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Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет

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Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет

Израильская компания Rafael намерена продемонстрировать в текущем месяце ракету-перехватчик Sky Sonic, предназначенную для борьбы с гиперзвуковыми целями. Пока же был выложен ролик, на котором показана данная ЗУР.


Как указывается в пресс-релизах компании, новая ЗУР способна поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость 10 Махов. Это достигается за счёт высокой маневренности и скорости перехватчика. Система наведения способна отслеживать цели с низкой радиолокационной сигнатурой и очень высокой скоростью хода.

Компания выложила анимированный видеоролик, на котором показано поражение Sky Sonic целей, напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8, способные достичь хода, превышающего в три раза скорость звука.

Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

Нет системы, которая могла бы бороться с нашей ракетой или соответствовать ей

- заявили официальные лица страны.

Применяемая в настоящее время израильская противоракета Arrow-3 или американский THAAD не в состоянии на текущий момент устранить такие угрозы. Средства, способные противодействовать ракетам типа Fattah, находятся на стадии разработки. Sky Sonic должен стать адекватным ответом на возникший дисбаланс.

Пока не раскрыты ТТХ новой израильской противоракеты, можно предположить, что она является двухступенчатой, и ее боевая часть должна достигать гиперзвуковой скорости.

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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:31
    +5
    Неплохой мультик.Это все,что пока нужно знать про эту систему
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:31
      -3
      Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah

      Ну надо же им как то свой народ успокоить.
      А то столько лет дразнили и унижали иранцев, пользуясь своим техническим превосходством, а тут вдруг у тех реальное средство поражения появилось. У сильной страны, у которой очень большой зуб на евреев.
      Вот и нарисовали мультик.
      Вот только зря они в качестве цели китайский гиперзвук нарисовали. Китайцы на такое промолчат, но запомнят.
      Что до содержания мультика - даже евреи не решились нарисовать, что их ракеты догоняют цель. Атакуют на встречном курсе. То есть, они медленнее цели, и поймать на встречке - единственный шанс попасть.
      Вот только в зоне ПРО цель наверняка будет маневрировать. А на гиперзвуке даже незначительное отклонение за секунду уведёт цель на сотню метров в сторону от того места, куда целят ПРО. Постоянно непредсказуемо маневрируя, цель всегда будет вне досягаемости более медленных ПРО, какими бы там они не были маневренными
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:32
    +8
    Хороший мультик, но наш про Чебурашку и Гену интересней.
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 20:33
    -2
    Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

    Как вариант эти ракеты пройдут испытания на краине, просто их в деле негде испытывать.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 20:38
      +1
      При таком решении - можно будет испытать сразу на их незаконном ядерном арсенале.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:33
    +7
    Мужики, да подождите вы хотя бы 3-4 года. Ну хотя бы до первого ролика с учебным перехватом. Сегодня ведь кроме мультиков обсуждать нечего. Ну концепт есть. Возможно технические нароботки есть. Но готового продукта нет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:37
      +2
      Да понятно,Ароон.По любому когда нибудь этот перехватчик будет создан.На любое действие всегда найдется противодействие,пусть и не сразу.Тем более у вас полно спецов-разработчиков систем ПВО из России.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:44
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Мужики, да подождите вы хотя бы 3-4 года. Ну хотя бы до первого ролика с учебным перехватом.

      laughing
      Да ладно, у вас что, текст тоже схолакостили? Без учебного пуска никак? Да я вам напомню - "Высокоинтелектуальная система со 100% вероятностью сбивает все ракеты, летящие в сторону цели и представляющие для нее опасность". И все! Да пишите, что она уже на боевом дежурстве, типа как отключенный Дырявый Дуршлаг!
      Склерозом их накрыло, забыли что врать. "Готового продукта нет" - чем мультик хуже неработающего нихрена Дуршлага-то. Есть продукт, мозги засерить не хуже выйдет
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:44
      +2
      Ну да, через 3 - 4 года появятся новые ударные системы и тогда ракеты перехватчик будут "пилить" по новой...
      А потом опять концепт, мультики и кто то опять напомнит, что ударные системы тоже развиваются и куда быстрее, чем системы обороны!
  5. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 20:33
    +1
    В три раза - это только три маха, на сколько я знаю. Но написано про десять. Чего-то я недопонимаю.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:38
      +2
      3 Маха - это о скорости китайского БПЛА WZ-8. 10 Махов - это о возможностях перехватчика поражать цели.
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 20:41
      +2
      напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8

