Стрелковое оружие, разработанное более 100 лет назад, но способное эффективно применяться в бою в наше время

Пистолет



Кольт М1911



Пистолет «Глок-21» имеет почти в два раза больший боекомплект того же калибра .45 ACP (13 патронов против 7 у М1911), но многие всё равно предпочтут «Кольт». Кстати, и тот, и другой продаются в России как спортивное оружие

Гладкоствольное ружьё (дробовик)



Winchester Model 1912 и Browning Auto-5



Современное помповое ружьё Fabarm SDASS и полуавтоматическое ружьё Fabarm SAT 8 Pro Forces

Пистолеты-пулемёты



Пистолет-пулемёт Томпсона



Heckler & Koch UMP-45 – под тот же патрон .45 ACP

Автоматы и штурмовые винтовки



Автомат Фёдорова

Снайперские винтовки



Винтовка Мосина



Снайперская винтовка Мосина



Финская снайперская винтовка 7.62 TKIV 85, созданная путём переделки винтовки Мосина, состоит на вооружении Сил обороны Финляндии



Снайперская винтовка морских пехотинцев США M40, выполненная на базе винтовки Remington-700, под патрон 7,62х51 мм, до сих пор находится на вооружении Корпуса морской пехоты США в модификации M40A1

Пулемёты



Пусть Вас не смущает огромный ствол – это кожух, обеспечивающий эжекционное охлаждение расположенного внутри ствола – такой же принцип применяется в новейшем российском пулемёте «Печенег»



Дисковый магазин пулемёта системы Льюиса



Пулемёт «Печенег» под патрон 7,62х54R



Станковый пулемёт Максима



Модернизированный ВСУ пулемёт Максима – водяное охлаждение заменено на воздушное, добавлен приклад, оптический прицел, сошки и коробчатый магазин для патронов, изменён дульный тормоз

Крупнокалиберные пулемёты



Крупнокалиберные пулемёты Browning M1921, Browning M2 во времена ВМВ и он же в наше время

Выводы