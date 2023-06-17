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Президент США: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО

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Президент США: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО

Американские репортёры подтверждают информацию о том, что в ответ на вопрос, готов ли президент США содействовать упрощению процедуры принятия Украины в НАТО, Джо Байден ответил: «Нет!» Эту позицию Байдена теперь пытаются объяснить на американских каналах и дают более развёрнутый ответ президента США.


Так, в эфире CNN говорится о том, что Байден заявил буквально следующее:

Упрощать процедуру не будем. Потом что они, как и все должны, соответствовать стандартам. Поэтому я не собираюсь ничего упрощать.

Такое заявление Байден сделал, вылетая в Филадельфию, где фактически будет дан старт президентской кампании.

Президент США заявил, что Украина многое сделала «с точки зрения демонстрации способностей к военной координации», но «остаются вопросы о том, насколько эта система безопасна».

Президент США:

Остаются вопросы, не коррумпирована ли их система.

Также Байден добавил, что необходимо осуществить мониторинг того, насколько Украина соответствует Североатлантическому альянсу, как ему соответствует каждая из стран, являющаяся членом НАТО.

Байден:

Всё это нужно изучить, проверить. Но это не будет автоматически.

Таким образом, Байден окончательно даёт понять, что на ближайшем саммите НАТО в Литве никаких открытых дверей для вступления Украины не будет. Останутся закрытыми двери НАТО для Украины, вероятно, и в среднесрочной перспективе.

Это лишнее подтверждение того, что США попросту используют Украину в своих целях, в качестве антироссийского тарана, но принимать её за это в свой «светлый западный мир» как минимум на данном историческом этапе явно не собираются. А уж причин для непринятия может быть озвучено достаточно. Одно слово «коррупция», и двери альянса для Украины будут закрыты на годы.
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8 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:44
    +4
    США попросту используют Украину в своих целях

    Поматросят, и бросят.
    Изначально глупо было рассчитывать на что-то большее.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:56
      +1
      Остаются вопросы, не коррумпирована ли их система.
      Взяткополучатель от укроолигархов заговорил о коррупции? Это как в доме повешенного рассуждать о веревке.
      Пусть смотрит Фокс-ньюз, там только о коррупции и разговоров - причем как раз "большого человека" Джо! Похождения его непутевого отпрыска и сбор денег со всех подряд аукаются и икаются.
      Взялись крепко, вцепились насмерть... Или почти - сможет ли он "решить вопросы" в самой НЕкоррумпированной стране?

      А насчет Украины и НАТО - никакие процедуры именно упрощать и не надо. Известно же, что когда правила не устраивают джентельменов, то они их просто меняют... Это если упрощенно! hi
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:08
      0
      А чего "упрощать" когда вся структура НАТО уже работает на Украину, остается только подождать ее разгрома, а он не минуем. НАТО это не жизнеспособная военная структура, там нет монолита и общей цели, болтовня про свободу и защиту демократии это прикрытие хитроделанного США привыкшего загребать жар чужими руками. Не может колхоз из 30-ти членов быть един, у каждого своя экономика и цена жизни населения. Никто там не горит лично поучаствовать, даже пшеки и прибалты, одно дело тявкать из-за спины Бидона и совсем другое прийти в военкомат.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:50
    +4
    Президент США: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО
    . Полезный дурень должен знать свое место и не пыркатся.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: rocket757
      Полезный дурень должен знать свое место и не пыркатся.

      Хороша та проститутка, которая исполняет все желания клиента (за это ей иплатят).
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:50
    +1
    Вы лучше спросите его, кто грохнул очередного свидетеля по делу о коррупции Бидонов - бухгалтера Буризмы, жену кстати тоже самоубившегося директора Буризмы? И почему с нее три года не могли снять показания?
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:51
    +2
    Ну правильно, зачем США нужна Украина в НАТО? Украина сейчас вполне справляется с задачами возложенными на нее США.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:57
    +3
    Как только вижу фото Байдена, сразу вспоминается эпизод из фильма.