      Внешне похожи, про это речь...
      Взлетает DF-17, а уничтоженный блок похож на WZ-8.
      Или хз что они имели ввиду
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:46
      +2
      Ну там выше их специалист написал - "продукта нет"))) Без поллитра творческий кризис, мультик нарисовали, пока не поняли, какой текст к нему прилепить. Может еще передумают, скажут что это марсолет такой)))
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:37
    +2
    А где же они испытывали эту ракету?Где нашли такой полигон,в какой точке планеты?Ведь без испытания прототипа ракеты характеристики неизвестно будут ли соответствовать заявленным. Если испытаний не было,значит все заявления лживая бравода.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:49
      +1
      Полигоном для испытания противоракет у Израиля выступает Средиземное море. Это достаточно известный факт. Эти испытания отслеживаются российскими СПРН, Россия даже заявляла протест Израилю т.к. ракета-мишень по сути отличается от боевой только БЧ.
  7. NG inform
    NG inform Сегодня, 20:37
    +3
    Они уже пытались обмануть физику разрабатывая лазерное ударное оружие.
    Нельзя без системы телепортации сбить маневрирующие гиперзвуковые глайдеры.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:51
      -2
      Ну это уже борода! "Проект секретный. физики о нем пока что ничего не знают".
      И вообще, вы этих физиков видели? Из столпов один Ньютон - Исаак! Надо их всех быренько подвинуть, Моня Шниперович ща объяснит, что 3 маха - гиперзвук, а ракеты сами падать будут от явления мацерации от слова маца, кстати есть такое )))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:41
    +2
    Как указывается в пресс-релизах компании, новая ЗУР способна поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость 10 Махов.
    . Ну способна, иногда это может происходить, а дальше то что?
    Ударные системы всегда имеют заметное преимущество над системами обороны и этого факта никто не смог опровергнуть.
    Понятно, что технический уровень систем должен быть сопостовим, но кто сказал, что сейчас не создаются ещё более совершенные ударные системы, до которых ракетами перехватчик, как до Луны...
    В общем, паритет, мир держится на одном постулат, что любое нападение не останется без ответа... сокрушительного, всё уничтожающего!!!
    Так и живём, пока...
  9. Олег Барчев
    Олег Барчев Сегодня, 20:51
    +4
    Не думаю что есть смысл обсуждать мультик, особенно "бредовое заявление" про высокую маневренность на скорстях 10 махов.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:55
    +2
    Кто-то недавно активно смеялся над "мультиками" о новейшем российском оружии.....
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:56
    +2
    Все деньги ушли на рендеринг ролика, там же 3км/с нада показать
  12. wanna
    wanna Сегодня, 21:04
    +2
    Вам также нужно будет продемонстрировать свою гиперзвуковую имитированную ракету, чтобы мы могли увидеть, что именно за штуку вы перехватили.
  13. A2AD
    A2AD Сегодня, 21:18
    +1
    Ну ладно ударные гиперзвуковые ракеты могут маневрировать по зарание заложенному алгоритму. Но мне просто интересно, как ракета-перехватчик, имеющая еще большую скорость, будет отслеживать маневры цели? Или это очередное "не имеющее аналогов на новых физических принципах", правда о которых физики еще не знают, но мультипликаторы-фантасты их уже придумали.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:22
      +1
      Перехватчику не нужно иметь «еще большую скорость», ПРО происходит на встречных курсах практически «лоб-в-лоб», поэтому скорость перехватчика может быть ниже, чем у цели (до определенного предела). Например противоракетной со скоростью 2,5 км\сек была перехвачена ракета-мишень на скорости 4 км\сек.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 21:36
        0
        Перехватчику не нужно иметь «еще большую скорость»

        Это правило не применяется к целям, которые могут менять орбиты
  14. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:18
    +1
    и беспилотники WZ-8, способные достичь хода, превышающего в три раза скорость звука.
    Это неизжитый комплекс "Войны судного дня", когда наши МиГ-25Р летали над Израилем на М=3, а они ничего им сделать не могли. Не прошло и 50 лет, как озаботились задачей сбития целей с тремя числами Маха. Впрочем, все эти 50 лет основной задачей израильской ПВО было сбитие палестинских ракет из водопроводных труб. Тут израильтяне правы - надо в первую очередь устранять самую опасную цель.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 21:21
    +1
    Отстали израильтяне,сильно отстали--кохлы за раз по шесть штук гиперзвуковых ракет сбивают,а израильтяне только мечтают....огурцы в банках в Израиле не той системы...
  16. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 21:30
    -4
    израельские компании толком не могут залатать свой "железный тазик", дырявый от водопроводных шахид-труб запускаемых палестинскими партизанами, куда им пыжиться на гиперзввуковые ракеты)))
  17. hohol95
    hohol95 Сегодня, 21:32
    -2
    "Еврейскиая АНИМАЦИЯ"!
    Это хорошо!
    Демократичным "людинам" очень понравится.
    Будут просить подарить...
  18. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 21:46
    0
    ils n'ont pas encore de missiles hypersoniques, et déjà des anti missiles hypersoniques?
  19. Светлан
    Светлан Сегодня, 21:50
    0
    Да ладно..[голосом Якубовича]
    Высокая маневренность это, из школьных знаний, низкая скорость. А для того чтобы попасть в скоростную цель, скорость у снаряда, должна быть не меньше чем скорость мишени.

    Где-то не сходится. Ну если только стрелять на встречных курсах. А тут "окно" выстрела будет очень и очень маленьким.