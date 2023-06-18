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ВМС Италии представили новую подлодку AE-90 для специальных операций

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ВМС Италии представили новую подлодку AE-90 для специальных операций

На днях, на параде в Риме, ВМС Италии представили публике новую подлодку AE-90, рассчитанную на проведение специальных операций.


Как указывается в издании Defensa, в отличие от уже имеющейся на вооружении субмарины Tipo 212 аналогичного назначения, AE-90 отличается меньшими размерами. При этом она больше, чем классические малогабаритные подлодки типа SDV (Swimmer Delivery Vehicle), что дает ей повышенные навигационные возможности, в том числе скорость хода, транспортную вместимость и немалую автономию.

АЕ-90, созданная итальянской компанией Cabi Cattaneo, имеет немного более десяти метров в длину, почти два в диаметре. Она обладает такими интересными деталями, как парой рулей, позволяющих изменять курс и глубину; гидроакустической системой в верхней части носа; двумя гребными винтами, позволяющими перемещаться под водой или на поверхности; тремя люками для доступа экипажа и персонала. На корме находится пусковой аппарат, с помощью которого производится как отстрел торпед и беспилотников, так и выход водолазов.



Италия имеет давние традиции проектирования малых подводных лодок такими компаниями, как Cabi Cattaneo, GSE Trieste или M23 SRL. Созданные ими изделия экспортировались в разные страны, но не декларировалось, что они также служат в составе ВМС страны.

Как отмечает автор, несколько лет назад были обнародованы кадры с учений НАТО Dynamic Manta. Тогда на одной из итальянских субмарин U212A были обнаружены опоры в верхней части носа, которые должны были служить для фиксации малогабаритной диверсионной подлодки, аналогичной АЕ-90.
Использованы фотографии:
Defensa
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9 комментариев
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  1. kva555
    kva555 Сегодня, 07:45
    +4
    Колумбийские наркобароны заинтересовались...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
    +1
    Зеленский уже её затребовал? Сейчас пойдёт всем доказывать, что перемога возможна только в том случае, если её отдадут Украине безвозмездно , то есть даром.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:58
    +5
    "Она обладает такими интересными деталями, как рули, винты, люки"... laughing
    Кто эту чушню пишет? Это не интересные детали, а просто необходимые. А интересные, это, например, встроенный аппарат для производства мороженки! Или сортир с автосмывом и автоподтиралкой! laughing
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:24
      0
      Знаю, что наши две "Пираньи" проекта 865 так и не прижились на Балтике и были списаны ВМФ за ненадобностью. Отличиться успели только при съемке х/ф "Особенности национальной рыбалки". Ускоренное развитие подводных роботов, скорее всего похоронит подобные лодки для военных целей. Хотя наш "Лошарик" опровергал этот вывод, но будет ли он восстановлен и продолжены работы с ним?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +3
    Италия имеет давние традиции проектирования малых подводных лодок.
    В годы 2 МВ Италия была в авангарде проведения специальных операций на море, а итальянские боевые пловцы были одними из лучших.

    Иллюстрация к теме о боевых пловцах.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 08:27
      0
      В 1955-ом именно они подорвали линкор Новороссийск.
      617 наших ребят погибли.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:21
      0
      10 флотилия наделала "шороху". Есть, предположение, что:линкор"Новоросийск" их работа. Примерно, известны имена исполнителей. Такая операция в стиле Боргезе
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:05
    0
    Юнио Валерио Шипионе Геццо Маркантонио Мария деи принчипи Боргез
    Да, это тот человек, что рулил 10-ой флотилией МАС, а не торчал из люка в нелепом наряде.
    На"подводке" (С) В.И. Ленин
    Просто необходимы:
    1. Пылезащитные очки
    2. Балаклава
    3. Разгрузка.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:51
    0
    "имеет давние традиции" эт точно :10 флотилии МАС. Использовали малые подводные лодки.
    В Советском Союзе перед ВМВ разрабатывали:"малую диверсионную ПЛ" она была "покруче" итальянских, но какая то "редиска" написала донос и главного конструктора расстреляли как" врага народа ".
    В результате отставание от Италии и НАТО