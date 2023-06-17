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«Не отдадим ни метра земли НАТО»: в Эстонии заявляют о новой стратегии борьбы с Россией

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«Не отдадим ни метра земли НАТО»: в Эстонии заявляют о новой стратегии борьбы с Россией

Еще с конца 2000-х годов в НАТО начала активно муссироваться тема о первоочередном захвате российскими войсками Прибалтики в случае вооруженного столкновения с альянсом. С тех пор западные стратеги предполагали, что ВС РФ удастся без особых затруднений овладеть регионом. Согласно их размышлениям, спустя лишь некоторое время, уже после прибытия основных сил НАТО на театр военных действий, начнется отвоевание Прибалтики.


Однако после начала украинского конфликта альянс начал постепенно развертывать все больше войск у границ России. Этому рады прибалтийские власти: теперь их страны представляют собой не просто ветхий забор на пути российских танков, а становятся передовой линией в борьбе с ВС РФ.

Прежняя модель базировалась на планах по возвращению [основными силами альянса] захваченных территорий, а новая предполагает, что НАТО не отдаст ни малейшей части своей территории. Мы будем бороться с первого метра земли альянса, что всегда было в планах самой Эстонии

- заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телеканалу ERR.

Примечательно, что речь идет именно о защите территории безликого альянса, а не своей родины. Хотя это вполне укладывается в логику мышления лимитрофов: быть готовыми разрушить свою страну ради далекого гегемона.

Со слов министра, Таллин в целях форсированного укрепления вооруженных сил планирует увеличить расходы на оборону до 2,5%. ВВП. Из военного бюджета не менее 30% должно быть направлено на инвестиции [новые закупки]. Из этой доли не менее 30-35% будет направлено на «внедрение ротационной модели ПВО».

Речь идет о приобретение зенитно-ракетных комплексов вскладчину (сразу несколькими странами – не только прибалтийскими, но в идеале всем восточным флангом НАТО). Эти ЗРК «общего пользования» не будут находиться постоянно в одном государстве, а будут менять места своей прописки.

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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:54
    +3
    А эстонцы не забыли перед словом НАТО поставить запятую? wassat
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 18:00
    +3
    «Не отдадим ни метра земли НАТО»:

    Не отдадим ни пяди земли СССР
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:01
    0
    Что б пр ибалтов ни кто не захватил, им нужно все что есть окончательно разрушить и окончательно самовыпилиться. И тогда их точно даже европриводеые неотзахвачат.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:02
    +3
    Если надо будет захватим и мнение Эстонии здесь не будет учитываться. Мнение НАТы? Вполне возможно, но до определенного момента - до того момента когда риски войны с НАТОй будут уже не важны.
  5. wanna
    wanna Сегодня, 18:07
    +1
    Я могу понять, что "Балтийские тигры" провоцируют Китай, в конце концов, мы слишком далеко от них. Но зачем провоцировать Россию? Потому что они слишком близко?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:07
    +2
    Не думаю, что западники всерьёз собираются удерживать Прибалтику в случае чего.. Ибо очевидно - снабжать в тех краях хоть сколько-нибудь значимые силы попросту невозможно. Стратегический тупик, из которого ни наступать нельзя, ни обороняться толком. Так что - нехай и дальше лелеют мрии о своей исключительной значимости..
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: paul3390
      Не думаю, что западники всерьёз собираются удерживать Прибалтику в случае чего..

      Что значит "не думаю"?! Уже говорилось, что американцы не должны умирать за Прибалтику))) Там даже никто не обернется посмотреть, что под сапогом чвакнуло
  7. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:24
    0
    Эстонии торговать по факту нечем . Можно было бы с РФ бизнес наладить но им западло. Торгуют чем могут - своей антироссийскостью. Вообще странно как США находясь за тысячи километров умеет подбирать ключи - из соседей делать врагов рф
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:26
    0
    ... вполне укладывается в логику мышления лимитрофов: быть готовыми разрушить свою страну ради далекого гегемона.

    Так может им в этом разрушении помочь чтоб не терзались?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53
    0
    «Не отдадим ни метра земли НАТО»: в Эстонии заявляют о новой стратегии борьбы с Россией
    . Деб Билы однако, причём всем скопом...