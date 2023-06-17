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У флага СССР - центральное место: флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации подняли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге

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У флага СССР - центральное место: флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации подняли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге

Сегодняшнее событие с флагами в Санкт-Петербурге, состоявшееся на фоне продолжающегося Петербургского международного экономического форума, обратило на себя особое внимание. Речь идёт о поднятии на берегу Финского залива трёх флагов, которые в разное время имели характер государственных в нашей стране, один из них – нынешний государственный триколор.


Два других – флаг Российской империи и флаг Союза Советских Социалистических Республик. Причём центральное место в этой тройке занял флаг СССР.

На церемонии поднятия трёх флагов присутствовал и президент России Владимир Путин, о чём сообщает пресс-служба Кремля. Президент в момент поднятия флагов находился на борту яхты «Охта».

Сообщается, что комментарии главе государства давала заместитель гендиректора «Газпром Нефти» Елена Илюхина.

Поднятие флагов проходило под звуки государственного гимна России, который исполнял хор ГАК (Государственной академической капеллы) Северной столицы и оркестр под управлением маэстро Владимира Спивакова.

Пресс-служба Кремля:

Флагштоки высотой 179,5 метра над уровнем воды установлены на береговой линии у Парка 300-летия города. Возведение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени. Проект реализован ПАО «Газпром», в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка.

Место с поднятыми флагами РФ, Российской империи и СССР станет новой достопримечательностью Санкт-Петербурга. При этом можно сказать, что флаг Советского Союза в городе на Неве официально поднимается, пожалуй, впервые со времён развала СССР.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поднятие трёх флагов отражением истории и преемственности.

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53 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:01
    +28
    У флага СССР - центральное место: флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации подняли на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге
    . Что самое обьединяющего у нас всех может быть?
    С каким периодом нашей истории народ связывает свои самые светлые, самые важные свои надежды?
    У меня сомнений нет, как и у любого, кто считает себя СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ!
    1. koramax81
      koramax81 Сегодня, 17:15
      +1
      Вы просто помните, то что помните. Нельзя остальное отбрасывать
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:57
        +3
        Вы у меня найдите ХОТЬ РАЗ, когда я написал, что тогда все было масло маслянное???
        Стоит ли объяснять, что человек учится читать ещё и затем, что б, например, историю своей страны узнать именно такой, какая она была, есть, а не со слов, всяких и разных...
        Есть такая наука, ИСТОРИЯ называется... очень позновательного, поучительно, ПОЛЕЗНО!
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 19:02
          0
          Чем бы дитя не тешилось лишь бы не.......
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 17:24
      +5
      Я однозначно понимаю, что мой комментарий будет старшему поколению «как серпом по …», но истина проще. В официальном релизе написано, что флаги разместили в хронологическом порядке. С лева на право для наблюдателя со стороны моря.
      Впрочем мое мнение флаг Российской империи со времен Петра был именно бело-сине-красный триколор. Черно-бело-желтый был государственным в Российской Империи около полувека из 200 лет ее существования. Кроме того незаслуженно забыт флаг РСФСР с 1918 до образования СССР. Впрочем это занудство, не более.
      С искреннем уважением, ко всем камрадам независимо от их политических взглядов.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:36
        +6
        Цитата: Коте пане Коханка
        В официальном релизе написано, что флаги разместили в хронологическом порядке.

        Да кто бы сомневался
        Цитата: Коте пане Коханка
        Впрочем мое мнение флаг Российской империи со времен Петра был именно бело-сине-красный триколор.

