Французский коммерческий телеканал TF1 выпустил репортаж, сделанный на позициях российской армии на южном фронте. В сюжете показано интенсивное движение российской военной техники, укрепления, подготовка к запуску FPV-беспилотников, а также огонь по войскам киевского режима.
Российские военнослужащие показали французскому журналисту расположение, провели экскурсию по блиндажу, а также рассказали о подготовке к отражению наступления украинской армии. Трехминутный ролик также был опубликован на интернет-канале французского ТВ, где его уже посмотрели более 130 тысяч человек.
Репортаж французского телеканала вызвал возмущение на Украине. В украинской прессе недовольны тем, что в тексте, озвучиваемом закадровым голосом, не упоминаются стандартные для украинских и большинства западных СМИ нарративы о "российской агрессии" и "доблестной украинской армии, защищающей свою страну".
Следует полагать, что в ближайшее время к делу подключится украинский МИД, обладающий богатым опытом, связанным с демаршами и протестами в адрес зарубежных политиков и СМИ, каким-либо образом делающих заявления, хоть немного диссонирующие с генеральной линией киевского режима. Так, правительство Венгрии было вынуждено удалить видеоролик с призывами о мире на Украине после ноты протеста украинского МИД, неудовольствие которого вызвало то, что на видео Крым был обозначен как один из субъектов Российской Федерации.
С другой стороны, возникает вопрос о том, насколько нейтрален приглашённый на российские позиции французский журналист. Не получится ли так, что он попросту сольёт ту или иную информацию о российских войсках противнику. И этот вопрос, есть мнение, должен волновать нашу сторону больше, чем возмущения Украины о неиспользованных TF1 нарративов.