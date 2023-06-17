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На встречу с президентом России прибыли лидеры нескольких стран Африки

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На встречу с президентом России прибыли лидеры нескольких стран Африки

В Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путины прибыли лидеры нескольких стран Африки. В этом городе сегодня заканчивается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

О прибытии в Россию шести африканских лидеров во время итогового брифинга форума сообщил ответственный секретарь организационного комитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков.

По словам чиновника, целью их визита является обсуждение мирного плана по Украине, предложенного представителями нескольких стран Африки. И сейчас у них проходит встреча с главой российского государства.

Кобяков также отметил, что форум посетило не менее 150 официальных лиц самого высокого ранга со всего мира.

Ранее о предстоящем визите африканских лидеров для обсуждения мирного урегулирования на Украине сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Возглавляет эту делегацию президент Коморских островов Азали Ассумани, так как это государство председательствует сейчас в Африканском союзе. Но реальным лидером, скорее всего, является президент ЮАР Сирил Рамафоса, который является одним из инициаторов и наиболее активных участников «африканской инициативы».

Перед посещением России делегация африканцев побывала в Киеве, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «внушительным» предварительный список участников предстоящего форума «Россия-Африка».
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:13
    +1
    Их конечно можно выслушать,но их инициативы никак с нашими устремлениями не совпадают.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:35
      -4
      Добро пожаловать Африка в Россию !!!!
      Надеюсь вы все помните ,кто вас освободил от колониального гнета англосаксов ..
      Был такой товарищ Сталин ,глава великой державы СССР !
      Россия конечно преемник,но слабы пока Но тоже цель у нас освободить народы мира от бумажек ничем не обеспеченными !
      Присоединитесь к антианглосакской группировки ! Белые не все падлы ..Русские их доброту все помнят ,но предают ..
      Теперь вы видите как мы противостоим вражинам .
      Россия это главная страна в мире ..Которая по честному со всеми !
      1. ААК
        ААК Сегодня, 15:38
        +3
        только и осталось с папуасами о мире договариваться - все остальные уже высказались...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    0
    В африканской мирном плане нет ни строчки американского и украинского плана-план неприемлем,для запада.Там нет нашей капитуляции.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:24
    +1
    На встречу с президентом России прибыли лидеры нескольких стран Африки
    . Путь их был извилист, но... бум посмотреть на результат.
  4. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 15:35
    +5
    Опять за кредитами приехали...и их точно им дадут, а после спишут
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:42
      -1
      В том то и дело ,в долларах мы дать кредит не можем ,а в рублях они в США ничего не купят. feel
      1. Ганкутсу_
        Ганкутсу_ Сегодня, 16:00
        +1
        Всегда есть золото, драгоценные камни, да и валюты в стране наличное хватает
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 15:41
    0
    Надеюсь фонтаны Петергофа им приятнее созерцать, чем стены киевского укрыття!
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:42
    +2
    Я правильно понимаю, что олигархическое бабло теперь будет скирдоваться в Африке у наших темнокожих дорогих партнёров? Белокожие дорогие партнёры отвесили звонкого пенделя и отжали бабло заработанное непосильным трудом.
  7. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:02
    -4
    Цитата: Старый Хрен
    Я правильно понимаю, что олигархическое бабло теперь будет скирдоваться в Африке у наших темнокожих дорогих партнёров? Белокожие дорогие партнёры отвесили звонкого пенделя и отжали бабло заработанное непосильным трудом.

    Судя по вашему нику, вошли в возраст когда понималка не правильно понимает
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:05
      -2
      Надо выяснить или побывать, там, посмотреть, какие проекты в Африке имеются, а потом выводы делать. Не зря микрон шибко обиделся, когда их оттуда потеснили
    2. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 16:15
      +2
      Сынок, а проквакать что нибудь по существу можешь? Или тебе мало высоко продвинутых проектов с западными партнёрами? 30 лет Европа жировала на дешёвом газе из России да ещё деньги назад получала, теперь наши африканские партнёры на нашем сырье отоспятся.
  8. Vashek
    Vashek Сегодня, 16:10
    0
    Ну и на хрена они лезут в то, в чем не петрят. Жаль что негры, а то бы сразу послали.
    Хуже если под эту лавочку наши бугры блудняк устроят.
  9. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:22
    0
    Какой ПЭМФ, такие гости и традиционно (этого не отнять) столь же "внушительные" результаты (декларации о намерениях)...