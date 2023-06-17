Россияне могут теперь подавать заявление в МВД РФ о выходе из гражданства Украины

С сегодняшнего дня вступил в силу федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», подписанный президентом России 18 марта этого года.Согласно этому закону, россияне, имеющие второе гражданство, которое является украинским, могут отказаться от него путём подачи заявления в соответствующие подразделения МВД России.Помимо подачи заявления в бумажном виде предусмотрена возможность сделать это и через портал Госуслуг в электронном виде.По новым правилам, если россиянин с украинским гражданством обратился в украинские полномочные органы для выхода из гражданства Украины, но ему не ответили или отказали, то после приёма заявления его украинское гражданство будет автоматически аннулировано.Однако, если заявитель будет продолжать пользоваться украинским паспортом и совершать другие действия, относящиеся к правам и обязанностям гражданина Украины, его заявление будет считаться недействительным, т.е. он остаётся с гражданством Украины. Кроме того, повторное заявление на выход из украинского гражданства можно будет подать лишь через десять лет.Заявления за детей младше 14 лет должны подавать родители и опекуны.