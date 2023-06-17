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«Как только мы отвели войска из-под Киева, Украина отказалась от обязательств»: Президент РФ показал африканским лидерам договор с подписями украинских чиновников

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«Как только мы отвели войска из-под Киева, Украина отказалась от обязательств»: Президент РФ показал африканским лидерам договор с подписями украинских чиновников

Президент России встречается с лидерами ряда стран Африки, включая президента ЮАР, представителей властей Коморских островов, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды и др. Эта обширная африканская делегация, посетив ранее Киев, сегодня прибыла в Санкт-Петербург, где представила свой план мирного урегулирования украинского кризиса.


Владимир Путин, получив от африканских лидеров бумагу, на которой обозначены пункты мирного плана, в присутствии министра иностранных дел Сергея Лаврова прокомментировал каждый из них.

По словам президента страны, в документе говорится о необходимости начать переговоры с Украиной. Владимир Путин напомнил собравшимся и фактически всему миру о том, что Россия никогда и не отказывалась от переговоров с Украиной.

Владимир Путин:

Мы всегда выступали за переговоры. Но президент Украины сам издал декрет, в котором запретил вести с Россией какие-либо переговоры.

Также президент РФ напомнил, что переговоры с Украиной уже велись. При этом были выработаны конкретные пункты, подходящие под реализацию. Глава государства впервые показал документ, на котором стоят подписи украинской делегации, поставленные на переговорах в Турции. Эти подписи свидетельствуют о согласии украинской стороны выполнять договорённости.

Владимир Путин:

Тут прописано всё и о гарантиях безопасности, и о том, сколько вооружения, личного состава... И об отводе наших войск из Киевской области. Вот стоят подписи. Мы свою часть договорённостей выполнили. Но как только мы свои войска из-под Киева отвели, они взяли и просто отказались от всего, выбросили эту бумагу с договорённостями, отказались от своих обязательств.

Таким образом, президент России прямо заявил, что отвод российских войск из-под Киева являлся одним из пунктов соглашения с Украиной.

Президент РФ:

Дамы и господа, а могут ли быть гарантии того, что в случае новых договорённостей Украина не поступит так же?

При этом президент ещё раз подчеркнул, что по конкретным предложениям России готова работать, и понимает желание стран Африки посодействовать в достижении мира.
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87 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:46
    +16
    Теперь уже понятно,воевать будем до Победы.Лавров прав ,сказав с западом ни каких договоров ,свою безопасность Россия будет обеспечивать сама.Линия запада дискредетирована, а мы набрали плюсов.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:55
      +29
      Мы всегда выступали за переговоры. Но президент Украины сам издал декрет, в котором запретил вести с Россией какие-либо переговоры.


      Главная ошибка из-за которой СВО пошла не так как могла бы пойти.А именно желание договариваться с шулерами.Интересно как бы пошёл ход СВО,не отведи мы войска из под Киева.Армия ведь сражалась,несла потери,а её вот так по щелчку одёрнули и ради чего,ради того чтобы клоуны нас кинули как не знаю как назвать кого?Украина ведь выдала этот странный жест за свою якобы победу. Запад удивился и даже поверил в Киев,и как следствие началась масштабная накачка ВСУ оружием и стало уже совсем непросто. Затем расширение помощи ВСУ,создание и обучение новых бригад и как следствие Харьковская и Херсонская перегруппировки,мобилизация и самый кровавый конфликт со времён Второй Мировой.А может не стоило искать с кем либо возможностей договориться,а следовало сразу бить по центрам принятия решений в Киеве в первые же минуты начала СВО и глядишь уже бы всё устаканилось и не было бы всего этого ужаса,рек крови и неизвестных перспектив на будущее?Эх не ищем мы простых путей.Всё пытаемся с кем то договориться во вред самим себе.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 20:23
        +7
        Если бы их не вывели те войска в виду малочисленности попали бы в котел и окружение и все.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:37
          -3
          Цитата: Кронос
          Если бы их не вывели те войска в виду малочисленности попали бы в котел и окружение и все.


