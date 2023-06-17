На встречу с президентом России прибыли лидеры нескольких стран Африки

В Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путины прибыли лидеры нескольких стран Африки. В этом городе сегодня заканчивается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).О прибытии в Россию шести африканских лидеров во время итогового брифинга форума сообщил ответственный секретарь организационного комитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков.По словам чиновника, целью их визита является обсуждение мирного плана по Украине, предложенного представителями нескольких стран Африки. И сейчас у них проходит встреча с главой российского государства.Кобяков также отметил, что форум посетило не менее 150 официальных лиц самого высокого ранга со всего мира.Ранее о предстоящем визите африканских лидеров для обсуждения мирного урегулирования на Украине сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Возглавляет эту делегацию президент Коморских островов Азали Ассумани, так как это государство председательствует сейчас в Африканском союзе. Но реальным лидером, скорее всего, является президент ЮАР Сирил Рамафоса, который является одним из инициаторов и наиболее активных участников «африканской инициативы».Перед посещением России делегация африканцев побывала в Киеве, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.Сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «внушительным» предварительный список участников предстоящего форума «Россия-Африка».