на пожизненном
      1. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: grem
        Цитата: tralflot1832
        Риттер ,шедшим на убой и лежащим в мухах в лесопасадках ВСУшникам уже всё равно.

        А их матерям не все равно ...Там слезы льются материнские как подорванная ГЭС Зеля останови бойню падла !!!!! angry
        Только скажи хватит ,своим хозяевам за океаном ...А мы все сделаем сами за тебя и ты останешься жить на пожизненном

        ну уж нет, теперь он, его семья вместе с его родителями и вся его киевская шайка должны быть повешены за ноги как муссолини
        1. grem
          grem Сегодня, 15:59
          -1
          Цитата: rotkiv04
          ну уж нет, теперь он, его семья вместе с его родителями и вся его киевская шайка должны быть повешены за ноги как муссолини

          По сути так ..Крови на этом клоуне ,уже под 600 тыс .(это все )
          Сейчас притих падла ..Только орет на своих ,вперед на Россию !!
          Запад им недоволен ..Столько долларов снял и выпросил !!!
          Это рекорд за всю историю мировую 150 лярдов за ГОД !!!!
          И опять просит хе хе ..
  2. grem
    grem Сегодня, 14:41
    +3
    В Гаагу ? Ха ха ха Эх англосаксы ,как вы опозорились перед всем миром и вообще ..
    Уже поздно все
    А мы вам в 80-х и начала 90-х поверили в свободу и дерьмократию ..А вы нас кинули в кровавые разбоки и начали в открытую грабить и стравливать со всеми....Ведь так было ?
    Ладно музыкальная пауза для Оллдев и старперов ..Было время !

    Вот так нас (молодежь) загоняли в капитализм и дерьмократию ..
    Теперь вот кровью захлебываемся и пытаемся все вернуть ,хоть часть Храни Бог Россию и особенно Русских ,нас все меньше и меньше
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 14:42
    +5
    Бывший американский разведчик

    А кроме Скотта есть мнение других бывших и не бывших импортных разведчиков и не разведчиков?
    Чесс слово достало, этот Риттер уже в каждой дырке затычка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:06
      0
      Ну,есть еще Макгрегор,да еще парочка менее известных.Причем надо учитывать важный факт.Все они ,когда то действующими военными,весьма упорно бились во имя полосатой дерьмократии.Но были обижены начальством,или личное эго возаблодало,и вот,они критикуют своих.Это впрочем есть во все времена,в любой стране.
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 16:17
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,есть еще Макгрегор,да еще парочка менее известных.Причем надо учитывать важный факт.Все они ,когда то действующими военными,весьма упорно бились во имя полосатой дерьмократии.Но были обижены начальством,или личное эго возаблодало,и вот,они критикуют своих.Это впрочем есть во все времена,в любой стране.
        Цитата: Юра
        Цитата: kventinasd
        Чесс слово достало, этот Риттер уже в каждой дырке затычка.

        Он и некоторые другие, коих совсем немного в США, льют воду на нашу мельницу, хотя их меньше всего заботит наша страна, они видят к чему ведёт эскалация войны против нас, они не видят в этом ничего хорошего для своей страны и также они видят большой риск к переходу из локальной для них войны в войну ядерную между нами и ими. Вот о чём их мысли. И что вам не так от действий этого человека, который говорит не для нас, а для своего электората в своей стране.
        Достаточно очевидно скорее другое: люди нашли себе новую высокооплачиваемую работу (хотя это может сочетаться и с другими мотивами)... winked
    2. Юра
      Юра Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: kventinasd
      Чесс слово достало, этот Риттер уже в каждой дырке затычка.

      Он и некоторые другие, коих совсем немного в США, льют воду на нашу мельницу, хотя их меньше всего заботит наша страна, они видят к чему ведёт эскалация войны против нас, они не видят в этом ничего хорошего для своей страны и также они видят большой риск к переходу из локальной для них войны в войну ядерную между нами и ими. Вот о чём их мысли. И что вам не так от действий этого человека, который говорит не для нас, а для своего электората в своей стране.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +3
    Бывший американский разведчик посоветовал украинским властям подать в суд на главу Генштаба США из-за неудач контрнаступления
    . Прикалывает я wink
    Хотя, опосредованное, а то и более конкретно, вина наглов и их кузенов очевидна... они готовы гадить нам, до последнего скакуасам, ничуть и ничем себя не ограничивая.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:54
      -1
      Интересно ,после вчерашнего бабаха ,кто нибудь может составить компанию Залужному и Буданову?
    2. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: rocket757
      они готовы гадить нам, до последнего скакуасам, ничуть и ничем себя не ограничивая

      У них еще поляки есть. А эти завсегда готовы в своей ненависти к нам стать мишенью для русских пулеметов. Да уже несколько тысяч стали.
  5. Blackgrifon
    Blackgrifon Сегодня, 15:14
    -1
    Украинскому правительству следует подать в Международный уголовный суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли из-за неудач при контрнаступлении. Об этом заявил бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер.

    Цирк... Или шоу. Для западного потребителя. Один фиг, итог конфликта уже предрешен и цель противника сейчас только в том, чтобы оттянуть подольше победу России и постараться уменьшить ее результаты.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:42
    0
    Цитата: grem
    Цитата: tralflot1832
    Риттер ,шедшим на убой и лежащим в мухах в лесопасадках ВСУшникам уже всё равно.

    А их матерям не все равно ...Там слезы льются материнские как подорванная ГЭС Зеля останови бойню падла !!!!! angry
    Только скажи хватит ,своим хозяевам за океаном ...А мы все сделаем сами за тебя и ты останешься жить на пожизненном

    Никакого пожизненого: смерть через повешение.
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:49
    0
    Бывший американский разведчик посоветовал украинским властям подать в суд на главу Генштаба США из-за неудач контрнаступления

    слава богу, что не посоветовал подать в суд на РФ из-за неудач контрнаступления. При нынешнем подходе "цивилизованного мира" к РФ победа в суде Гааги вполне вероятна.