        Петр утвердил его в качестве флага торгового флота.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:09
        +2
        А что, старшее поколение не знает, что такое хронология?
        Ещё, в вдогонку, старшее поколение понимает и не питает иллюзий на счёт теперешних правящих... они, уж точно, не для нас старались, достали из загашников то, что они упорно туда складывали, загоняли, не для объединения народа для, а что б себя подстраховать, получить выгоду и самосохранится, сохранить то, что они.... скопили "упорным" но НЕ ТРУДОМ, ЭТ ТОЧНО!
        Как вам такое...
        Старшее поколение.... не обязательно и не всех маразм посетил, уж поверьте.
        На счёт наивности, иллюзий... а им все возрасты покорны, но не все люди, поголовно.
      3. Магог_
        Магог_ Сегодня, 18:12
        -4
        мое мнение флаг Российской империи со времен Петра был именно бело-сине-красный триколор.
        Ваше мнение на чём основывается ? Пётр Первый - настоящий - сгинул под пытками в застенках Бастилии, а тот, кого сегодня величают "Петром 1" - на самом деле самозванец, прибывший вместо московского царя из Великого Посольства, не признанный настоящей женой Евдокией Лопухиной, боярами, стрельцами, а в народе получил прозвище "Антихрист" за свои "реформы"... Триколор именно в этой расцветке означает масонскую символику - тайное и явное общество влиятельных особ, боровшихся с Империей - Русью, Великой Тартарией, "Третьим Римом"...
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 18:38
          0
          Цитата: Магог_
          Пётр Первый - настоящий - сгинул под пытками в застенках Бастилии

          Вы его лично пытали или пот вытирали?
      4. shikin
        shikin Сегодня, 19:15
        0
        Ну, как сказать. При Петре 1 был и триколор и его штандарт:

        А до Петра 1 было знамя Минина и Пожарского, красного цвета:
        ,
        стяг Ивана Грозного, тоже красный:
        ,
        древнерусские стяги (предполагаемые):
        .
        Так что есть чем еще разнообразить этот ряд.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:47
      +5
      Цитата: rocket757
      . Что самое обьединяющего у нас всех может быть?
      С каким периодом нашей истории народ связывает свои самые светлые, самые важные свои надежды?

      Ну у меня точно триколор в этом чарте не на первом месте... :))
      А вот когда я в хронике смотрю как флаг СССР поднимается (на спортивных соревнованиях например) - то этот подъем чувств даже не выразить!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:12
        +1
        Мы дети своего времени, своей страны!
        Те кто предал, пф-е на них...
        Те кто таким не был никогда... значит такой он и есть.
        А мы были, есть и будем именно такими, советскими людьми!!!
        Слава нашей великой стране СССР!
    4. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 17:59
      -3
      Я думаю флаг Петра и должен быть тем символом Империи!!
    5. mark1
      mark1 Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: rocket757
      У меня сомнений нет, как и у любого, кто считает себя СОВЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ!

      А вам не кажется, что советские человеки уходят(почти ушли) а наследников не воспитали?
      Но конечно же Советский флаг это трогательный момент, может что то и сработает...
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 18:22
        -2
        Похоже какого то дедушку впечатлил, он думает, что он еще тут, но уже там (и я там)))
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:00
        +1
        Мы уйдём, когда о нас ЗАБУДУТ.
        А пока есть кому вспоминать, наше дело ещё не закончилось.
        ВРЕМЯ, единственный верный критерий всего и всегда.
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 19:05
          0
          Цитата: rocket757
          Мы уйдём, когда о нас ЗАБУДУТ.

          Какое то время о нас не забудут, но будут жить СВОЕЙ жизнью ( а нас или переоценят или недооценят)
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:01
    +8
    Приятно, когда чтится память Отчизны!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:06
    +11
    Очень знаково. Хорошо, что отражены все три эпохи!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:09
      +4
      И все же.Советская эпоха ближе и понятлива.
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:07
    +2
    я не понимаю почему Финам не перекрыли канал wassat .....чего ждём "госпада"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:11
      +1
      Один из методов борьбы с натовцами..Новоявленными..Метанола им в бок... laughing
    2. Комментарий был удален.
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:16
      +1
      Да, да, обещали ведь, что как только, так сразу...
      У наших верхних слова - дела, не есть одно и тоже!!!
      Надо петицию писать, НАПОМНИТЬ про обещания... заодно про новую ПРИхВАТИЗАЦИЮ поспрошать, не помешает?
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:10
    +2
    Вы простите меня, но черно-желто белый мне не о чем. Я не вижу в этом не какой преемственности - думаете так просто пало самодержавие в России? Абсолютно нет, просто дворяне, помещики и иже с ними зажрались. Именно поэтому, когда терпение народа кончилось и произошла революция. Если бы народ Российской империи на то время был доволен, сыт, пьян и нос в табаке... то хрен бы какая революция произошла. Вот так вот... очень просто.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:20
      +6
      Возьмем к примеру Великое Княжество Финляндское в составе РИ.Им были выданы определенные плюшки.Крепостничества они не знали,была некая территориальная автономия.Короче,финны жили гораздо лучше чем простые люди в Империи.Отсюда,у них и не пошла революция.Хотя пытались
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:31
        +5
        Хотя пытались

