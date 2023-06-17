Украинские военные в очередной раз предприняли попытку штурма в Запорожской области. Атака боевиков ВСУ на село Пятихатки в Васильевском районе была остановлена артиллерией и ТОС «Солнцепек». Подразделения ВС России также активно применяли ракеты ПТРК «Корнет».
Ряд источников утверждает, что с украинской стороны были задействованы личный состав и техника 47-й, 82-й и 127-й бригад ВСУ. Другие сообщают, что Пятихатки атаковали, понеся серьезные потери, боевики 128-й горно-штурмовой бригады, которая формировалась из жителей Закарпатской области. Но все они отмечают, что атака разбилась о российскую оборону.
Собственно, сейчас украинские военные настойчиво и безуспешно пытаются захватить западную окраину села, неся большие потери и подтягивая все новые резервы. Также целью украинских подразделений является село Жеребянки, которое также относится к Васильевскому району. Вторые сутки здесь идут тяжелые бои. Командование ВСУ перебросило к селу бронетехнику из Каменского и Лобкового.
Предыдущая попытка атаковать российские позиции была предпринята украинскими военными вчера утром. В атаке, которая шла со стороны Лобкового, участвовали пехота на БМП и танковые подразделения противника. Враг понес большие потери, но сумел занять несколько домов в западной части Пятихаток. Отпор им давали бойцы российской 19-й дивизии, которые не только держали оборону, но и периодически переходили в контратаки. К настоящему моменту село под контролем российских войск.