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На Украине вызвал возмущение репортаж французского телеканала с позиций ВС РФ

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На Украине вызвал возмущение репортаж французского телеканала с позиций ВС РФ

Французский коммерческий телеканал TF1 выпустил репортаж, сделанный на позициях российской армии на южном фронте. В сюжете показано интенсивное движение российской военной техники, укрепления, подготовка к запуску FPV-беспилотников, а также огонь по войскам киевского режима.


Российские военнослужащие показали французскому журналисту расположение, провели экскурсию по блиндажу, а также рассказали о подготовке к отражению наступления украинской армии. Трехминутный ролик также был опубликован на интернет-канале французского ТВ, где его уже посмотрели более 130 тысяч человек.

Репортаж французского телеканала вызвал возмущение на Украине. В украинской прессе недовольны тем, что в тексте, озвучиваемом закадровым голосом, не упоминаются стандартные для украинских и большинства западных СМИ нарративы о "российской агрессии" и "доблестной украинской армии, защищающей свою страну".

Следует полагать, что в ближайшее время к делу подключится украинский МИД, обладающий богатым опытом, связанным с демаршами и протестами в адрес зарубежных политиков и СМИ, каким-либо образом делающих заявления, хоть немного диссонирующие с генеральной линией киевского режима. Так, правительство Венгрии было вынуждено удалить видеоролик с призывами о мире на Украине после ноты протеста украинского МИД, неудовольствие которого вызвало то, что на видео Крым был обозначен как один из субъектов Российской Федерации.

С другой стороны, возникает вопрос о том, насколько нейтрален приглашённый на российские позиции французский журналист. Не получится ли так, что он попросту сольёт ту или иную информацию о российских войсках противнику. И этот вопрос, есть мнение, должен волновать нашу сторону больше, чем возмущения Украины о неиспользованных TF1 нарративов.
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9 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:43
    0
    дык,правда всегда "зеньки колола и была не гоже" bully....журналюгу теперь сожруи и уволят. Димократия! wassat
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:49
    +9
    Ну кстати да, цензурировать деятельность иностранных журналистов обязательно надо, и водить только по выставочным позициям, наши вроде и поняли, ибо показали сугубо тыл - колонны идут, дроны запустили, и с этой позиции сгребли давно.
    А то мы этих "независимых" по Чечне знаем хорошо
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:52
    +2
    Вопрос... французский телеканал вывернуть наизнанку совсем или обломаются на этот раз?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:03
    +3
    Как же достали эти укронытики. Сидят сутками и смотрят/слушают кто не то и не так показал, написал, сказал. И постоянно ноют как воспалившийся зуб. Мне кажется это уже и евронароду начинает надоедать. Политикам деваться некуда - заокеанцы требуют, а вот народу начинает надоедать это постоянное: "мы сами не местные дайте нам всего и побольше, да несмейте отказывать - мы же потерпевшие". Тьфу, дети собаки! am
  5. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 17:05
    0
    Ой сожрут журнал югу. Как он интересно к нам попал. Неужели правда кого-то интересует в гейропе...
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:10
    +2
    Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Насколько долго продержится этот журналист при своём мнении.
    Вспоминаю, пару лет назад, в Москву приезжал Ж.Боррель, посланник европарламента, напугать нас санкциями. А уезжал отсюда с прекрасными впечатлениями, с рассказами, как у нас производятся лекарства от ковида, и прочим.
    И что?
    Получил внушение, и быстренько "переобулся". И на второй день продолжилась старая песня, про диктатуру Путина, про нарушения прав человека и прочее.
    Верить этим ребятам - себя не уважать.
  7. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 17:32
    0
    c'est comme pour les inspecteurs de l'AIEA, qui tentaient de filmer les positions et les protections russes autour de la Centrale, ce sont plus des espions que des inspecteurs! Idem pour les journalistes invités sur les positions des FAR. Il faut stopper ces invitations et ces inspections.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:40
    0
    Это тот случай, когда можно и нужно устроить показуху, во всей своей красе. И показать все, что нужно. Нам нужно.
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 17:48
    0
    Три раза плевать на то, что говорят те или эти, в любом случае это будет щепотка правды в бочке вранья. Есть факты и опираться следует только на них.