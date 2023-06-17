«Надводные беспилотники ВСУ показали малую эффективность»: в польской прессе оценили урон ВМФ РФ от морских дронов

Используемые Украиной надводные морские дроны не показали такой эффективности, как предполагалось. БПА неоднократно атаковали российские корабли и инфраструктуру, однако их эффективность пока ничем не подтверждена. Потому что нужно обязательно знать, зачем, когда и как их использовать

Русские лишь хвастаются тем, сколько из плывших в их направлении лодок им удалось уничтожить.

Однако пока что не оправдались прогнозы о том, что на поле боя будущего почти полностью будут доминировать беспилотники – подводные, надводные, воздушные и наземные

Российские беспилотники-камикадзе могут нанести огромный ущерб ВМС Польши. Поэтому малая эффективность украинских БПА вовсе не означает, что подобные надводные лодки бесполезны