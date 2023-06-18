Будут ли гореть «Меркавы» в степях Украины?

Информация о том, что Израиль снимает с хранения более 200 танков Merkava Mk.2 и Mk.3, которые «будут проданы в две зарубежные страны, в том числе в одну европейскую страну», уже волнует умы по полной программе.
Вопрос не в том, кому нужны сегодня танки, тут все понятно, что есть всего две страны, которым танки нужны. Это Украина и Россия. Вопрос в том, кому танки в итоге достанутся, потому что кому они будут проданы изначально – это вопрос не очень интересный, хотя с какой стороны посмотреть.
Итак, для начала – танки
Это машины не очень преклонного, но возраста 40+. Возраст на самом деле не очень большой, у нас сегодня в СВО принимают участие танки, которые чуть ли не вдвое старше, так что тут вопрос сохранности.
Эти танки армия обороны Израиля в свое время сняла с вооружения и заботливо (а может и не очень) хранила на своих складах. Так как сегодня в мире горит пожар, в котором танки горят в прямом смысле и в приличных количествах, вполне очевиден возросший спрос на этот вид военной техники в мире.
Здесь будет нюанс, о котором чуть ниже, там, где будут подняты вопросы коловращений танков по миру.
Если есть спрос, то по всем законам капиталистического мира, он просто обязан быть удовлетворен, ибо прибыль – капиталистическое все. И здесь все логично: какой нормальный еврей в хорошем смысле этого слова откажется от приличного гешефта?
Сегодня политическая ситуация вокруг Израиля вполне спокойная, половина бывших противников с Иерусалимом чуть ли не дружит (действительно, однозначный успех израильской дипломатии), вторая занята междусобойчикам в Сирии, Йемене и других не менее горячих местах.
То есть, в регионе все заняты делом в военном смысле, а потому вполне очевидно, что есть возможность неплохо обернуть денежки: продать старые танки и вместо них построить новые! Вполне очевидный и приличный гешефт!
А потому соответствующие комиссии в Израиле прошлись по складам и внимательно изучили то, что там стоит. И даже, говорят, испытали выборочно взятые образцы. Образцы испытались нормально, и по итогам был сделан вывод о том, что техника годная для продажи кому угодно.
«Кто угодно» - заявлены две страны, одна вроде как в Европе, вторая где-то еще. Контракты вроде бы как на грани окончательного подписания, но естественно, в Израиле не распространяются на тему того, кто покупает танки.
Что касается европейской компоненты, то под прицелом две страны: Хорватия и Кипр. И вот тут интересно.
Хорватия
Это очень интересная позиция. С одной стороны, у страны имеется свой очаг напряженности под боком, и танки в составе вооруженных сил смотрятся вполне уместно.
Но тут сильно надо посмотреть на то, что это за танки. А это наши Т-72, которые руками специалистов из оборонного предприятия «Джуро Джакович» из города Славонски-Брод превратились в М84 разных модификаций.
И М84 – вполне серьезная и главное – современная машина. Двигатель и ходовая – от Т-72, а вот боевая начинка переработана. Стрельбой управляют при помощи системы «Омега-84», сделанной на основе системы управления стрельбой словенской фирмы «Фотона». Стабилизированное прицельное устройство СКС-84, датчики ветра, направления, наклона, цифровой баллистический вычислитель и лазерный дальномер позволяют вести огонь в движении.
Но в современных условиях с Т-72 явные проблемы. Закупать запасные части практически невозможно, они под санкциями, а каннибализм – дело такое… Так что замена старых Т-72 на старые же, но с меньшим «пробегом» «Меркавы», здесь смотрится вполне логично.
Особенно если спецы из «Джуро Джанкович» смогут переквалифицироваться с Т-72 на «Меркаву», а почему бы им не смочь, вот тогда вариант продажи М84А4 одной из стран, которая отчаянно нуждается в танках – это вариант вполне себе резонный. Тем более, что запасы М84 в Хорватии – около сотни штук.
Чем не гешефт?
Кипр
Там, если кто забыл, остров вообще поделен на две части, меньшая, которую захватили турки, не признана никем, кроме самой Турции, а в большей живут греки. Не менее интересно, а чем у нас вооружена Национальная гвардия республики Кипр в плане танков?
Бинго! Там у нас Т-80У и Т-80УК в количестве более 80 единиц! Вообще Республика Кипр раньше очень тесно сотрудничала с СССР в плане оружия, с Россией как-то не задалось и постепенно со всех позиций нас вытесняет Франция.
Учитывая, что с 2004 года Кипр – часть Евросоюза, а с 2008 года и валюту сменили на евро, то планы определенных политических партий Кипра вступить в НАТО не смотрятся чем-то таким странным. Отсюда и вполне нормальным ходом может быть уход от российского оружия вообще, с последующей продажей оного нуждающимся.
