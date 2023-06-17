«Не отдадим ни метра земли НАТО»: в Эстонии заявляют о новой стратегии борьбы с Россией

Прежняя модель базировалась на планах по возвращению [основными силами альянса] захваченных территорий, а новая предполагает, что НАТО не отдаст ни малейшей части своей территории. Мы будем бороться с первого метра земли альянса, что всегда было в планах самой Эстонии

Еще с конца 2000-х годов в НАТО начала активно муссироваться тема о первоочередном захвате российскими войсками Прибалтики в случае вооруженного столкновения с альянсом. С тех пор западные стратеги предполагали, что ВС РФ удастся без особых затруднений овладеть регионом. Согласно их размышлениям, спустя лишь некоторое время, уже после прибытия основных сил НАТО на театр военных действий, начнется отвоевание Прибалтики.Однако после начала украинского конфликта альянс начал постепенно развертывать все больше войск у границ России. Этому рады прибалтийские власти: теперь их страны представляют собой не просто ветхий забор на пути российских танков , а становятся передовой линией в борьбе с ВС РФ.- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телеканалу ERR.Примечательно, что речь идет именно о защите территории безликого альянса, а не своей родины. Хотя это вполне укладывается в логику мышления лимитрофов: быть готовыми разрушить свою страну ради далекого гегемона.Со слов министра, Таллин в целях форсированного укрепления вооруженных сил планирует увеличить расходы на оборону до 2,5%. ВВП. Из военного бюджета не менее 30% должно быть направлено на инвестиции [новые закупки]. Из этой доли не менее 30-35% будет направлено на «внедрение ротационной модели ПВО».Речь идет о приобретение зенитно-ракетных комплексов вскладчину (сразу несколькими странами – не только прибалтийскими, но в идеале всем восточным флангом НАТО). Эти ЗРК «общего пользования» не будут находиться постоянно в одном государстве, а будут менять места своей прописки.