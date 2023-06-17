Задержан подозреваемый «в покушении» на президента Франции

Французский президент Эммануэль Макрон не пользуется особой популярностью не только на международной арене, но и внутри страны.Особенно сильное недовольство французских граждан вызвала пенсионная реформа, поддержанная Макроном, которая привела к массовым протестам по всей стране.В конце апреля 2023 года президент Франции отправился в восточный департамент Ду для участия в мероприятии в память о лидере революции на Гаити конца XVIII века Лувертюре у замка Шато де Жу. Однако близ замка собрались протестующие против пенсионной реформы граждане, пытавшиеся прорвать оцепление. Один из протестующих тогда запустил в сторону Макрона, который собирался покинуть мероприятие на вертолёте, ракету с газовой шашкой. Президент Франции не пострадал. Да и большой огласки этот инцидент не получил.Но вот уже прошло больше полутора месяцев с этого момента и, как передаёт французская газета Le Parisien, подозреваемый в запуске той пиротехники был задержан правоохранительными органами Франции. Его поступок полиция называет покушением на президента Макрона.Имя задержанного не называется, но сообщается, что это 20-летний парень, который является плотником. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Он признался в содеянном и отметил, что тем самым хотел донести до главы государства, что граждане Франции не согласны с его политикой.По некоторой информации, задержанного хотят посадить в тюрьму как минимум на один год, но адвокат парня заявил, что обжалует это требование.