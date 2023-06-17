«Как только мы отвели войска из-под Киева, Украина отказалась от обязательств»: Президент РФ показал африканским лидерам договор с подписями украинских чиновников

Мы всегда выступали за переговоры. Но президент Украины сам издал декрет, в котором запретил вести с Россией какие-либо переговоры.

Тут прописано всё и о гарантиях безопасности, и о том, сколько вооружения, личного состава... И об отводе наших войск из Киевской области. Вот стоят подписи. Мы свою часть договорённостей выполнили. Но как только мы свои войска из-под Киева отвели, они взяли и просто отказались от всего, выбросили эту бумагу с договорённостями, отказались от своих обязательств.

Дамы и господа, а могут ли быть гарантии того, что в случае новых договорённостей Украина не поступит так же?

Президент России встречается с лидерами ряда стран Африки, включая президента ЮАР, представителей властей Коморских островов, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды и др. Эта обширная африканская делегация, посетив ранее Киев, сегодня прибыла в Санкт-Петербург, где представила свой план мирного урегулирования украинского кризиса.Владимир Путин, получив от африканских лидеров бумагу, на которой обозначены пункты мирного плана, в присутствии министра иностранных дел Сергея Лаврова прокомментировал каждый из них.По словам президента страны, в документе говорится о необходимости начать переговоры с Украиной. Владимир Путин напомнил собравшимся и фактически всему миру о том, что Россия никогда и не отказывалась от переговоров с Украиной.Владимир Путин:Также президент РФ напомнил, что переговоры с Украиной уже велись. При этом были выработаны конкретные пункты, подходящие под реализацию. Глава государства впервые показал документ, на котором стоят подписи украинской делегации, поставленные на переговорах в Турции. Эти подписи свидетельствуют о согласии украинской стороны выполнять договорённости.Владимир Путин:Таким образом, президент России прямо заявил, что отвод российских войск из-под Киева являлся одним из пунктов соглашения с Украиной.Президент РФ:При этом президент ещё раз подчеркнул, что по конкретным предложениям России готова работать, и понимает желание стран Африки посодействовать в достижении мира.