        Не забудьте - в Финляндии была прямая интервенция немчуры и шведов.. Без их войск - большевики-то могли и вполне победить.. А Красной Армии - увы, на тот момент было не до того, сама еле отбивалась.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:41
          +1
          Так и на Украине была прямая интервенция и немцев и антантовцев..Они ушли,так же из Финляндии.Не было поддержки в местном населении.
    2. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:40
      +1
      А как пал СССР? Руководители и партийные функционеры так зажрались, что забыли про народ который колбасу только по большим праздникам видел не говоря уже про синие тушки цыплят за которыми очередь выстраивалась с полкилометра.
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 17:59
        +3
        Цитата: SwR9
        А как пал СССР? Руководители и партийные функционеры так зажрались, что забыли про народ который колбасу только по большим праздникам видел не говоря уже про синие тушки цыплят за которыми очередь выстраивалась с полкилометра.

        Это не зажрались, это саботаж и диверсия. Всё по плану.
    3. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 18:01
      0
      Ну это среднее , что всех сейчас сплотит!!
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:11
    +14
    Как припёрло - так про Советский Союз вспомнили? Который сами же угробили и разворовали? Ничего так что при нём - вся эта публика минимум бы четвертак на Колыме мотала? А в лучшем случае - расстреляли бы на фиг?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: paul3390
      Как припёрло - так про Советский Союз вспомнили

      Пропаганда, как и статистика, две сестрички...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:17
        0
        Цитата: Doccor18
        Пропаганда, как и статистика, две сестрички...

        Пропаганда опирается на прошитое глубоко в подсознании.
        И в этом плане поднятие советского флага - признание неистребимости советского духа.
        Хороший знак.
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:12
    -3
    Ааа, круто ) Преемственность поколений! Набережная парка теперь выглядит просто атас!
    https://oflage.ru

    Надеюсь, вскоре и повсеместно появится и 4й флаг ЕАЭС %) - евразийская цивилизация. 1/6 суши, 250М+ людей )
  8. Александр Петрович
    Александр Петрович Сегодня, 17:19
    +2
    Если флаг СССР занимает центральное место, то какое место занимает социализм и все его достижения? Что общего между приватизацией и обобществлением народной собственности ? Старая песня о главном 10 летней давности , примирение межлу непримыримыми по своей сути.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 17:23
      -9
      Что общего между приватизацией и обобществлением народной собственности ?
      а чем акционерные общества отличаются от народной собственности?
      Или вы просто путаете неэффективную плановую экономику и жизнь по талонам и сознательность потребителей?
      1. Александр Петрович
        Александр Петрович Сегодня, 17:50
        +2
        А "жизнь по талонам" вы имеете в виду жизнь в Британии?

        "Неэффективную плановую экономику" - настолько неэффективную что 30 лет на ее результатах и живем, интересно что метод планирования используют все сегодняшние корпорации.

