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Украина «всего» за 400 млрд долларов к 2050 году готова стать энергетическим хабом для Европы

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Украина «всего» за 400 млрд долларов к 2050 году готова стать энергетическим хабом для Европы

В Киеве придумали новый грандиозный способ отъема денег у западных спонсоров. Украинская версия журнала Forbes (Forbes.ua) сообщает, что Украина «всего» за 400 миллиардов долларов готова стать энергетическим хабом для Европы.


Соответствующую презентацию уже подготовило украинское правительство. Грандиозный проект будет представлен партнерам на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023), которая должна пройти 21 июня в Лондоне. Примечательно, что идея проведения данного мероприятия была предложена еще в июле прошлого года тогдашним министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Согласно нового «плана Маршалла», Украина намеревается к 2050 году увеличить в семь раз производство электроэнергии, в четыре раза — добычи газа, и более чем в шесть раз добычи нефти. При этом не забыли киевские фантазеры и про столь любимую в ЕС зеленую повестку, пообещав за это время нарастить мощность солнечных и ветровых электростанций в тридцать раз. Выработку электроэнергии АЭС Киев обещает увеличить более скромно — в два раза.

Кроме того, Украина в этот период планирует локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Угольные ТЭС будут полностью закрыты, их заменят ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

Таким образом, при условиях инвестиций от европейских партнеров в размере 400 млрд долларов, Украина и намеревается стать основным поставщиком углеводородов и электричества для Европы. Как говорится, скромно и со вкусом.

Мы хотим донести участникам конференции в Лондоне, что Украина может стать мощным энергетическим хабом Европы

— прокомментировал планы киевского правительства заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Украины Ярослав Демченков.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал все эти планы и расчеты нереалистичными, поскольку они превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны. Кроме того, подготовка презентации проходила фактически в закрытом режиме, руководил процессом замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Харченко назвал такой клуарный подход неправильным, подобные планы должны разрабатываться с привлечением экспертов и всех заинтересованных структур и предприятий энергетической сферы.

Партнеры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, вместо этого мы привезем это

– возмущенно прокомментировал ситуацию Forbes.ua топ-менеджер одной из украинских энергетических компаний.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:08
    +1
    А что под Харьковом было нефтегазовое месторождение?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:12
      +4
      Не факт, что Харьков будет украинским. Само существование Украины под вопросом, а они себе уже нафантазировали...
      Как любил говорить мой отец: д. урак думкой богатеет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      0
      Насчет месторождения-не знаю.Но то,что там где то проходит труба-точно..А это Такая Халява..
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:21
      +1
      Да нет, просто в Борисполе нашли кокосовое месторождение. А под ним - чего хочешь найдешь, нашли вон даже месторождение модульных реакторов, которых, к слову, в мире даже в экспериментальном варианте нет просто)))
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:36
      0
      На Украине довольно много нефтегазовых месторождений осваивали, но большую часть выработали еще при Брежневе, так как они довольно небольшие были. Сейчас под Полтавой и на севере Харьковской области что-то добывают и продают своим гражданам по европейским ценам
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:09
    +2
    Ильф и Петров "Золотой теленок"..Ну,копия персонажа-Паниковского...
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 18:35
      +1
      "Золотой теленок"

      А мне больше напомнило - Остаповские "НьюВасюки".
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:12
    +1
    Видимо продажа чернозёма и чистейшего воздуха не зашла, можно и нефть попробовать.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:15
    +3
    Ворюги - да я за вдвое меньшую сумму с огромным удовольствием стану типа энергетическим хабом Эуропы не хуже цэгабонского! laughing Кстати - с тем же результатом, то есть никаким. belay Зато - я обойдусь дешевле! wink
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:16
    +3
    Украина «всего» за 400 миллиардов долларов готова стать энергетическим хабом для Европы.
    fool fool "Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке" request
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:20
      +1
      Как говаривал Пётр Алексеевич лупцуя палкой Алексашку Меньшикова: С прибыли воруй скотина, с прибыли, а не с убытков..
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:20
    +1
    Блин!!! Получается, что они там все поголовно на белом!
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:33
    0
    Украина намеревается к 2050 году увеличить в семь раз производство электроэнергии, в четыре раза — добычи газа, и более чем в шесть раз добычи нефти.

    Прав был, тов. Лавров, ой как прав
    - Де..лы,..лять ©
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:33
    0
    Кажется все забыли, как Зеленский в августе 2021 года просил 485 лярдов на техническое развитие Украины в США. Потом журналисты спрашивали смету, мол откуда именно такая цифра, но она потерялась.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:40
    0
    Мы хотим донести участникам конференции в Лондоне, что
    . И что ж такого они хотят "донести"?
    Хитрож ж жвымученные зелебобусы хотят найдуть ещё более хитрож ж ж мудрых гейропейцев... прикольно wink
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:41
    0
    Все хотят быть "хабом". Завинчивать и отвинчивать. Открывать и закрывать. Типа "в столовой на раздаче" .
    Добывать и работать на заводах - никто.
    Вот за одно ЭТО надо бы им врезать максимально больно, чтобы взвыли гниды....
  11. likana
    likana Сегодня, 18:48
    0
    Базой проектов и расчётов по ним, наверное, стала ожидаемая в Киеве победа над Россией и включение её ресурсов в топливно-энергетический баланс Украины... Такого массового сумасшествия целой страны еще не знала история...