Немецкая пресса: Канцлер ФРГ забрался в кабину истребителя, чтобы отправить послание России

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетил проходящие в его стране военно-воздушные учения НАТО Air Defender.В ходе визита он отправил своеобразное послание, сигнал России, забравшись в кабину истребителя Eurofighter, что, впрочем, как утверждает немецкая пресса, далось ему с трудом.Как сообщает немецкий телеканал Welt, Шольцу позволили посидеть в кресле летчика истребителя Eurofighter и провели для него небольшой урок. Несмотря на то, что учения НАТО планировались до начала российской спецоперации на Украине, немецкий канцлер не преминул назвать проведение этого мероприятия важным знаком, свидетельствующим о продолжающемся сотрудничестве армий стран НАТО. Шольц также заявил, что начало российской спецоперации стало своеобразным "переломным моментом".Согласно сценарию учений, армии Германии и ее союзников должны держать оборону и противостоять атакам со стороны вымышленного восточного альянса "Окказус", пытающегося захватить порт Ростока. В ходе учений проводятся тренировки дозаправки в воздухе и перехвата истребителей противника. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов стран НАТО, 100 из которых из США и почти 70 - из ВВС Германии. Более половины из участвующих в учениях военнослужащих также являются немецкими.Учения стали возможностью для нередко критикуемого бундесвера продемонстрировать свою способность совместно с союзниками по НАТО в случае вооруженного конфликта обеспечить оборону Германии.