          Примерное соотношение сил сторон под Киевом знаете раз так уверенно говорите?
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 20:44
            +2
            Общее количество войск участвовавших в операции не превышало 200 тысяч на том момент. У Украины только действующих войск на февраль было 250 тысяч. К моменту ухода из-под Киева они уже провели несколько волн мобилизации нарастив войска. Для того чтобы реально угрожать Киеву или его взять требовалось только там группировка в 500 тысяч человек для окружения и штурма иначе взять штурмом такой крупный город было нельзя.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 21:03
          +6
          Цитата: Кронос
          Если бы их не вывели те войска в виду малочисленности попали бы в котел и окружение и все.

          возникает закономерный вопрос, а при планировании операции вариант окружения ввиду малочисленности не возникал?!!!
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 21:10
            +3
            Нет не возникал, рассчитывали на быструю сдачу и переговоры с пришедшими к власти людьми типа Медведчука.
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 21:16
              0
              Цитата: Кронос
              Нет не возникал, рассчитывали на быструю сдачу и переговоры с пришедшими к власти людьми типа Медведчука.


              С Медведчуком теперь можно хоть каждый день переговариваться.В Москве. laughing Благо его выменяли. А то с Януковичем в Ростове-на-Дону уже не интересно.
        3. ААК
          ААК Сегодня, 21:37
          +1
          Да не повторяйте Вы абракадабру про "малочисленность, котлы и окружения" за "жертвой обмана", под Киевом достаточно было посадить войска в жёсткую оборону, как сейчас, плечо логистики из Белоруссии - от 0 до 100 км, держи фланги и снабжайся, и Киев в доступности для ударов даже нашей близкобойной артиллерией, тогда и можно было бандер за глотку держать, так нет, всё ради "Великого Договорняка", мол авось проскочит, да небось не случится... а вот сейчас оправдываться уже даже перед папуасами и расписываться в своей как минимум глупости и политической близорукости - это уже полный абзац полнее некуда... и хоть бы эта папуасская стая хоть бы один патрон т "калаша" безвозмездно предложила-бы, так нет, только с пальмы послезали, а уже в миротворцы метят...
          1. A2AD
            A2AD Сегодня, 21:43
            0
            и хоть бы эта папуасская стая хоть бы один патрон т "калаша" безвозмездно предложила-бы, так нет, только с пальмы послезали, а уже в миротворцы метят...
            А смысл им что то ценное предлагать? Они надеются у лошка на "бусы" нужноое им выменять. И ведь не факт что не выйдет.
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 20:43
        +1
        А кто об этом знал тогда что куевляне кинут нас как это сделали меркель и к с минском 2?
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:03
      0
      Эх, Владимир Владимирович...Типичный лкнинградец... Он плохо знает холацкую сущность,жадность и подлость. Единственные,кто смог бы урезонить х,охлов- московские братки времен 90ых годов- не ответил за базар- в бочку с цементом и в воду,без лишних разговоров.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 20:16
        +2
        Вы правы - подленький народишко оказался. Не знаю как там с братками, но в остальном вы правы.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:19
          +3
          Цитата: Сергей Аверченков
          Вы правы - подленький народишко оказался. Не знаю как там с братками, но в остальном вы правы.


          Неожиданность то какая.Газовые войны с возможным перекрытием вентиля Европе зимой 2005-2006 годов никого так ничему и не научили.Ну это если взять за основу,что власть на Украине была реально самостоятельна и не действовала по указке из Вашингтона,во что верится с трудом.Тем более что только что отгремел Оранжевый майдан и к власти пришли ставленники Вашингтона-Ющенко,Тимошенко.А народ там никогда ничем и не рулил,а время от времени цинично использовался в том числе и для смены власти под внушением что он что то там якобы решил или решает. Управляем народ при помощи СМИ прозападных олигархов.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 20:36
            -1
            А народ там никогда ничем и не рулил

            Ну зачем же так...
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 20:59
              +1
              Цитата: Аль Манах
              А народ там никогда ничем и не рулил

              Ну зачем же так...


