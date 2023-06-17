Спустя две недели с начала контрнаступления ВСУ стали использовать немецкие танки Leopard как обычные артиллерийские орудия

На Запорожском направлении украинские войска вновь активизировали наступательные действия, стараясь приблизиться к первой линии обороны ВС РФ южнее Орехова. Основным отличием от предыдущих многочисленных атак ВСУ является, пожалуй, то, что теперь они стараются не использовать немецкие танки Leopard на острие – как основной инструмент прорыва. Вместо этого «Леопарды» действуют, скорее, как самоходные артиллерийские установки, осуществляя стрельбу с дальней дистанции.
С одной стороны, это, безусловно, снижает риски уничтожения немецких танков, ранее поставленных ВСУ, - соответственно меньше сгоревших «Леопардов» появится на фото в сводках, которые перепечатают западные СМИ. С другой же стороны, совсем не для «артиллерийской» функции танки Leopard странами НАТО на Украину поставлялись. Об этом говорят и западные военные эксперты, отмечая, что для такой деятельности можно было бы и не поставлять Украине танки натовского образца, а достаточно было бы поставить буксируемые и самоходные гаубицы. Но Киев просил под контрнаступление именно танки, а теперь спустя 2 недели с начала контрнаступления, их не использует по прямому назначению, опасаясь как потерь, так и новых фотосвидетельств горящей западной бронетехники.
Но дело в том, что даже если танки Leopard несколько оттянуты от «передка», то это совсем не гарантирует им неуязвимость, например, от ПТУР авиационного базирования. Речь в первую очередь о ракетах «Вихрь».
Тем временем появилась информация, согласно которой на Запорожское направление переброшено как минимум 2 бригады с Херсонского направления. Их личный состав используется для доукомплектования несущих потери бригад, изначально брошенных в район Орехова и Пятихаток.