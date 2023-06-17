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Атака ВСУ на Пятихатки была остановлена артиллерией и ТОС «Солнцепёк»

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Атака ВСУ на Пятихатки была остановлена артиллерией и ТОС «Солнцепёк»

Украинские военные в очередной раз предприняли попытку штурма в Запорожской области. Атака боевиков ВСУ на село Пятихатки в Васильевском районе была остановлена артиллерией и ТОС «Солнцепек». Подразделения ВС России также активно применяли ракеты ПТРК «Корнет».


Ряд источников утверждает, что с украинской стороны были задействованы личный состав и техника 47-й, 82-й и 127-й бригад ВСУ. Другие сообщают, что Пятихатки атаковали, понеся серьезные потери, боевики 128-й горно-штурмовой бригады, которая формировалась из жителей Закарпатской области. Но все они отмечают, что атака разбилась о российскую оборону.

Собственно, сейчас украинские военные настойчиво и безуспешно пытаются захватить западную окраину села, неся большие потери и подтягивая все новые резервы. Также целью украинских подразделений является село Жеребянки, которое также относится к Васильевскому району. Вторые сутки здесь идут тяжелые бои. Командование ВСУ перебросило к селу бронетехнику из Каменского и Лобкового.

Предыдущая попытка атаковать российские позиции была предпринята украинскими военными вчера утром. В атаке, которая шла со стороны Лобкового, участвовали пехота на БМП и танковые подразделения противника. Враг понес большие потери, но сумел занять несколько домов в западной части Пятихаток. Отпор им давали бойцы российской 19-й дивизии, которые не только держали оборону, но и периодически переходили в контратаки. К настоящему моменту село под контролем российских войск.
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10 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:55
    +14
    Молодцы наши парни! Пусть берегут себя и без ,, сталинских ударов,,. Спокойно,аккуратно истребляют хохлацко- фашистскую нечисть.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:55
      -2
      Помните рассказ Путина о младшем лейтенанте Юрии Жуланове, который, будучи раненым, вытаскивал своих бойцов с поля боя. Так случилось, что сутки спустя мне пришло аудио-письмо с очень похожей историей. И это тоже совсем не паркетная война, о которой мы вспоминали с президентом. Настоящая, жестокая, страшная, на которую надо учиться смотреть без розовых очков. Расшифровка с минимальными купюрами:

      «Ну, короче, 5 числа начался накат украинцев, на нас, вообще прям жесткий. К нам в посадки залетели танки, бэхи, я хрен… знает, как их прошляпили…али. Офицер был со мной, и танк его самого первого задвухсотил - переехал прям и развернулся на нем еще несколько раз.

      У нас там были тяжелые бои с 5 по 9 число. Нас выбивали, потом мы опять туда заходили, потом нас опять выбивали. Там потерь… Я такого еще никогда нигде сам не видел. Даже в Бахмуте. Млал…ть со мной вот психолог до сих пор работает, у меня короче кукуха… вообще прям фляга свистит жестко.

      9 числа мы посадку заняли, опять зашли в нее, в нас начали елодо…шить, ствольная артиллерия, украинцы танками. Там лунки оставались в диаметре метра два наверное, глубиной в человеческий рост, я не знаю чем хренарили…рили, прям тяжелым. Позаваливало народу в этих блиндажах, мы еле повыкапывали людей.

      Начали по посадке короче отступать, на окраину, и все - и с правого, с левого поля от посадки чисто. Сзади поля метров 500 и на окраине посадки, крайний блиндаж, у него два выхода было. Этот блиндаж посередине заваливает, поцанов оттуда выковыриваем, и я понимаю, что нас слишком до…хрена ,я там - человек 20 человек на 10 квадратных метрах. Нам сейчас просто пиндопа…да будет. И я даю команду: "Отход!".

      Меня контузило несколько раз, я просто орал как не в себя, не знаю, зачем - просто, как еша…утый кричал. Мне говорили: "Давай, уходи первый". Я сказал: "Нет, давайте я последний пойду, сначала вы все уходите". Короче, все успели отступить, метров 500 по чистому полю отойти, и нас 3 человека последних оставалось, их прикрывали, я и еще два пацана.

