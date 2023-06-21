Крестоносцы штурмуют Константинополь в ХI в.



Взятие Иерусалима в июле 1099 года. Начало XIV в. Национальная библиотека. Париж. Франция

Угрозы для империи

«Роберт был, – как писал Иоанн Скилица, – коварен, вспыльчив и обладал тираническими наклонностями.»

«Рад был Алексий, что враг его послан ему.»

Паломники собираются в путь

«…который даёт ему принятую у латинян клятву и обещает по прибытии домой отправить на помощь Алексею пятьсот всадников.»

«Потому во имя Бога и из сострадания ко всем грекам-христианам мы просим, чтобы всех воинов, верующих во Христа, каких только сможешь собрать в стране своей — больших и малых, и среднего достоинства — приведи сюда на подмогу мне и грекам-христианам…»

«Вы должны приложить все усилия к тому, чтобы стяжать себе славную и неописуемую награду — радость на небесах. Уж лучше вам владеть Константинополем, чем язычникам.»



Папа Римский, епископы и клир. 1087 г. Свиток. Ватиканская библиотека. Рим. Италия

«Вместе с кельтскими воинами шла безоружная толпа женщин и детей, покинувших свои края; их было больше, чем песка на берегу и звёзд в небе, и на плечах у них были красные кресты.»



Св. семейство. Барельеф. Австрия. XI в. Музейный остров. Берлин. ФРГ. Фото автора

«Император принял Гуго с почётом, всячески выражая ему свою благосклонность, дал много денег и тут же убедил стать его вассалом и принести обычную у латинян клятв…»

Никто не доверял никому, и каждый подозревал другого в ещё большем коварстве, чем мог сделать сам

«Ибо если Петр, – писала дочь императора, – с самого начала предпринял весь этот огромный путь для поклонения гробу господню, то все остальные графы, и особенно Боэмунд, питая старинную вражду к самодержцу, искали только удобного случая отомстить ему за ту блестящую победу, которую он одержал над Боэмундом, сразившись с ним под Лариссой; их объединяла одна цель, и им во сне снилось, как они захватывают столицу (об этом я часто вспоминала выше); лишь для вида они все отправились к Иерусалиму, на деле же хотели лишить самодержца власти и овладеть столицей.»



Петр Пустынник. Солдатик. Компания: Кофе Штор. Бельгия. 1968 г.

«И когда мы проходили через их города, он приказывал жителям земли доставлять нам продовольствие так же, как это делали те, о ком мы уже говорили.»



Берег залива Золотого Рога, где ромеи расположили войско Готфрида. Стамбул. Турция. Фото автора

Штурм



Битва крестоносцев в I крестовом походе. Худ. И. Дзысь

В Константинополе

«О, сколь это знатный и красивый город! – писал Фульхерий Шартрский. – Какое множество в нём монастырей и дворцов, построенных с поразительным искусством! Сколько же удивительных вещей можно увидеть на городских улицах и в переулках! Было бы весьма утомительно перечислять здешнее изобилие товаров.»

«Наша империя, любезный герцог, знает, что ты могущественнейший в среде своих князей, и ей известно твоё благочестивое предприятие, которое ты взял на себя, воодушевлённый достохвальною ревностью о вере; но что ещё важнее – о тебе носится далёкая слава, что ты – муж твёрдый характером и чистый верою. Потому ты, за свои благородные нравы, снискал благосклонность многих, которые тебя никогда не видали в глаза. И мы со своей стороны намерены оказать тебе всю нашу любовь и уважение, и с этою целью определили в присутствии всех вельмож нашего священного двора усыновить тебя и передать тебе нашу империю; да сохранится она тобою неприкосновенно и невредимо вместе с предстоящим и грядущим потомством.»