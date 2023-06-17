Неважно, что подумают немецкие избиратели

Еще до того как люди замерзнут, нам придется поприжать или даже полностью остановить нашу промышленность

Запад просто засыпал Украину деньгами. Эта страна полностью перешла на его обеспечение по схеме «все включено».Такое заявление сделал депутат Бундестага ФРГ Маркус Фронмайер.- цитирует он фразу министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, уже ставшую в Германии крылатой.Политик также раскритиковал министра экономики Роберта Хабека, который совершенно спокойно относится к перспективе прекращения поставок в ФРГ природного газа из России.- равнодушно заявляет высокопоставленный немецкий чиновник.Фронмайер с возмущением отмечает, что у него в связи с этим появились сомнения, в какой стране Хабек работает министром экономики – в Германии или на Украине.Высшее немецкое руководство, отмечает депутат, действует вопреки интересам своей страны, решая в первую очередь проблемы Украины. Исходя из этого, Фронмайер приходит к выводу, что Германией руководят «Бандера Бербок и Володимир Хабек», то есть люди, которым чужды проблемы немецкого народа. Он считает, что простые немцы это отлично понимают.Как сообщает журнал Forbes, у киевского руководства есть планы сделать Украину энергетическим хабом Европы до 2050 года. На реализацию данных замыслов Киеву потребуется 400 миллиардов долларов. Свою программу украинское руководство намерено представить западным союзникам на конференции в Лондоне.