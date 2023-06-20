Стрелковое оружие, разработанное более 100 лет назад, но способное эффективно применяться в бою в наше время

Стрелковое оружие является одним из наиболее консервативных видов вооружений. Фактически с момента разработки унитарного патрона в этой области не происходило каких-либо революционных прорывов. Более того, некоторые образцы стрелкового оружия, разработанные и поступившие в производство более ста лет назад, до сих пор могут эффективно применяться (и применяются) в современном общевойсковом бою и специальных операциях.
В данном материале мы рассмотрим некоторые образцы такого стрелкового оружия, но с одним обязательным условием – боеприпасы для него должны серийно выпускаться по сей день и использоваться в вооружённых силах или иных силовых структурах (спортивные и охотничьи боеприпасы не считаются).
Пистолет
Конечно, в бою пистолеты применяются весьма ограниченно, хотя некоторые страны тратят огромные деньги на перевооружение армии современными пистолетами, например, вооружённые силы США уже два раза этим занимались, о чём мы ранее говорили в материалах «Армейский пистолет в США»: Часть 1 и Часть 2.
А меняли они изначально без преувеличения легендарный полуавтоматический пистолет – «Кольт» М1911 под патрон .45 ACP (11,43x23 мм), разработанный Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году, как это легко можно понять из названия. Этот пистолет производился и до сих пор производится многими оружейными компаниями и является желанным предметом для коллекционеров и любителей оружия.
Кольт М1911
Патрон .45 ACP производится серийно, применяется полицией и специальными подразделениями многих стран, особенно он эффективен при использовании оружия с глушителем. Да и сам Кольт М1911 также до сих пор используется некоторыми силовыми структурами, впрочем, это скорее дань моде или ограничения в финансировании.
Пистолет «Глок-21» имеет почти в два раза больший боекомплект того же калибра .45 ACP (13 патронов против 7 у М1911), но многие всё равно предпочтут «Кольт». Кстати, и тот, и другой продаются в России как спортивное оружие
Конечно, современные пистолеты удобнее, надёжнее, многозаряднее, но это превосходство не критично. В противостоянии двух бойцов, один из которых будет вооружён пистолетом «Кольт» М1911, а второй – каким-либо современным пистолетом, преимущество будет в первую очередь у того, кто лучше подготовлен. Как офицерский пистолет или как резервное оружие «Кольт» М1911 до сих пор актуален, да и как оружие специальных подразделений он вполне может применяться, особенно в варианте с глушителем и патронами с тяжёлой дозвуковой пулей.
Гладкоствольное ружьё (дробовик)
Этот тип стрелкового оружия в силовых структурах используется чаще всего для решения специальных задач, типа выбивания дверных замков, хотя в США помповое ружьё до сих пор является неотъемлемым атрибутом полицейских машин в некоторых штатах. Если же говорить о войнах прошлого, то дробовики достаточно активно применялись как в Первую и Вторую мировые войны, так и во время вторжения США в Корею и во Вьетнам.
Из гладкоствольных ружей хотелось бы выделить сразу две модели. Первая – это пятизарядное помповое ружьё 12 калибра Winchester Model 1912, перезарядка которого осуществляется подвижным цевьём. Это ружьё разработано инженером компании Winchester Repeating Arms Company Томасом Кросли Джонсоном в 1912 году на базе более ранней модели Winchester Model 1897 (M1897), разработанной Д. М. Браунингом.
Вторая модель – это полуавтоматическое ружьё Browning Auto-5 – классический «полуавтомат», использующий для перезарядки энергию отдачи ствола при его длинном ходе.
Winchester Model 1912 и Browning Auto-5
По своим характеристикам оба этих ружья практически не уступают современным моделям – отличное, практически нестареющее оружие.
Современное помповое ружьё Fabarm SDASS и полуавтоматическое ружьё Fabarm SAT 8 Pro Forces
В наше время стремительно набирает обороты новая угроза – беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе, которые уже могут применяться даже для атаки отдельных бойцов. В связи этим дробовик вновь может быть востребован на поле боя, но уже не для зачистки окопов, а для самообороны наземных подразделений от микро-БПЛА-камикадзе.
Пистолеты-пулемёты
Более 100 лет назад это оружие только начинало своё развитие, тем не менее один вполне актуальный образец можно выделить – это американский пистолет-пулемёт Томпсона под вышеупомянутый патрон .45 ACP, изобретённый в 1918 году Джоном Тальяферро Томпсоном, ставший в 20-х – 30-х годах XX века любимым оружием как полиции, так и гангстеров. Как только его не называли – «Томпсон», «Томми», «Томми-ган», «Уничтожитель», «Окопная метла», «Чикагское пианино» и многими другими прозвищами.
Сложный в производстве, дорогой, но точный и скорострельный.
Пистолет-пулемёт Томпсона
В наше время пистолеты пулемёты применяются значительно реже – их повсеместно вытеснили автоматы и штурмовые винтовки, однако ряд современных моделей для полиции и спецназа всё ещё выпускается. При использовании тяжёлых дозвуковых пуль эти «машинки» хорошо работают с глушителем и сохраняют высокое останавливающее действие.
