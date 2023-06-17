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Задержан подозреваемый «в покушении» на президента Франции

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Задержан подозреваемый «в покушении» на президента Франции

Французский президент Эммануэль Макрон не пользуется особой популярностью не только на международной арене, но и внутри страны.

Особенно сильное недовольство французских граждан вызвала пенсионная реформа, поддержанная Макроном, которая привела к массовым протестам по всей стране.

В конце апреля 2023 года президент Франции отправился в восточный департамент Ду для участия в мероприятии в память о лидере революции на Гаити конца XVIII века Лувертюре у замка Шато де Жу. Однако близ замка собрались протестующие против пенсионной реформы граждане, пытавшиеся прорвать оцепление. Один из протестующих тогда запустил в сторону Макрона, который собирался покинуть мероприятие на вертолёте, ракету с газовой шашкой. Президент Франции не пострадал. Да и большой огласки этот инцидент не получил.

Но вот уже прошло больше полутора месяцев с этого момента и, как передаёт французская газета Le Parisien, подозреваемый в запуске той пиротехники был задержан правоохранительными органами Франции. Его поступок полиция называет покушением на президента Макрона.

Имя задержанного не называется, но сообщается, что это 20-летний парень, который является плотником. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Он признался в содеянном и отметил, что тем самым хотел донести до главы государства, что граждане Франции не согласны с его политикой.

По некоторой информации, задержанного хотят посадить в тюрьму как минимум на один год, но адвокат парня заявил, что обжалует это требование.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Елисейского дворца
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3 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:41
    0
    А что такое "ракета с газовой шашкой"? Я не очень это чудо предстваляю.
  2. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 19:05
    0
    Имя задержанного не называется, но сообщается, что это 20-летний парень, который является плотником.
    Плотник... не иначе как Иисус Христос и второе пришествие.
    Влетел Макрон по полной, что-то мне это напоминает...
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:15
    0
    Жаль, что у этого парня ничего не получилось.