      И слышу голоса украинцев уже на той стороне блиндажа. И я понимаю, что все, мы уже на открытке на окраине лесополосы, они нас выдавливают к полю. И мы начали отстреливаться, ползком хрена…рить, на животе спиной назад ползти, отсреливаться. ХЗ, как ни разу не попали, пули просто мимо свистели. Я там порой просто к земле прижимаюсь и пули так пиу-пиу мимо меня.

      Метров 150-200 отползли, у нас бк закончился. 200 метров дистанция приличная, если быстрыми рывками, перебежками, может и не попадут. Только подскочил, и тут вот этот характерный выстрел танка. Я даже не знаю, как его описать. Выхода не слышно, только приход с таким характерным визгом, как будто реактивная какая-то хренае…ета.

      Въедалбливает…вает просто метрах в 15 от меня. И все. И дальше, че я помню, подлетел вверх ногами, мне перебило осколком ногу, и нога повисла левая, выше колена просто повисла на бок нахрен…буй. Я лежу, кровью истекаю. Эти двое меня прикрывают. знает, как я еще не отъехал сразу. Я сам себе первую медицинскую помощь оказал, жгут наложил, нефопам вколол, броник скинул, и меня поцаны вытащили с поля. Живые вышли хрен его знает как. И бэха приехал на эвакуацию и по дороге млан…ть разулась. Ее раза с 4 только обуть смогли. Я реально думал уже все, я 200-й буду, меня не довезут. Меня прям довезли еле-еле, прям вот минута в минуту».

      Вадим, автор письма, сейчас в госпитале, нога ампутирована под колено. И сейчас ему важна даже не материальная, а просто человеческая поддержка.
      sashakots
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 18:18
      0
      Дружище, можно поподробнее про "сталинские удары"? what
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:58
    +7
    "бравые вояки" возвращаясь из боя такими уже не выглядят... эт те, кто сумел вернутся.
    К сожалению, их изрядно мотивировали, перекорячили им все мозги, потому как они идут, идут... а земля Украины ПУСТЕЕТ и это скоро будет заметно любому, не вооружённым глазом!
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 17:12
      +4
      Цитата: rocket757
      "бравые вояки" возвращаясь из боя такими уже не выглядят... эт те, кто сумел вернутся

      Когда они вернулись из боя, то выглядели уже не такими красивыми, чем когда уходили. laughing
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:22
      +3
      Цитата: rocket757
      "бравые вояки" возвращаясь из боя такими уже не выглядят... эт те, кто сумел вернутся.

      Отличный видеоряд я вспомнил на эту тему. Прям один в один иллюстрация ваших слов:

    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:36
      -4
      Цитата: rocket757
      "бравые вояки" возвращаясь из боя такими уже не выглядят... эт те, кто сумел вернутся.
      К сожалению, их изрядно мотивировали, перекорячили им все мозги, потому как они идут, идут... а земля Украины ПУСТЕЕТ и это скоро будет заметно любому, не вооружённым глазом!

      "Рыбарь" только что опять зарисовал Пятихатки за ВСУ.
      https://t.me/WarZoneInc/48886
      1. Комментарий был удален.
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 17:11
    +1
    Ну эли именно этих обработали с фото то я не думаю, что после солнцепека они так же выглядят.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:18
    -2
    Семена Пегов Watgonzo. На 15:30 по мск. Противник закрепился на окраине и выбить его не удается. Стрелковый бой практически стих, работает артиллерия. Противник стягивает резервы, если допустить еще большее промедление в зачистке села, то украинцы подтянут туда такое количество личного состава и техники, что населенный пункт придется оставить.
    Подкрепление ВСУ, кстати, подходило со стороны Лобкового, которое, по заявлениям многих источников, якобы находилось в «серой» зоне. Теперь совершенно очевидно, что это не так.
  5. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 17:46
    +1
    Дивизия и бригада разная численность. Если три бригады держали, да герои, что сказать.