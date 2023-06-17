Премьер-министр Венгрии назвал Трампа единственным западным политиком, способным остановить конфликт на Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году сумеет остановить военный конфликт на Украине буквально в течение суток. Более того, уверен бывший американский президент, оставайся он у власти никакого военного противостояния Москвы и Киева вообще бы не началось. Такого же мнения придерживается и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На Западе есть человек, способный положить конец этой войне и заключить мир. Этот человек — Дональд Трамп
— заявил венгерский лидер в эфире Общественного радио Kossuth.
Он добавил, что Венгрия крайне заинтересована в появлении «защитника мира у руля в США». Глава венгерского правительства справедливо полагает, что украинская армия будет воевать до тех пор, пока получает военную помощь и иную поддержку Запада, в первую очередь США. Соответственно, для достижения мира необходимы трехсторонние переговоры, в которых помимо России и Украины должны участвовать и Соединенные Штаты, уверен Орбан.
Украинцы могут сражаться до тех пор, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. Если американцы захотят мира, то будет мир
— приводит слова премьер-министра Венгрии польский журнал Do Rzeczy.
Совпадают позиции Трампа и Орбана и в части предостережений, что дальнейшее накачивание киевского режима все более сложным и мощным оружием может привести мир к ядерной катастрофе. Комментируя решение администрации Байдена поставить на Украину американские танки Abrams, экс-президент США заявил, что следующим шагом может стать только предоставление Киеву ядерного оружия.
Говоря о позиции, которую занимает Будапешт в отношении России и Украины, Орбан подчеркнул, что его правительство всегда будет руководствоваться интересами своей страны и ее жителей, несмотря на давление со стороны Вашингтона и Брюсселя.
Глава венгерского кабмина добавил, что категорически не согласен с высказываниями некоторых западных политиков, что конфликт на Украине должен быть решен непременно на поле боя. Орбан назвал «тревожным» решение Вашингтона о возможной поставке Киеву снарядов с обедненным ураном, которые могут быть помещены на хранение в нескольких километрах от венгерской границы.