Heckler & Koch UMP-45 – под тот же патрон .45 ACP
Автоматы и штурмовые винтовки
А вот этого типа оружия в заданных критериях ещё не существовало, точнее, крупносерийно они ещё не выпускались, хотя разработки велись активно, достаточно вспомнить российский автомат Фёдорова.
Автомат Фёдорова
Рассматривать же магазинные винтовки с продольно скользящим поворотным затвором смысла не имеет, поскольку в наше время они применяются как...
Снайперские винтовки
И одной из наиболее популярных снайперских винтовок времён Второй мировой войны стала винтовка Мосина под патрон 7,62х54R. Разумеется, в основной массе эта винтовка выпускалась как пехотное оружие, а производство снайперской версии началось лишь в 1932 году, однако каких-либо серьёзных конструктивных изменений снайперская модификация не претерпела – из партии отбирались образцы, имеющие наилучшие показатели кучности, после чего на них устанавливался оптический прицел и менялась рукоять затвора.
Винтовка Мосина
Снайперская винтовка Мосина
Эта винтовка до сих пор используется некоторыми армиями мира в немного переработанном виде.
Финская снайперская винтовка 7.62 TKIV 85, созданная путём переделки винтовки Мосина, состоит на вооружении Сил обороны Финляндии
И она вполне соответствует показателям современных образцов стрелкового оружия под сопоставимый боеприпас.
Снайперская винтовка морских пехотинцев США M40, выполненная на базе винтовки Remington-700, под патрон 7,62х51 мм, до сих пор находится на вооружении Корпуса морской пехоты США в модификации M40A1
Конечно, в наше время появились снайперские винтовки, позволяющие вести прицельную стрельбу на дальность, в несколько раз превышающую дальность стрельбы винтовки Мосина и её современных аналогов, но такие дальности стрельбы требуют и особых навыков от стрелка – далеко не все ими обладают, так что снайперские винтовки под патроны 7,62х54R и 7,51х51 мм до сих пор вполне уверенно занимают свою нишу.
Пулемёты
Можно рассмотреть пулемёт системы Льюиса, конструкция которого была разработана британцем Сэмюэлом Маклином и воплощена в металл американцем – полковником Армии США Айзеком Льюисом. Этот пулемёт выпускался в том числе и под патрон 7,62х54R и поставлялся в российскую армию.
Пусть Вас не смущает огромный ствол – это кожух, обеспечивающий эжекционное охлаждение расположенного внутри ствола – такой же принцип применяется в новейшем российском пулемёте «Печенег»
Интересной особенностью пулемёта системы Льюиса являются отъёмные дисковые магазины на 47 и 97 патронов, которые не содержат подающей пружины – процесс подачи патронов осуществляется механизмом рычажного типа автоматики пулемёта.
Дисковый магазин пулемёта системы Льюиса
Пулемёт «Печенег» под патрон 7,62х54R
Также можно упомянуть станковые пулемёты, не имеющие сейчас прямых аналогов, но вполне сопоставимые по назначению с ручными пулемётами, смонтированными на станке.
Разумеется, речь пойдёт о легендарном пулемёте Максима под патрон 7,62х54R, разработанном британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Этот пулемёт до сих пор применяется вооружёнными силами разных стран во многих уголках планеты, в том числе пулемёты Максима применяются вооружёнными силами Украины (ВСУ) в ходе российской специальной военной операции (СВО).
Станковый пулемёт Максима
А с помощью небольшой модернизации этот пулемёт может ещё сильнее приблизиться по характеристикам к своим современным аналогам.
Модернизированный ВСУ пулемёт Максима – водяное охлаждение заменено на воздушное, добавлен приклад, оптический прицел, сошки и коробчатый магазин для патронов, изменён дульный тормоз
Крупнокалиберные пулемёты
С крупнокалиберными пулемётами всё ещё проще. Почему? Да потому, что разработанный в 1921 году крупнокалиберный пулемёт Browning M1921 под патрон 12,7х99 мм до сих пор находится на вооружении армии США, пусть и в глубоко модернизированном виде. Впрочем, основная модернизация крупнокалиберного пулемёта Browning M1921 была сделана ещё в далёком 1932 году, после чего пулемёт получил обозначение M2.
Крупнокалиберные пулемёты Browning M1921, Browning M2 во времена ВМВ и он же в наше время
Выводы
Для статьи изначально были заданы достаточно жёсткие рамки – возраст оружия более 100 лет и используемый по сей день боеприпас, причём используемый именно силовыми структурами. Если отойти от этих ограничений чуть в сторону, то количество стрелкового оружия, которое может считаться эффективным и по сей день, значительно возрастает.
После прочтения может сложиться впечатление, что «классические» образцы стрелкового оружия, разработанные более века назад, сохранившие эффективность и по сей день, по большей части разработаны и производились в странах Запада, в основном в США. Что поделать, к сожалению, во многом так оно и есть – Царская Россия не баловала отечественных разработчиков и производителей, предпочитая закупать оружие за рубежом, а затем последовала революция и гражданская война...
Впрочем, впоследствии Советский Союз достаточно быстро наверстал упущенное время, во многом превзойдя своих конкурентов из США и стран Европы, однако это уже совсем другая история.