              И что эта весёлая картинка доказывает?Народом манипулируют и в нужное время его выводят для смены власти в интересах определённого круга лиц.
          2. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 20:57
            +3
            Как вам объяснить... Вы одновременно правы и не правы. Правы в том что украинский народ использовался и используется... НО! Вы попробуйте меня убедить в том что неофашисты это нормально (у меня двух дядьев немцы расстреляли), не какие западные СМИ в этом не помогут... А украинскому народу по моему по фиг - ему что фашисты, что СССР, что американцы - вообще нас рать, ему лишь бы им самим было хорошо. Вы посмотрите фото как на Украине фашистов встречали... это же ужас какой-то... в свете рассекреченных документов это не братский народ, а народ-предатель. Я понимаю СССР почему тогда это всё засекретили - хотели сделать единый советский народ, но как показывает история с хоохлами кашу не сваришь. Так всегда было со времён смуты. Вы просто вдумайтесь - они идут в атаку на Россию на немецких танках... Да я бы повесился, но не стал бы такого делать. А им по фиг. И кто они после этого?
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 21:05
              +1
              Украина всегда была сама себе на уме. Можно вспомнить походы казаков на Москву вместе с поляками.( в 1617 году - польский принц Владислав предложил украинскому гетману Петро Сагайдачному совместный поход на Москву, и гетман согласился.) А раз можно с поляками,то почему нельзя с немцами?Не особо отличаются от тех же хорватов,болгар,румын.Типичные европейцы. laughing
            2. Кронос
              Кронос Сегодня, 21:13
              +1
              Я вас удевлю, но любому народу все равно пока ему хорошо.
        2. NG inform
          NG inform Сегодня, 20:43
          +2
          "Народишко" тот же самый. Просто селекция и система пропаганды эффективно работает.
          Украинец это не национальность, а политическая ориентация. Не просто так наша либерда на украинский переходит.
    3. Комментарий был удален.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:47
    +9
    Дамы и господа, а могут ли быть гарантии того, что в случае новых договорённостей Украина не поступит так же?
    request Гарантии от чубатых, как с козла молока...
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 20:14
      +12
      Сам себя Путин обманул и всю Россию, а не всуки его обманули. От этих мразот, воспитанных Западом, другого и не ожидалось.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:40
        +5
        Какая картинка больше подходит?



        ..........................................................
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 20:58
        +3
        Всё же - не принимаю объяснения - в том, что прям так взяли и надули! Что-то здесь не так. Всё же В.В. не студентка, которую обманул и бросил заезжий пижон. Сотрясание перед носом негритянских президентом (кстати, считаю уместным и вежливым употребление на русском языке слово негр, потому что это в Америке негров линчевали, а в СССР негров любили), так вот наличие мирного плана ещё нее гарантировало его выполнение, а значит вывод войск был авансом. Не верю, что наши власти этого не понимали, включая репутационные потери.. Скорее всего вывод войск прошёл под влиянием обстоятельств, суть которых от нас скрывают -- правду узнаем не скоро.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:48
    +19
    Владимир Владимирович,вам из Африки новые грабли привезли,на одних вы уже танцевали...в прошлом году,понравилось?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:10
      +11
      Что? Минусоиды,не нравится правда?А теперь результаты того "жеста доброй воли "наши бойцы своей кровью пролитой на себе ощутили....
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:48
    +20
    Значит переговоры всё же велись в 2022 году (так называемые "договорняки") не смотря на заявления ведения диалога ТОЛЬКО об обмене военнопленными, возникает вполне себе риторический вопрос: Кому погибали солдаты ?!
    1. spirit
      spirit Сегодня, 20:44
      +8
      Кому погибали солдаты ?!

