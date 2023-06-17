Минобороны: На Донецком направлении отражены семь атак ВСУ, противник потерял до 340 боевиков

Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке сообщает о нанесении комбинированного удара высокоточным оружием морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений командования украинской армии. Какой именно объект был поражен и где он находится, не сообщается. Возможно, подробности появятся позднее.
Можно лишь констатировать, что командование ВС РФ отменило негласное самоограничение на нанесение ударов по так называемым центрам принятия решений киевского режима. Ранее, 29 мая, удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. По некоторым данным, в результате ракетной атаки тяжелое ранение получил один из главных организаторов диверсий и терактов на территории РФ, начальник ГУР Кирилл Буданов.
По ситуации на фронте, где вторую неделю противник ведет безуспешные наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
По-прежнему излюбленным местом для попыток прорыва нашей обороны командование ВСУ выбирает Времевской выступ на стыке Запорожья и Донецкой республики. Всего в этом секторе было предпринято три атаки в направлении поселка Новодонецкое (ДНР) и села Левадное, это уже территория Запорожской области. И вновь бойцы группировки «Восток» ВС РФ отбили все атаки врага, удержав рубежи и уничтожив два танка, две БМП и до тридцати украинских штурмовиков.
Еще три попытки прорыва нашей обороны пресечены в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Со своей стороны противник продолжает стягивать резервы, готовя новые атаки. Наша разведка обнаруживает движение войск в тылу, далее работает артиллерия и авиация. На этот раз бронеколонна ВСУ была обнаружена на подходе к селу Степовое, в результате огневого поражения уничтожено пять бронемашин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили: свыше 235 боевиков, четыре танка, две БМП, 14 боевых бронированных машин, уичтожены американская гаубица М777 и гаубица Д-20.
Более всего в живой силе противник понес потери на Донецком направлении, где было отражено семь атак наших позиций в ЛНР и ДНР, в общей сложности ликвидировано до 340 украинских военнослужащих. В районе Марьинки и поселка Новгородское, переименованного киевскими властями в Нью-Йорк, российская авиация нанесла огневое поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.
На Луганском направлении противник предпринял попытку прощупывания нашей обороны силами одной ДРГ в районе поселка Кузьмино на северо-западной границе Серебрянского лесничества. Отряд боевиков ВСУ обнаружен и уничтожен. Еще одна диверсионно-разведывательная группа завершила неудачей свой рейд к нашим позициям в районе поселка Новоселовское на Сватовском направлении в ЛНР.
На остальных участках фронта идут позиционные бои, активно работает артиллерия, ведется контрбатарейная борьба. В частности, на правобережье Днепра в результате огневого поражения позиций ВСУ уничтожены 40 боевиков, гаубица «Гиацинт-Б» и две САУ «Гвоздика». На Краснолиманском направлении в районе пгт Ямполь обнаружен и ликвидирован командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В небе вблизи с Краматорском наши летчики сбили ударный вертолет Ми-24 «Крокодил» Воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также шестнадцать беспилотников различного типа.