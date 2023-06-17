Украинские военнослужащие, участвующие в наступлении ВСУ, удивились новой тактике, применяемой российской армией.
Как сообщает американское издание The New York Times, один из украинских боевиков, принимавший участие в атаке на российские оборонительные позиции, рассказал, что, как только штурмовые подразделения прибыли на огневой рубеж и высадились из бронетехники, они сразу же были встречены шквальным огнем, ведущимся из лесопосадки неподалеку от места высадки. Чудом оставшийся в живых солдат ВСУ с удивлением отмечает, что никогда ранее не видел огня такой плотности, ведущегося с такого количества укреплённых позиций.
Такого не было. К этому сложно приготовиться.
В опубликованном в американской газете материале также сообщается, что российские силы успешно применяют удары артиллерии и авиации не только по наступающим частям украинской армии, но и по расположенным в тылу командным пунктам ВСУ.
Украинское командование в попытке прощупать слабые места в обороне российской армии, не считаясь с большими потерями, бросает в атаку своих солдат на позиции ВС РФ без поддержки авиации, которой у Украины практически не осталось. Эти действия вызваны стремлением киевского режима продемонстрировать администрации Байдена хоть сколько-нибудь значимый результат анонсированного ранее широкомасштабного наступления. В противном случае, вероятнее всего, ощутимо сократится западная военная и финансовая поддержка украинской армии.