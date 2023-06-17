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«Сторонники превосходства белой расы»: польские власти не пустили африканских журналистов из Жешува в Россию

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«Сторонники превосходства белой расы»: польские власти не пустили африканских журналистов из Жешува в Россию

Варшава продолжает делать демарши в отношении делегации ЮАР, которая избрала Польшу в качестве транзитной страны для посещения Киева и Санкт-Петербурга с целью мирного урегулирования украинского конфликта.


Полностью распрощавшись с дипломатическим этикетом и тем более с нормами международного права, польские службы до сих пор не дали охране президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналистам возможности покинуть аэропорт Варшавы, куда они прибыли вместе с главой государства в четверг.

Как сообщается на канале News24 (ЮАР), заблокированные члены делегации, отдельные из которых из-за действий польской стороны так и не посетили Киев, теперь могут забыть и о поездке в Россию, так как им не дано разрешение на вылет в РФ.

Важно помнить, что Польшей прямо сейчас управляют правительство сторонников превосходства белой расы. Их действия должны быть прочитаны в этом контексте

- высказывает свое недовольство общественность ЮАР.

Действия польских властей, идущие вразрез с элементарными нормами дипломатии, можно объяснить, кроме набирающего силу шовинизма, тремя причинами.

Во-первых, удержание журналистов президентского пула не позволило нейтральной стороне задокументировать украинскую инсценировку авиаудара по Киеву в момент пребывания там представителей африканских государств.

Во-вторых, ЮАР заняла жесткую позицию в отношении военного конфликта в незалежной, заявив о политике невмешательства и намерении разрешить конфронтацию мирным путем. Это не устраивает польских «ястребов», готовящихся к войне с Россией. Поэтому выпады в сторону ЮАР призваны фактически показать презрение польских властей к государствам, старающимся поддерживать нормальные отношения с Москвой. Варшаве нечего предложить на мировой арене кроме как антироссийскую повестку; демарши против РФ и лояльных к ней стран являются единственным способом заявить о себе в мировом масштабе.

В-третьих, попытка унизить делегацию из ЮАР могло произойти по указке Вашингтона, который недоволен постепенным выходом страны из орбиты своего влияния и стремлением ее властей проводить самостоятельную политику, основанную на суверенитете.
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 15:44
    +1
    Важно помнить, что Польшей прямо сейчас управляют правительство сторонников превосходства белой расы.

    И те еще антисемиты злобные ..Помнится из архивов ,они в 45 -46 -ом постоянно устраивали погромы еврейские и даже нашим властям в польше ,приходилось военных привлекать с танками Вот шакалы чертовы !!!
    Короче киевскуому режиму хана.. У нас будут батальоны из Африки !! шутка
    И свобода индейцам и афроамериканцам в США !!!! Бастуйте товарищи ,Русские поддержат ..Мы все читали "хижина дяди Тома " И про чинганчгуков и "Сорви голова " я.про буров героях
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: grem
      ..Мы все читали "хижина дяди Тома "

      Виталь, напомни, чё там было то.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 16:07
        0
        Володя hi Негр дядя Том жил в хижине..... wink
  2. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:52
    +1
    Своими действиями Польша и Украина обнажает свое истинное лицо. Мир не без интереса следит за их действиями и делает соответствующие выводы.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:58
    +1
    Теперь африканцы, как в фильме "Терминал". Станут местной достопримечательностью.
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:08
    +1
    Голосом А. Папанова:
    - Всё-таки надо тебя съесть. Надо! laughing
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:11
    0
    Польшей прямо сейчас управляют правительство сторонников превосходства белой расы

    африканцы ошиблись
    поляки как и остальные славяне англосаксами к белой расе не относятся
    они просто прислужники am