В общем, принцип «кому выгодно?» соблюдается.
Так что танки Merkava Mk.2 произведенные в 80-х годах прошлого века и Mk.3, родом из 90-х, вполне возможно, найдут новых эксплуатантов. И впервые за всю историю Израиля, это будут европейцы.
Конечно, как это там принято, Министерство обороны Израиля не уточняет названий стран, куда уйдут танки. Мы узнаем об этом довольно скоро, речь идет о двух-трех месяцах, которые нужны в основном для того, чтобы согласовать бумажные вопросы и подготовить танки.
Главное в этих сделках – чтобы дали согласие на продажу США, поскольку увы, но двигатели в «Меркавах» американские и для реализации танков требуется одобрение Министерства обороны США.
Почем стоит повоевать?
Тут, естественно, израильтяне молчат, а СМИ называют очень приблизительную сумму в «несколько десятков миллионов долларов». Но «несколько десятков» - это и два, и девять. На самом деле, цена на мировом рынке на старый танк колеблется от 200 до 400 тысяч долларов США за штуку. Так что да, в таком случае сумма сделки будет колебаться в районе нескольких десятков миллионов долларов. Что, в свою очередь, позволит Минобороны Израиля на вырученные деньги разместить заказ на новые «Меркавы» Mk.4, имеющими комплексы активной защиты от противотанковых ракет и сетевые системы управления и обмена информацией.
Стоит, правда, Mk.4, на уровень дороже, но так то новый танк со всеми вытекающими. 20-30 танков за счет старья – это прилично. Учитывая, что во все времена подход Израиля заключался в качестве, а не количестве (в отличие от врагов из Лиги), то тут все более чем нормально.
Могут ли «Меркавы» попасть на Украину?
Сомнительно. Понятно, что решать это будут те страны, которым достанутся «Меркавы» и США, но сама по себе ситуация говорит о том, что Т-72/М84 и Т-80 будут смотреться намного лучше в рядах ВСУ, чем израильские танки.
Наши «эксперты» уже бросились хоронить «Меркавы», если они попадут на Украину. Что ж, в этом есть определенная логика.
Совершенно нет желания разбирать пошагово, сколько лошадиных сил на тонну приходится у «Меркавы» в сравнении с «Леопардом» и «Абрамсом», какая удельная нагрузка на грунт, для этого хватает экспертов на диванах и без меня.
У нас же обзор политическо-экономический, не затрагивающий технической стороны, за исключением одного момента: в ВСУ нет специалистов по обслуживанию и ремонту израильских танков. Машины довольно уникальные, а потому обращению с ними надо учить. И времени на это потребуется несколько больше, чем займет оформление договоров.
Потому вариант поставок-перепродаж «Меркав» на Украину не смотрится разумно. Это очень достойный танк, в числе лучших в мире, но танк, как бы региональный. Не приспособленный воевать где угодно. В этом отношении Хорватия с ее нагорьями смотрится намного предпочтительнее для эксплуатации, чем Украина с черноземами.
Израильтяне молодцы, они создали просто великолепный танк, но создали его не для того, чтобы торговать по всему миру, а для собственного использования. Потому в некоторых регионах мира «Меркава» не будет чувствовать себя так комфортно, как те же Т-72 или «Абрамсы». Плата за тотальное преимущество на своей территории.
Поступки военного ведомства Израиля ясны и понятны. Из-за событий в Украине в мире реально началась гонка перевооружений. Страны, имевшие советскую технику, начали активно сбрасывать ее Украине, взамен заключая контракты на поставку более современной техники с Запада. То, что Израиль решил включиться в этот процесс, говорит лишь о том, что ничего такого, просто бизнес.
Израиль вообще спокойно так торгует оружием, объемы приличные, в топ-10 мировых торговцев страна входит регулярно. В 2022 году объем заключенных контрактов составил 12,5 миллиардов долларов, так что желание откусить от мирового пирога вполне очевидно.
И, кстати, «Меркавы» не единственное, чем можно поживиться на складах израильского минобороны. Там стоят сотни бронетранспортеров М113, которые не сильно интересуют потенциальных покупателей по причине полной незащищенности от огня противотанковых средств. На их место в израильские бригады поставлены более новые модели БТР, а вот М113 могут быть интересны тем же представителям ВСУ, которые нахристарадничали около 400 штук по всему миру.
Это, конечно, тоже потребует отдельного разрешения Пентагона, но что-то подсказывает, что с этим проблем не будет. Хотя свои списанные F-16 продать той же Хорватии Израиль не смог именно по причине запрета США.
В общем сделка по «Меркавам» достаточно спокойная, но возможность попадания израильских танков на Украину достаточно невелика. Скорее всего вместо них ВСУ получит все те же Т-72 и Т-80.