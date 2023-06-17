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Россияне могут теперь подавать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины

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Россияне могут теперь подавать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины

С сегодняшнего дня вступил в силу федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», подписанный президентом России 18 марта этого года.


Согласно этому закону, россияне, имеющие второе гражданство, которое является украинским, могут отказаться от него путём подачи заявления в соответствующие подразделения МВД России.

Помимо подачи заявления в бумажном виде предусмотрена возможность сделать это и через портал Госуслуг в электронном виде.

По новым правилам, если россиянин с украинским гражданством обратился в украинские полномочные органы для выхода из гражданства Украины, но ему не ответили или отказали, то после приёма заявления его украинское гражданство будет автоматически аннулировано.

Однако, если заявитель будет продолжать пользоваться украинским паспортом и совершать другие действия, относящиеся к правам и обязанностям гражданина Украины, его заявление будет считаться недействительным, т.е. он остаётся с гражданством Украины. Кроме того, повторное заявление на выход из украинского гражданства можно будет подать лишь через десять лет.

Заявления за детей младше 14 лет должны подавать родители и опекуны.
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10 комментариев
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  1. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 14:22
    -1
    Как же раньше россияне жили без такой возможности?..
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 14:44
      +1
      спроси у "крысчан" особено у чинуш кого дорогие небратья 8 лет к ряду отлавливали на границе .те самые кто как бы обязаны были сдать этот паспорт, еще в 14м, а не сдали. припрятали и регулярно ездили внаусраину и дальше..получив биометрический загран для безвиза. Речь не о простых крымчанах, те в большинстве своем эту синюю тряпку выкинули в урну сразу после получения российского паспорта..сразу при выходе из ФМС.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 15:02
        +2
        У меня один знакомый беженец с Донбасса с 14 года хранит, на кой? А вдруг что отвечает, хотят тут и детей нарожал и маткапитал получил и много чего. Можно вывезти свидомого с вна, но не наоборот. Вот так вот, а вдруг что???
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:31
    +1
    А просто выкинуть или сжечь этот паспорт нельзя?Зачем он порядочным людям нужен?Тем более обложка голубого цвета wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:36
      +2
      Не знаю,как сейчас,но года четыре назад в Крыму хватало людей,не сдавших укропапиры,да и украинскими номерами на машинах.Считали,что удобно ездить к родне на вна.Разговаривал с таким в Ялте.
      1. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 14:46
        0
        и было и есть.сейчас просто уже им ездить некуда .особенно крымским чинушам с такими паспортами и биометрическими загранами украины.
    2. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 14:45
      0
      все нормальные так и сделали. а ненормальные-мало ли что..хранят как зиницу ока
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:39
    +2
    Россияне могут теперь подавать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины
    . Хитрож ж ж мудрых хватает. Этот бедлам надо заканчивать, человек должен принять решение, тут он или там.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:04
    0
    Казуистика.
    Россия вправе принять любой закон, но только в поле своей юрисдикции.
    Пример:
    Россия провела референдум и приняла 4 области Украины (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую) в состав России. Но это совершенно не означает, что ВСУ тут же встали и ушли с этих территорий.
    Тут - точно так же.
    Мы можем дать (или не дать) любому жителю Земли российское гражданство.
    Но лишить его гражданства какой-то другой страны - не можем. Это может сделать только та страна, чьим ещё гражданином человек является.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:10
    0
    Цитата: rocket757
    человек должен принять решение, тут он или там

    Вообще-то юридически не запрещено иметь больше, чем одно гражданство. При чем тут "тут он или там"?
    Если самого человека это устраивает - это его право.
    Если не устраивает - тогда другое дело.