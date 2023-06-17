Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкая пресса: Канцлер ФРГ забрался в кабину истребителя, чтобы отправить послание России

18
Немецкая пресса: Канцлер ФРГ забрался в кабину истребителя, чтобы отправить послание России

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетил проходящие в его стране военно-воздушные учения НАТО Air Defender.


В ходе визита он отправил своеобразное послание, сигнал России, забравшись в кабину истребителя Eurofighter, что, впрочем, как утверждает немецкая пресса, далось ему с трудом.



Как сообщает немецкий телеканал Welt, Шольцу позволили посидеть в кресле летчика истребителя Eurofighter и провели для него небольшой урок. Несмотря на то, что учения НАТО планировались до начала российской спецоперации на Украине, немецкий канцлер не преминул назвать проведение этого мероприятия важным знаком, свидетельствующим о продолжающемся сотрудничестве армий стран НАТО. Шольц также заявил, что начало российской спецоперации стало своеобразным "переломным моментом".

Согласно сценарию учений, армии Германии и ее союзников должны держать оборону и противостоять атакам со стороны вымышленного восточного альянса "Окказус", пытающегося захватить порт Ростока. В ходе учений проводятся тренировки дозаправки в воздухе и перехвата истребителей противника. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов стран НАТО, 100 из которых из США и почти 70 - из ВВС Германии. Более половины из участвующих в учениях военнослужащих также являются немецкими.

Учения стали возможностью для нередко критикуемого бундесвера продемонстрировать свою способность совместно с союзниками по НАТО в случае вооруженного конфликта обеспечить оборону Германии.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sandro Halank
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:53
    0
    Зачем "восточным" брать порт Росток?Я бы но остров Рюген замахнулся пока только на бумаге.Привет Ангеле Меркель.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:57
    +2
    "...Он отправил своеобразное послание, сигнал России, забравшись в кабину истребителя Eurofighter, что, впрочем, как утверждает немецкая пресса, далось ему с трудом."

    Это он ещё со стерхами летать не пробовал! laughing
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Это он ещё со стерхами летать не пробовал! laughing

      На стерхе! wink
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      0
      Судя по тому,как он забирался на танк,в кабину истребителя его поместили краном
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Судя по тому,как он забирался на танк,в кабину истребителя его поместили краном

        Зато он хорошо раньше в турбину заглядывал и laughing диагностировал её
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:26
          0
          Талант проктолога пропал зря..Посмотрю,как пройдет день взятия Бастилии... laughing
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: Pharmacist
      Это он ещё со стерхами летать не пробовал!

      Вот этот предшественник был поскромнее, только модели самолетов рассматривал, но в кабину не забирался.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:58
    0
    И швец, и жнец, и на дуде игрец . Эдакий универсал ....ИИ -----Шольц .
  4. Govorun
    Govorun Сегодня, 15:58
    -1
    Немецкая пресса: Канцлер ФРГ забрался в кабину истребителя, чтобы отправить послание России

    А послание состоит в том, что он хочет свалить из Германии ?!)
  5. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 16:04
    +2
    Путин летал и не раз, а этот клоун только посидел. Очкует...
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:07
    +1
    В ходе визита он отправил своеобразное послание, сигнал России, забравшись в кабину истребителя Eurofighter,

    Начиная с Ледового побоища, немчура посылает нам сигналы, как и сейчас Шольц, забыв про участь своего деда и других родственников и про то, что над Рейхстагом может висеть красный флаг.
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:07
    +1
    у западных мания - Лизка Трасс в танке каталась, Колбаса - в Гепард залазил и в истребителе посидел....
    чего демонстрируют то?
    за ВВП обезьянничают ?
  8. Феликс
    Феликс Сегодня, 16:10
    0
    А что, послание с "Леопардами" не дошло?
  9. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:16
    -1
    Путин сам кажется говорил что при посещении Чечни их обстреляли
    Шольц не хочет почувствовать обстрел этого истребителя российскими ракетами?
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:20
    0
    Типа покосил под Темнейшего)))

    Примерно так
  11. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 16:21
    0
    А полетать на истребителе, как ВВП не решился. Боялся обосраться...
  12. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:24
    0
    Шольц также заявил, что начало российской спецоперации стало своеобразным "переломным моментом".
    К сожалению это правда.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:25
    0
    Немецкая пресса: Канцлер ФРГ забрался в кабину истребителя, чтобы отправить послание России
    . Вот и попробуй засомневатся после этого, что они пытаются подорожать ВВП.... вот только смешно, всё это получается.
    По делам... гейропейские берега потеряли вообще, поступают цинично и страшно!!! А все остальное, полная фигня и добром, для их стран, не закончится.