      Ага все смеялись над Стрелковым который уже год толдычит о том что Кремлевские "многоходовочники" все делают с оглядкой на договорняк!Мосты,центры принятия решений,бесконечные красные линии..Мы ещё не начинали. И прочее.Но Ура патриоты на это только отмахивались говоря что наш великий Вождь с самого начала пойдет до конца и это все сказки,бредни поеховшего отставнтка.Ну и кто теперь смеёться?Кто был прав?Чуть ли не с самого начала СВО власти надеются на договорняк!!!Пора прозревать hi
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:49
    +10
    Короче,африканцам показали,кто есть Ху..Другое дело,приняли они или нет это,особенно замбиец..
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 19:57
      +2
      Теперь они знают, с кем имеют дело....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:22
        +2
        Не факт.Неизвестно,что им надули в уши в Варшаве и Киеве.Да и позиция у африканцев специфичная и неприемлемая для нас-в их плане есть пункт о выводе ВС РФ.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 20:46
          +3
          Иметься в виду они знают какой наивный Путин теперь.
        2. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 21:37
          0
          Интерес негров понятен. Негритянские лидеры хлопочут о то, чтобы их населению нее грозил голод. А для этого к ним должны потоком поступать зерно и удобрения. Поэтому они хотят использовать в качестве доноров Россию и Украину и хлопочут об этом. Но вряд ли...
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:49
    +12
    Блин!!!!!!!!! Опять обманули!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:40
      +2
      Ну да. На войне все средства хороши.
      И, главное, на те "подписи" украинцы спокойно отфутболят теми меморандумами из 90-х и прочими ядерными междусобойчиками и тп.
      Все друг друга найё ежесекундно в этой вселенной
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 19:50
    +10
    Оказалось, что дорогие западные и киевские партнеры могут водить за нос. Просто беда. Кто бы мог такое представить?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:10
      +6
      "Дорогие западные и киевские партнёры" могут водить за нос, только тех кто сам водиться готов.
  8. Fisher
    Fisher Сегодня, 19:51
    +19
    Удивительный человек. В который раз нас обманули. Надо Буратино перечитать
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:15
      0
      Цитата: Fisher
      Удивительный человек. В который раз нас обманули. Надо Буратино перечитать

      В 90-е была практика к подписанным Договорам подписывать Допдоговоры или Допсоглашения которые в тексте основного Договора не упоминались.
      "Удивительный человек" не может этого не знать. hi
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:53
    +21
    Таким образом, президент России прямо заявил,
    Что его, в очередной раз, кинули как последнего лоха.
    Боюсь африканцы это не отценят. Точнее отценят но совсем не так. Лох он и в африке лох.
  10. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:53
    +7
    А, зачем Вы отвели войска от Киева?!.
    Кто скажет мне?!.
    Воевать - не умеем, нихрена делать не умеем.
    Всё держится в промышленности на людях пред пенсионного/пенсионного возраста... Если пенсионеры уйдут-психанут, нам-конец на пр-ве. request
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:02
      +4
      Цитата: Бензорез
      зачем Вы отвели войска от Киева?!.
      Кто скажет мне?!.

      Какая то бумага была с договоренностями. Интересно бы поглядеть, что там за сочинение такое.
      1. Бензорез
        Бензорез Сегодня, 20:46
        0
        Да,то понятно.
        По интернету понятно что и Крым слить готовы/ слить были/сольют.
        А, это не есть гуд. Для меня, как местного населения.
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:43
      0
      Зачем вы роту "войсками" обзываете
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:53
    +10
    Мда уж.... Не ожидал - так то.................
    Эти подписи не стоили той бумаги, на которой они стоят!
    Теперь понятно почему всё так в России- он наивный!
    "... Ах обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад... "

    Печалька¯\_(ツ)_/¯
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:03
      +4
      Вы верите что во власти в России наивные люди сидят?А вот я не очень в это и верю.Как никак послужной список последних 23 лет это опровергает. Косить под наивных и быть наивными не одно и то же. Наивных бы уже давным давно сожрали.Просто в чём то не до конца были уверены или не до конца готовы и потому оставляли для себя пространство для манёвра, просчитывая все возможные варианты хода событий.Не было уверенности выдержит ли экономика санкции,а потянет ли Армия,а потянет ли ВПК,а время для перестройки на новый режим работы в новых условиях?
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 20:26
        +5
        Как раз все 23 года Путин стремился на запад.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 20:30
        +4
        Ударить первым и "косить" потом под кота Леопольда- это очень асимметричный ход.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:54
    +9
    По моему его только ленивый не обманул. А вообще остались те кто верит таким пустым отмазкам. И на кого всё это рассчитано?
  13. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 19:56
    +20
    Удивляюсь как наши воины на фронте находят в себе мотивацию воевать когда за спиной ТАКОЕ??? Войну войной не называют, врага врагом не называют, предательские договорники с хохлом, сюда стреляй, а туда не стреляй, там труба качает сырье врагу. Сейчас наступай, а завтра не наступай, ни то снаряды отберем. Тьфу! Трижды! Чудо небесное и расстрелы только спасут Россию.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 20:44
      -2
      Угу, в нормальной стране такие комментаторы, как ты - пошли бы в сибирь лес валить во благо Родины.
  14. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 19:57
    +9
    Но как только мы свои войска из-под Киева отвели, они взяли и просто отказались от всего, выбросили эту бумагу с договорённостями, отказались от своих обязательств.
    Опять нашего блаженного дзюдоиста-шахматиста обманули. Сколько можно то?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:08
      +2
      Мордвин3, если бы украинцы так поступили со Сталиным или с Берией,то за 24 часа вся украина была бы погружена в товарняки и ехала бы в сторону,Магадана. Причем все- от ребенка,до стариков.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:16
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        если бы украинцы так поступили со Сталиным или с Берией,то за 24 часа вся украина была бы погружена в товарняки и ехала бы в сторону,Магадана.

