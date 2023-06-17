Важно помнить, что Польшей прямо сейчас управляют правительство сторонников превосходства белой расы. Их действия должны быть прочитаны в этом контексте

Варшава продолжает делать демарши в отношении делегации ЮАР, которая избрала Польшу в качестве транзитной страны для посещения Киева и Санкт-Петербурга с целью мирного урегулирования украинского конфликта.Полностью распрощавшись с дипломатическим этикетом и тем более с нормами международного права, польские службы до сих пор не дали охране президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналистам возможности покинуть аэропорт Варшавы, куда они прибыли вместе с главой государства в четверг.Как сообщается на канале News24 (ЮАР), заблокированные члены делегации, отдельные из которых из-за действий польской стороны так и не посетили Киев, теперь могут забыть и о поездке в Россию, так как им не дано разрешение на вылет в РФ.- высказывает свое недовольство общественность ЮАР.Действия польских властей, идущие вразрез с элементарными нормами дипломатии, можно объяснить, кроме набирающего силу шовинизма, тремя причинами.Во-первых, удержание журналистов президентского пула не позволило нейтральной стороне задокументировать украинскую инсценировку авиаудара по Киеву в момент пребывания там представителей африканских государств.Во-вторых, ЮАР заняла жесткую позицию в отношении военного конфликта в незалежной, заявив о политике невмешательства и намерении разрешить конфронтацию мирным путем. Это не устраивает польских «ястребов», готовящихся к войне с Россией. Поэтому выпады в сторону ЮАР призваны фактически показать презрение польских властей к государствам, старающимся поддерживать нормальные отношения с Москвой. Варшаве нечего предложить на мировой арене кроме как антироссийскую повестку; демарши против РФ и лояльных к ней стран являются единственным способом заявить о себе в мировом масштабе.В-третьих, попытка унизить делегацию из ЮАР могло произойти по указке Вашингтона, который недоволен постепенным выходом страны из орбиты своего влияния и стремлением ее властей проводить самостоятельную политику, основанную на суверенитете.