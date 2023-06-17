Украина «всего» за 400 млрд долларов к 2050 году готова стать энергетическим хабом для Европы

Мы хотим донести участникам конференции в Лондоне, что Украина может стать мощным энергетическим хабом Европы

Партнеры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, вместо этого мы привезем это

В Киеве придумали новый грандиозный способ отъема денег у западных спонсоров. Украинская версия журнала Forbes (Forbes.ua) сообщает, что Украина «всего» за 400 миллиардов долларов готова стать энергетическим хабом для Европы.Соответствующую презентацию уже подготовило украинское правительство. Грандиозный проект будет представлен партнерам на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023), которая должна пройти 21 июня в Лондоне. Примечательно, что идея проведения данного мероприятия была предложена еще в июле прошлого года тогдашним министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.Согласно нового «плана Маршалла», Украина намеревается к 2050 году увеличить в семь раз производство электроэнергии, в четыре раза — добычи газа, и более чем в шесть раз добычи нефти. При этом не забыли киевские фантазеры и про столь любимую в ЕС зеленую повестку, пообещав за это время нарастить мощность солнечных и ветровых электростанций в тридцать раз. Выработку электроэнергии АЭС Киев обещает увеличить более скромно — в два раза.Кроме того, Украина в этот период планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Угольные ТЭС будут полностью закрыты, их заменят ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.Таким образом, при условиях инвестиций от европейских партнеров в размере 400 млрд долларов, Украина и намеревается стать основным поставщиком углеводородов и электричества для Европы. Как говорится, скромно и со вкусом.— прокомментировал планы киевского правительства заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Украины Ярослав Демченков.Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал все эти планы и расчеты нереалистичными, поскольку они превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны. Кроме того, подготовка презентации проходила фактически в закрытом режиме, руководил процессом замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Харченко назвал такой клуарный подход неправильным, подобные планы должны разрабатываться с привлечением экспертов и всех заинтересованных структур и предприятий энергетической сферы.– возмущенно прокомментировал ситуацию Forbes.ua топ-менеджер одной из украинских энергетических компаний.