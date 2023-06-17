У флага СССР - центральное место: флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации подняли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге

Флагштоки высотой 179,5 метра над уровнем воды установлены на береговой линии у Парка 300-летия города. Возведение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени. Проект реализован ПАО «Газпром», в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка.

Сегодняшнее событие с флагами в Санкт-Петербурге, состоявшееся на фоне продолжающегося Петербургского международного экономического форума, обратило на себя особое внимание. Речь идёт о поднятии на берегу Финского залива трёх флагов, которые в разное время имели характер государственных в нашей стране, один из них – нынешний государственный триколор.Два других – флаг Российской империи и флаг Союза Советских Социалистических Республик. Причём центральное место в этой тройке занял флаг СССР.На церемонии поднятия трёх флагов присутствовал и президент России Владимир Путин, о чём сообщает пресс-служба Кремля. Президент в момент поднятия флагов находился на борту яхты «Охта».Сообщается, что комментарии главе государства давала заместитель гендиректора «Газпром Нефти» Елена Илюхина.Поднятие флагов проходило под звуки государственного гимна России, который исполнял хор ГАК (Государственной академической капеллы) Северной столицы и оркестр под управлением маэстро Владимира Спивакова.Пресс-служба Кремля:Место с поднятыми флагами РФ, Российской империи и СССР станет новой достопримечательностью Санкт-Петербурга. При этом можно сказать, что флаг Советского Союза в городе на Неве официально поднимается, пожалуй, впервые со времён развала СССР.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поднятие трёх флагов отражением истории и преемственности.