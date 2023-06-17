Украинская сторона могла попытаться использовать визит африканской делегации в Киев в качестве гарантии «защиты» от ударов по центру принятия решений ВСУ

Сегодняшняя сводка министерства обороны России активно обсуждается в экспертной среде. Обсуждают её и на Украине. Речь идёт о той части сводки, где глава информационного управления оборонного ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает о групповом ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений на Украине 16 июня. По словам Конашенкова, этот центр относится к вооружённым силам противника.
Игорь Конашенков:
Цель достигнута. Объект поражён.
О том, какое именно важный объект ВСУ поражён, не сообщается.
Обсуждение этой темы активизировалось в связи с заявлениями Зеленского о том, что «Россия наносит удары, несмотря на прибытие в Киев иностранных лидеров», а также с заявлением пресс-секретаря президента ЮАР, сказавшего, что он никаких взрывов в Киеве не слышал.
В связи с этим на Украине обсуждается вопрос, как эти два заявления друг с другом стыкуются. Высказывается предположение о том, что африканская сторона «была проинформирована Россией о предстоящем нанесении ударов, равно как и о конкретных их местах», поэтому никакой опасности для делегации эти удары не представляли, зато представляли таковую для украинского командования. В данном случае украинские медиа пытаются обвинить африканскую делегацию в том, что её члены будто бы обо всём знали, но украинскую сторону не проинформировали.
Однако есть и другая версия, согласно которой пресс-секретарь президента ЮАР никаких взрывов не слышал, потому что прогремели они либо до прибытия делегации в Киев, либо удар был нанесён по тому месту, которое находилось на внушительном расстоянии от места нахождения членов делегации.
При таком раскладе вспоминается сделанное Владимиром Путиным заявление в Санкт-Петербурге, когда он указал на то, что Россия способна уничтожить любое здание в Киеве, относящееся к центрам принятия решений, но пока в отношении многих таких зданий этого не делает.
При учёте этих слов высказывается версия, согласно которой ракетным ударом мог быть поражен заглублённый командный пункт ВСУ, где на тот момент, не ожидая удара, находились представители высшего командного состава Украины и, возможно, натовские разработчики операции контрнаступления. Ранее уже приходила информация о том, что официальный Киев в случае прибытия в город той или иной иностранной делегации старается использовать её (делегацию) для гарантии прикрытия. Например, как своеобразный щит для сбора высшего командного состава на одном из объектов Минобороны. Мол, если в Киев направляется делегация иностранных государств, то можно любые военные вопросы обсуждать спокойно. В этом случае щит мог не сработать, после чего украинский режим и начал свой спектакль с повсеместной воздушной тревогой, которая была уже запоздалой.
Отсюда и истерика Зеленского, и слова африканского представителя о том, что во время своего визита никаких звуков взрывов он не слышал.