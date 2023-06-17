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Спустя две недели с начала контрнаступления ВСУ стали использовать немецкие танки Leopard как обычные артиллерийские орудия

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Спустя две недели с начала контрнаступления ВСУ стали использовать немецкие танки Leopard как обычные артиллерийские орудия

На Запорожском направлении украинские войска вновь активизировали наступательные действия, стараясь приблизиться к первой линии обороны ВС РФ южнее Орехова. Основным отличием от предыдущих многочисленных атак ВСУ является, пожалуй, то, что теперь они стараются не использовать немецкие танки Leopard на острие – как основной инструмент прорыва. Вместо этого «Леопарды» действуют, скорее, как самоходные артиллерийские установки, осуществляя стрельбу с дальней дистанции.


С одной стороны, это, безусловно, снижает риски уничтожения немецких танков, ранее поставленных ВСУ, - соответственно меньше сгоревших «Леопардов» появится на фото в сводках, которые перепечатают западные СМИ. С другой же стороны, совсем не для «артиллерийской» функции танки Leopard странами НАТО на Украину поставлялись. Об этом говорят и западные военные эксперты, отмечая, что для такой деятельности можно было бы и не поставлять Украине танки натовского образца, а достаточно было бы поставить буксируемые и самоходные гаубицы. Но Киев просил под контрнаступление именно танки, а теперь спустя 2 недели с начала контрнаступления, их не использует по прямому назначению, опасаясь как потерь, так и новых фотосвидетельств горящей западной бронетехники.

Но дело в том, что даже если танки Leopard несколько оттянуты от «передка», то это совсем не гарантирует им неуязвимость, например, от ПТУР авиационного базирования. Речь в первую очередь о ракетах «Вихрь».



Тем временем появилась информация, согласно которой на Запорожское направление переброшено как минимум 2 бригады с Херсонского направления. Их личный состав используется для доукомплектования несущих потери бригад, изначально брошенных в район Орехова и Пятихаток.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:12
    +7
    Дык 152мм в крышу башни и Лёпу ждут жестянщики - кузовщики на любом автосервисе.По окраинам Пятихаток наши отработали ТОСами ,жалуются вонь стоит несусветная.Кто на Лёпу сбросил наковальню,следа снаряда и взрыва не видно.
    " Изверги" так и до кувалдометров дойдёт. bully
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:19
      +4
      На крыше Леопарда-2А4 толщина брони 20 мм и не более, вся защита от осколков при воздушном подрыве. Если бортовая 30 мм.


  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:13
    +7
    ВСУ стали использовать немецкие танки Leopard как обычные артиллерийские орудия

    это то, о чем я писал, когда только передавать собирались: будут из кустов шмалять издалека и сразу бежать прятаться. Девайс дорогой и строгой отчетности, за него хозяева бошку регулярно будут пытаться открутить
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:32
      0
      Наверно мне голову напекло,прочитал ВСУ стали ,как Всеукраинский Университет Стали. drinks
  3. sifgame
    sifgame Сегодня, 14:29
    0
    Так и запишем немецкая САУ Леопард калибра сколько там 125мм
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:30
    +1
    Киев просил под контрнаступление именно танки, а теперь спустя 2 недели с начала контрнаступления, их не использует по прямому назначению, опасаясь как потерь, так и новых фотосвидетельств горящей западной бронетехники.
    . Ну да, что б не шокировать/расстраивать западного обывателя... а то ж их ведущие пропаганд д дисты кричали, что русские танки немецким леопардам, типа лёгкой закуски!!! А тут такой обломинго прилетел и нагадил!!!
    1. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 14:42
      +2
      Танки с танками воюют тогда, когда не сделали свою работу - птуры, авиация, артиллерия и мины. Так что радоваться надо, что леопарды с нашими танками не встретились, так и надо работать, как по учебнику.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:16
        0
        Комплексный подход!
        Танки и все остальное прочее, это средства поддержки, усиления пехоты, а она, как была, так и остаётся царицей полей, городов и всего остального прочего.
        До роботизированных баталий ещё ой как далеко, да и то не факт, что все будет так, как некоторые нафантазировали.
        Время покажет, что по чём и как.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:34
    0
    Интересно а что с лекрерками и челленджерами -в бой не пускают?Боятся что вся их "неуязвимость " тоже обычная фикция?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 15:38
      +1
      Ясный пень, неуязвимых танков по определению не существует. Современное противотанковое оружие уж если попало, то кирдык. Нужны маневренность, ремонтопригодность, простота управления, дешевизна, наконец.
      1. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 15:57
        0
        Жаль в авиации у нас с этим проблемы. Как порезали сотни миг23, миг27 и т.п. так замены и нету.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:36
    -1
    Многие сразу писали, что это такие же дрова в топку, как и все остальное, предыдущее...
    Понятно, что у все и все, такие же "дрова в костёр войны", но результат, конечный, будет разный.... нам ПОБЕДА, а нашим врагам срам и поражение!
  7. Александр Голотов
    Александр Голотов Сегодня, 14:40
    -10
    Танки как и кавалерия в свое время уже пережиток прошлого и мы видим их закат своими глазами. В современном бою от них толку 0, атаковать широкими бронетанковыми клиньями смерти подобно. Атака силами БТГ не дает никакого эффекта, потому дроны моментально наводят артиллерию с высокой точностью, плюс БПЛА-камикадзе, плюс минные поля.