        А тем что народная собственность закреплено конституционно и каждый гражданин является ее бенефициаром, прибыль от предприятий направляется на общественное развитие и социальное обеспечение, а акционерная собственность остается частной по своей сути, так как служит интересам частного капитала где он же есть бенефициар, т.к. у кого больше акций тот и решает, и то с оговорками, и прибыль с этих денег направляется на самовозрастание капитала и на удовлетворение личных хотелок собственника.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:14
          0
          Про времена СССР, много можно сказать... что было, чего не было... РАЗНОЕ!
          Главное нам надо двигаться вперёд, а для этого многое из того периода стоило перенять.
          Что то, практически, как оно было, значительная часть, требует осмысления и модернизации, совершенствования... потому как очевидно, при теперешней положении вещей, реального движения вперёд не будет, нам бы назад не скатиться в той ситуации, в которую нас загоняют.
          На счёт талонов... ой как стара эта тема. А разобраться, когда и почему это происходило в СССР... реальных случаев было 2 - 3, именно тогда, когда СССР был, период меченого и алкаша не предлогать к рассмотрению, это искусственно созданный прецедент, когда страна, считай, развалилась на уделы, где сидели свои царьки барыги/воры...
          Ах да, ТАЛОНЫ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, для грудничков, были значительное время, до развала страны, конечно! Но какие там были молочные продукты, теперешним производителям и не снилось, никогда!!! Страна Советов заботились о детях как никто и нигде в мире!
        2. Трямс
          Трямс Сегодня, 19:17
          0
          30 лет у нас планируют, сколько купальников сшить для Якутии?
          Очнитесь, хватит быть детьми.
          Теперь должен все делать САМ народ - САМ развивать свои производства.
          + еще гора ускорителей - берешь кредит и прешь вперед, а не ждешь, пока там какой-то партийны уася решит, что твоя идея кому-то нужна
          угробили все - ксерокс, сотовый, пк - это все наши разработки, к-е гробила кпсс
          А тем что народная собственность закреплено конституционно и каждый гражданин является ее бенефициаром, прибыль от предприятий направляется на общественное развитие и социальное обеспечение, а акционерная собственность остается частной по своей сути, так как служит интересам частного капитала где он же есть бенефициар, т.к. у кого больше акций тот и решает, и то с оговорками, и прибыль с этих денег направляется на самовозрастание капитала и на удовлетворение личных хотелок собственника.
          а народ и частник - это разные вещи? я могу посоветовать только одно - учиться, учиться и еще раз учиться.
    2. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 17:35
      0
      А какое еще место может занимать флаг СССР, если флаги расположены в хронологическом порядке?
  9. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 17:20
    +3
    Цитата: Сергей Аверченков
    думаете так просто пало самодержавие в России? Абсолютно нет, просто дворяне, помещики и иже с ними зажрались.

    Думаете так просто пала советская власть? Абсолютно нет, просто номенклатура и иже с ними зажрались.
    А Царь настолько потерял авторитет, что пришлось расстрелять всю его семью, чтобы устоять.
  10. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 17:23
    +8
    « На патриотизм начали напирать.
    Видимо опять проворовались!!!» (с)

    Салтыков-Щадрин.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:50
      +1
      Цитата: Андрей Великолепный
      На патриотизм начали напирать.
      Видимо опять проворовались

      Любимая фраза воров и предателей.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Андрей Великолепный
      Видимо опять проворовались!!!

      патриотизм либо, есть либо нет
  11. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 17:26
    +2
    У флага СССР - центральное место

    Голосую всем что у меня есть ЗА!!!! 1000 раз!
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:43
      0
      Да не центральное, просто по очереди.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 18:04
      -2
      А я за флаг Петра1 !!!! Потому что это был, потому что был!!!
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 17:41
    +3
    Это вроде как попытка угодить сразу всем: белым, красным, левым, правым. Так и вспоминается фраза из советского мультика: и увидав такой коллаж, друзья сказали Ералаш.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:41
    0
    " Я,ты ,он ,она - вместе дружная страна" кто в Киеве вспомнил свою молодость.Первый флаг - напоминание Финской губернии?
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:56
    +4
    дин из них – нынешний государственный триколор.

    Почему нынешний государственный флаг РФ называют нерусским словом "Триколор". НЕТ такого русского слова. Ни одно, ни дву, ни семиколорный.
    "Колор" - это из украинского суржика или вульгарного англицизма.
    Почему не сказать/написать: "Наш трехцветный"
    p.s. Может быть он потому и "триколор", что "власовский"?
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 18:08
      +1
      Скажи спасибо , хоть такой есть!! От президента который ссыт под шасси своего самолета , чего ждать??
  15. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 18:16
    +1
    Самые счастливые годы жизни, это в СССР. А что мы оставляет детям, внукам и далее, нерешенные проблемы войны и взаимоотношений.
  16. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 18:20
    0
    Самое простое. Берем картину желательно художника жившего в то время например 1812 год и пытаемся найти хоть, что-нибудь похожее на триколор. Также в крымскую войну 1854-55г. Войну против турок. Триколор флагом России стал в конце 19 века. До этого были только полковые знамена.
    Сочетание желто-черного это саксонские флаги, именно поэтому пруссачка Софья-Августа придумала ордена с черно-жёлтыми полосами.