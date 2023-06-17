Военное обозрение
Войти Регистрация

«Надводные беспилотники ВСУ показали малую эффективность»: в польской прессе оценили урон ВМФ РФ от морских дронов

12
«Надводные беспилотники ВСУ показали малую эффективность»: в польской прессе оценили урон ВМФ РФ от морских дронов

Передавая киевскому режиму морские ударные беспилотники, Запад рассчитывал, что они смогут нанести существенный урон корабельному составу ВМФ РФ, несущему боевую службу в Черном море. Однако, как в случае и с другими военными изделиями «цивилизованного мира», надводные БПА не смогли стать «чудо-оружием», способным оказать критическое влияние на ход вооруженного конфликта.


Используемые Украиной надводные морские дроны не показали такой эффективности, как предполагалось. БПА неоднократно атаковали российские корабли и инфраструктуру, однако их эффективность пока ничем не подтверждена. Потому что нужно обязательно знать, зачем, когда и как их использовать

- считают в польском издании Defence24, оправдывая, как это принято, продемонстрированную ВСУ низкую боевую ценность западных изделий некомпетентностью украинских военных.

Как поясняет автор, задокументированы три случая попадания в корабли морских беспилотников: атака фрегата проекта 11356Р и тральщика проекта 266М (октябрь 2022 года) и разведывательного корабля «Иван Хурс» проекта 18280 (май 2023 года). Однако никаких повреждений или потерь не зафиксировано:

Русские лишь хвастаются тем, сколько из плывших в их направлении лодок им удалось уничтожить.


На фоне наблюдаемого бума в развитии БПА на Западе ожидалось, что они в скором времени будут господствовать на море.

Однако пока что не оправдались прогнозы о том, что на поле боя будущего почти полностью будут доминировать беспилотники – подводные, надводные, воздушные и наземные

- отмечается в польской прессе по поводу недавних западных оценок.

Но автор считает, что нельзя совершенно сбрасывать со счетов морские БПА-камикадзе, так как они прекрасно подходят для внезапных атак, например, в рамках диверсии, или для нарушения коммуникаций, как это делает Иран.

С его слов, Россия также продемонстрировала возможность применения беспилотников, атаковав в феврале 2023 года мост в районе Затоки в Одесской области. В этой связи автор опасается нападения на места стоянки польского флота в портах Гдыня и Гданьск.

Российские беспилотники-камикадзе могут нанести огромный ущерб ВМС Польши. Поэтому малая эффективность украинских БПА вовсе не означает, что подобные надводные лодки бесполезны

- делает вывод автор.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:14
    +4
    Это оружие серьезное.Просто с применением пока не совсем.Но тоьько пока..И.Еще слово свое не сказали подводные беспилотники-это посерьезнее будет
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:11
      +1
      Раньше это оружие было лучше, в Чесменской бухте один деревянный беспилотник потопил кучу турецких линкоров. Британские беспилотники сильно помогли разгромить непобедимую армаду. А итальянские беспилотники отправили на слом крейсер "Йорк".
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 17:17
    +4
    В умелых руках при правильном использовании в нужном количестве, БПА станут настоящим кошмаров для врагов. И скорее всего, будущее это докажет.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:19
    +3
    Шота обблом у стада дроноводов-вундервафельников... И с этими, и с Байрактарами, и со Свитчблейдами и с кстати Мавиками. Я не думаю, что и наши вольготно бы себя почувствовали против реально армии США, они в РЭБ отстают, конечно, но самопальные и коммрческие призамлять - там нихрена навороченого не надо, а "перепрошивки" два врожденных недостатка не устранят, типа канала связи один хрен незащищенного
    Так что во-первых, надо слезть с темы чудо-оружия, просто оружие. С плюсами и минусами. И жестко очнуться. что армейские и коммерческие дроны - не одно и то же.
    А пропагонд... Дистов "колхоза на коленке" - вон пусть на фронте доказывают, что башка стальная, прилетит - не жалко
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:20
    +3
    А что, про последний эпизод попытки применения Wunderwaffe, где они огребли от 30 мм снарядов с АК630 ляхи не знают? Или это старый их пост?
  5. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 17:21
    +4
    Польский супер гордый глас уже зашкаливает. Да кому вы нужны..и все такие тактики и специалисты в вооружении и диверсия хоть стой хоть падай
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:23
    +2
    Норги запустили " пулю " ,что мы на севере этой проблемой обеспокоились .Но спутниковый снимок не предоставили. bullyСтатейка смахивает на провокационную.
  7. Митрич73
    Митрич73 Сегодня, 17:35
    +2
    Если военный корабль несет вахту с использованием всех средств наблюдения, то шансов у дронов мало. Гас услышит за 10 миль минимум....
  8. Vlad Gor
    Vlad Gor Сегодня, 17:35
    +1
    Это апробирование возможностей катера дрона. Всё получилось. В основные задачи не входило подрыв корабля с вероятностью 100%, как получится, подорвём хорошо, не подорвём тоже хорошо. После анализа появится более совершенная модель дрона. Скорее, это будет что-то между торпедой и катером. Это серьезное оружие будущего. Как защитить корабль от десятка таких дронов, которые висят в воде и ждут своей жертвы никто не знает.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:19
      +1
      От них защититься проще, чем от торпед или роя квадриков-камикадзе, в которые трудно попасть. Если корабли будут представлять собой эдакий аналог Б-29 с кучей крупнокалиберных пулеметов с единым управлением по всем бортам, то к ним ничего не подберется при нормальной акустической разведке. Я не говорю про нормальную РЭБ, которая должна по хорошему глушить все в радиусе полукилометра от корабля
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    +1
    автор считает, что нельзя совершенно сбрасывать со счетов морские БПА-камикадзе, так как они прекрасно подходят для внезапных атак, например, в рамках диверсии, или для нарушения коммуникаций, как это делает Иран.
    . Всему своё место и время! Дальнейшее развитие этого оружия может придать ему большую эффективность.
    Бум посмотреть.
  10. ASM
    ASM Сегодня, 18:22
    +1
    Мне кажется, что текущие надводные/полупогружные автономные плавсредства сейчас уже не актуальны. Я не специалист, но нацисты в свое время придумали постоянно погруженные лодки, когда над водой только длинный шноркель и перископ с антенной. Есть плюсы - корпус заглублен и на фоне воды излишне не отсвечивает, выхлоп моторов на большей глубине быстрее размывается и дает большое тепловое пятно с более низкой температурой, бурунный след от малой площади значительно меньше; но и недостатков хватает - сопротивление воды/мощный движок и полностью герметичный корпус (цена), в зависимости от заглубления есть риск захлеста волной шноркеля, более сложное проектирование/обслуживание/требования к изготовлению.