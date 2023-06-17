Президент США: Я не собираюсь упрощать для Украины процедуру вступления в НАТО

Американские репортёры подтверждают информацию о том, что в ответ на вопрос, готов ли президент США содействовать упрощению процедуры принятия Украины в НАТО, Джо Байден ответил: «Нет!» Эту позицию Байдена теперь пытаются объяснить на американских каналах и дают более развёрнутый ответ президента США.
Так, в эфире CNN говорится о том, что Байден заявил буквально следующее:
Упрощать процедуру не будем. Потом что они, как и все должны, соответствовать стандартам. Поэтому я не собираюсь ничего упрощать.
Такое заявление Байден сделал, вылетая в Филадельфию, где фактически будет дан старт президентской кампании.
Президент США заявил, что Украина многое сделала «с точки зрения демонстрации способностей к военной координации», но «остаются вопросы о том, насколько эта система безопасна».
Президент США:
Остаются вопросы, не коррумпирована ли их система.
Также Байден добавил, что необходимо осуществить мониторинг того, насколько Украина соответствует Североатлантическому альянсу, как ему соответствует каждая из стран, являющаяся членом НАТО.
Байден:
Всё это нужно изучить, проверить. Но это не будет автоматически.
Таким образом, Байден окончательно даёт понять, что на ближайшем саммите НАТО в Литве никаких открытых дверей для вступления Украины не будет. Останутся закрытыми двери НАТО для Украины, вероятно, и в среднесрочной перспективе.
Это лишнее подтверждение того, что США попросту используют Украину в своих целях, в качестве антироссийского тарана, но принимать её за это в свой «светлый западный мир» как минимум на данном историческом этапе явно не собираются. А уж причин для непринятия может быть озвучено достаточно. Одно слово «коррупция», и двери альянса для Украины будут закрыты на годы.