        Может быть да. А может быть и нет.
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 20:56
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Мордвин3, если бы украинцы так поступили со Сталиным или с Берией,то за 24 часа вся украина была бы погружена в товарняки и ехала бы в сторону,Магадана. Причем все- от ребенка,до стариков.

        Аналогия не корректна. Нынешняя Украина -- это гитлеровская Германия на "минималках". Что бы погрузить нацистские Украину/Германию в товарняки, необходимо сначала перебить укро/германовермахт. И это надо было делать сразу, как только приступили к СВО. В жёстком варианте, а не жевать сопли. Тогда и потерь было бы значительно меньше и результат совсем другой.
  15. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:01
    +3
    Иными словами, договора - любые - нынче не очень-то и работают. Понимает ли хор в комментариях, что это близко к концу дипломатии? Понимают ли обличители режима что накрывается медным тазом и международное право в том числе?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 20:11
      +3
      О чем Вы, никто и никогда на слово никому не верил! Вы точно с этой планеты?!
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 20:16
        +3
        При чем тут слово? Речь идет о подписанных, юридически безупречных документах.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 20:28
          +3
          А вы только сейчас поняли, о чем сказано "переустройство мира"? В том и фокус, что западная дипломатия окончательно прекратила соблюдать любые договоры. И теперь именно - Россия и Китай создают новый мировой порядок, от которого, кстати, шаг за шагом отрезают США и их рабов, вот они и воют. А отрезают именно за привычку не исполнять договоры. И именно поэтому Россия - не ведет себя например как Украина, сколь бы не желали такого местные популисты.
          Прав был Задорнов. "Ты - популист! Иди... Занимайся своим делом". От них тут на ветках не продохнуть.
          А вот про вас - искренне удивлен. что вы только сейчас увидели, что дипломатия с Западом - кончилась
          1. Reindeer
            Reindeer Сегодня, 20:41
            0
            Да нет, вопрос мой был задан комментаторам, потому что я-то все давно понимаю.
          2. Кронос
            Кронос Сегодня, 20:47
            0
            А можно примеры где же она этот новый порядок создает ?
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 21:22
              +1
              Не расскажете, отчего саудиты в последний раз Бидона послали, прводив словами "Россия и Путин всегда соблюдают заключенные договоренности - как устные, так и письменные"? Дословно так? И Бидон уехал ровно с тем, с чем приехал?
        2. Андрей Дибров
          Андрей Дибров Сегодня, 20:49
          0
          Прекрасно помнится когда на первый день тех арахамий по центральному было прямым текстом озвучено умными людьми за те "переговоры" - полномочия небритых, всё по пунктам, перерыв на кофе - и после обеда результат с подписями. Точка.
          Никаких "раундов", недельных разъездов и прочей уеты. Допереговоривались
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:27
      0
      Эм договора и раньше в истории нарушались не раз, да вспомните теже минские соглашения на которые плевала Украина.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 20:51
        +1
        Может вспомним "Договор о не нападении"?
        А ограничение вооружений Германии после ПМВ?!