    Современный бой это дроны, танки теперь должны быть летающими и действовать они должны в комбинированной атаке. Ударные дроны типа Байрактара должны прицельно жечь технику, личный состав, опорные пункты, блиндажи. И делаться это должно при поддержке массированной атаки БПЛА камикадзе которые будут уничтожать вскрытые позиции ПВО. Не плохим средством являются и малые дроны с ВОГами. ИМХО если бы укры запустили их тысячами как и хотели то ущерба было бы больше чем от танков
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:10
      +2
      Никто и никогда не смог и не сможет создать абсолютного оружия...
      Пытались, хвастались но только до того момента, как появлялось оружие/защита против оного.
      До сих пор срабатывает лишь одна концепция, КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД!
      Кто в этом деле более умел, тот и молодец, как правило в выиграше.
      1. Александр Голотов
        Александр Голотов Сегодня, 15:44
        -3
        Танколюбы заминусили меня не понятно за что, ведь СВО показывает, что работает, а что нет. Мы на своем примере в начале СВО показали около нулевую эффективность танков. Сейчас укры тоже показывают, только уже на западных машинах. Кстати против танков на мой взгляд придумано наибольшее количество средств защиты и отражения танковых атак! Об этом тоже стоит задуматься. Современная война она очень быстрая и на мой взгляд пехота на пикапах с легким вооружением, с поддержкой артиллерии и БПЛА всех мастей куда эффективнее, чем танки, БТР, БМП и прочее. Единственное, что имеет смысл это машины типа Терминатора, которые способны на короткий промежуток времени создать шквал огня и не дать поднять голову обороняющейся пехоте в окопах. Опять же если не попадется проворный ПТУРщик. Даже в комбинированном подходе нет места неповоротливым танкам. Один БПЛА типа Ланцета и машина стоимостью в несколько миллионов долларов сожжена копеечным БПЛА. Количество и скорость выпуска нового танка не сопоставима с БПЛА.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:43
    0
    Вот увидите, через 1.5-2 года появятся высокобронированные САУ с рубкой вместо башни. Зачем для стрельбы с закрытых позиций башня? Лучше пушку побольше и броню потолще.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:49
      0
      бред,конечно полный....вы
      не со сколково случаем?)
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:24
    -1
    Вместо этого «Леопарды» действуют, скорее, как самоходные артиллерийские установки, осуществляя стрельбу с дальней дистанции.
    ....глупее придумать нельзя, прицельная дальность не более 3 км, да и то только ломиками да кумами другого ни чего к 120 мм нет, зато в распоряжении пехоты корнеты и метисы с прицельной дальностью до 6 км , в нагрузку ещё и танковые Инвары....чё они там могут от передка отвести...толку с них