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Американская пресса: Украинские солдаты удивлены новой тактикой ВС РФ

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Американская пресса: Украинские солдаты удивлены новой тактикой ВС РФ

Украинские военнослужащие, участвующие в наступлении ВСУ, удивились новой тактике, применяемой российской армией.


Как сообщает американское издание The New York Times, один из украинских боевиков, принимавший участие в атаке на российские оборонительные позиции, рассказал, что, как только штурмовые подразделения прибыли на огневой рубеж и высадились из бронетехники, они сразу же были встречены шквальным огнем, ведущимся из лесопосадки неподалеку от места высадки. Чудом оставшийся в живых солдат ВСУ с удивлением отмечает, что никогда ранее не видел огня такой плотности, ведущегося с такого количества укреплённых позиций.

Такого не было. К этому сложно приготовиться.

В опубликованном в американской газете материале также сообщается, что российские силы успешно применяют удары артиллерии и авиации не только по наступающим частям украинской армии, но и по расположенным в тылу командным пунктам ВСУ.

Украинское командование в попытке прощупать слабые места в обороне российской армии, не считаясь с большими потерями, бросает в атаку своих солдат на позиции ВС РФ без поддержки авиации, которой у Украины практически не осталось. Эти действия вызваны стремлением киевского режима продемонстрировать администрации Байдена хоть сколько-нибудь значимый результат анонсированного ранее широкомасштабного наступления. В противном случае, вероятнее всего, ощутимо сократится западная военная и финансовая поддержка украинской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:31
    0
    В противном случае, вероятнее всего, ощутимо сократится западная военная и финансовая поддержка украинской армии.

    Навряд ли сократится! Англосаксам что надо? Максимально ослабить Россию! А на укрофашистов им наплевать сколько их там сгинет! Чем больше, тем лучше. В таком случае ( Россия ослаблена, укрофашистов нет) им будет проще пареной репы овладеть всеми этими землями и природными ресурсами окраины!
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:31
    +3
    Бойцы ВСУ удивлены, что вороги не разбежались по команде Абрамовича на перегруппировку, а начали по ним стрелять
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:40
      +2
      Странно..Не удивлен,что остался жив.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 18:32
    +7
    И тут надо "снять шляпу" перед бойцами "Вагнер", своим затяжным штурмом Артемовска, они отвлекли украинцев и дали время подготовиться.
  5. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:35
    -1
    Молодцы, что сказать, видимо после осени 2022 какие-то оргвыводы были сделаны. Один минус - обороняясь не победишь , а наступление это следующий уровень. Надо готовить Вагнер для первичного штурма , потом подвижные соединения и окружать укреп/пункты. Ничего нового пока не придумали.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:59
      +1
      Вагнер не может наступать. Они - штурмовики для ближнего боя. Наступать надо танковыми дивизиями при поддержке артиллерии РГК и авиации. Есть вероятность, что без тактического ядерного удара оборону вообще не прорвать - слишком много у противника противотанковых и противовоздушных средств.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:38
    +5
    Вот только в чём новизна тактики? request Больше стрелять по врагу?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:57
      +2
      Вот только в чём новизна тактики? request Больше стрелять по врагу?

      Видимо раньше прибывшие спокойно высаживались подальше от ЛБС, а потом осторожно двигались уже на контакт. В описанной ситуации им и высадится не дали- сожгли.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:44
    0
    Чудом оставшийся в живых солдат ВСУ с удивлением отмечает, что никогда ранее не видел огня такой плотности, ведущегося с такого количества укреплённых позиций.
    Такого не было. К этому сложно приготовиться.
    . Да ладно, готовьтесь к могилизации, до последнего скакуасам.
    А шо делать, коль мозги проскакали полностью и безвозвратно, похоже.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:44
    +2
    Позиционная война во всей её красе. У кого больше снарядов- тот и побеждает.
    Фото ПМВ. Кучка стреляных гильз на артиллерийской позиции.
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:54
    +1
    Описание какой то тактики в статье не рассмотрел. Кроме того что один из колобарантов удивился что по нему много стреляли.
  10. Юрий Василенко_2
    Юрий Василенко_2 Сегодня, 19:09
    0
    Цитирвю: "Украинские военнослужащие, участвующие в наступлении ВСУ, удивились новой тактике, применяемой российской армией", Едрён пень, Боевые уставы читать надо (СССР и России) и тогда "удивляться" не будете. Удивляться надо, когда наши енералы начинают лампасами да звёздами героев РФ меряться, да ишо запрещать уничтожать врага. Как это было изначально. если кто забыл, вспомните миротворца Шойгу. Очень надеюсь. шо он прозрел. Но это только надежды...