        Ребяты, никогда никто на слова не верил!
  16. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:02
    +4
    В который раз его обманывают...
    Просто странный человек.
    Может уже пора понять что никому нельзя верить.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 20:08
      +3
      Странный? ЦРУшный крот он, предатель. PUT IN. Вставленный по русски. После череды странных убийств настоящих русских патриотов на Донбассе, мне стало все понятно с нынешней сионисткой оккупационной властью в кремле. То что страна и народ чают от нее победы и спасения только подчеркивает всю дикость и подлость ситуации.
    2. Комментарий был удален.
  17. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 20:04
    +3
    Что там про "аренду Крыма" в документе, что президент африканцам показал? Нам до сих пор его не показали.
  18. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 20:06
    +2
    То есть Путина опять развели как лоха? Тогда снова нужно окружать Киев.
  19. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:13
    +7
    Многое ВВП не договаривает. На сколько помнится, переговоры "выпрашивали" мы. Сильны у нас абрамовичи. Такое ощущение, что кто-то опять ждёт переговоры, как "Манну небесную".
  20. Комментарий был удален.
  21. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:19
    -1
    Наш новый советник Путина! В стиле современных тенденций! Во как!
  22. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:22
    0
    Одни только минские соглашения показать. У Зеленского только свои условия, поэтому мира не будет.
  23. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 20:23
    -1
    quand la Russie a retiré ses troupes à Kiev pour respecter leur part de l'accord, c'est surement l'ultime fois qu'elle s'est faite avoir (après le précédent de Minsk) par Zelenski, le précédent de Minsk aurait du leur suffire : on ne peut se fier à aucune promesse des ukronazis et de leurs sponsors! C'est pourquoi aucune négociation ou aucun accord de cessez le feu ne sera possible tant que tout le pays 404 sera démilitarisé (hommes et matériel).
  24. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 20:24
    +1
    Не! Ну так не честно! Я так играть не буду!
    Детский сад какой-то!
  25. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 20:34
    +6
    А он точно в КГБ служил? Сколько раз его уже кинули и развели? Что с ним не так. Нельзя быть таким наивным.
  26. Федька
    Федька Сегодня, 20:36
    +2
    [quote=Бензорез]А, зачем Вы отвели войска от Киева?!.
    Кто скажет мне?!.
    Потери были большие. Это уже не военная тайна. И много десантников погибло. Добавить больше мне нечего. Я то новичок здесь, а вы все специалисты и не сомневаюсь что уже обо всём знаете.
  27. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:37
    -2
    Президент РФ показал африканским лидерам договор с подписями украинских чиновников

    Думаю, что в том договоре было обещание вернуть наши войска под Киев в случае не выполнения Киевской стороной своих обязательств. Если такого пункта в договоре не было, то он изначально был просто бумагой. Другое дело, что наше обещание вернуться под Киев тогда было не выполнимым- резервов не было.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:48
      0
      Они и сейчас не выполнимы тем более. Когда враг настроил укреплений, получил безлимит боеприпасов, техники и навербовал людей.
  28. MaKeNa
    MaKeNa Сегодня, 20:39
    +4
    Всё это еще раз подтверждает, что он не представлял и сейчас не представляет чего он хотел и хочет с СВО!!!!
  29. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:43
    +4
    Вот стоят подписи. Мы свою часть договорённостей выполнили. Но как только мы свои войска из-под Киева отвели, они взяли и просто отказались от всего, выбросили эту бумагу с договорённостями, отказались от своих обязательств.


  30. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:51
    +5
    Ну и чем наш солнцеликий перед папуасами похвастался!? Что чубатые во главе с нато его опять кинули как лоха вокзального? С зерновой сделкой кинули, в Турции на переговорах кинули. А вроде бы как офицер КГБ. На лицо политическая импотенция. Мдя...
  31. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 20:57
    +5
    Опять нас обманули...
    Вам не смешно?
  32. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 21:10
    +1
    Ну, если Лука не брешет за содержание "переговоров", то кастрюлям надо медаль дать(если не надо орден) за то, что отказались. По сути не допустили "аренду" Крыма и прихватизацию Новороссии.
  33. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:16
    +1
    Ну показал документ. Страны Африки ничего не решают, а западу плевать на бумажки.
    Как говорил Бисмарк, их договора, которые они подписывают, не стоят бумаги на которой они написаны.
    Только похоже в Российской власти Бисмарка не читают.
  34. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:28
    0
    Индейцы в США то же самое показывали друг другу лет 200 назад:"Говорящая бумага белых людей нас обманула. "
  35. Nord11
    Nord11 Сегодня, 21:29
    -1
    Щирым этот номер еще со времен "Минска" понравился, так что ждите повторения..
  36. ВлР
    ВлР Сегодня, 21:35
    0
    До чего же наивный у нас президент.Остался ли в мире хоть кто-нибудь, кто его не обманул? Неужели в позднем СССР все сотрудники КГБ такми были?