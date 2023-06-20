Зенитки, которые не будут стрелять в небо против торпед для нищих

Ракеты – это, конечно, хорошо. Это неприятно кораблям, это смертельно самолетам, это больно городам. Ракета сегодня – прекрасное средство нападения и неплохое средство обороны, поскольку только ракетой можно сбить ракету. В основном из-за скорости и небольшого размера.
Есть у ракеты морские родственники. Это ракеты-торпеды, о них вообще разговор отдельный и просто торпеды. В общем, история развивалась нормально: в воздухе ракеты, под водой торпеды, гибрид ракеты и торпеды в обеих средах.
И вот у нас появились непредусмотренные сценарием дроны-камикадзе или беспилотные аппараты однократного применения. И буквально за последние несколько лет эти аппараты очень сильно эволюционировали и из разведывательных стали вполне себе ударными.
Это касалось воздушных БПЛА, но если можно подвесить на вполне гражданский коптер пару гранат типа ВОГ, то чем хуже аппараты, которые плавают по водной глади? Тем более, что их просто можно сделать больше и напихать больше взрывчатки?
Собственно, это и было сделано.
Но давайте посмотрим, что такое морской беспилотник по своей сути? Это просто катерок, с приличным бензиновым моторчиком, позволяющим плыть далеко и быстро (относительно, конечно), системой управления на спутниковом канале и, собственно, ценным грузом взрывчатки с каким-то детонатором.
Надо сказать, что сама по себе идея не нова, ее реализовали наши предки еще в 30-х годах прошлого века, создав малую подводную лодку проекта АПСС и радиоуправляемые торпедные катера Г-5. Немцы, итальянцы – все были позже. Но идея управления катером с зарядом ВВ витала давно, просто средства управления не совсем подходили под такие задачи.
Да и потом, катера, набитые взрывчаткой, имели только одно преимущество: взрывчатки можно было заложить много. Это в основном имело смысл при подрыве мостов, для всего остального прекрасно служили торпеды.
Теперь стоит сказать пару слов о торпедах.
Торпеда тоже эволюционировала за последние сто лет и из смертоносной болванки, способной просто идти по прямой или описывать циркуляции, превратилась в телеуправляемое оружие или даже самостоятельно ищущее цель при помощи гидрофонов или гидролокаторов.
В принципе, торпеда по-прежнему самое сложно обнаруживаемое морское оружие. Она идет под водой, ее можно только услышать, но с этим тоже проблемы, потому что торпеды становятся все тише. Да, сложности с носителем, потому что это либо подводная лодка, либо корабль. Самолеты-торпедоносцы вымерли как класс давно, хотя во времена Второй Мировой войны на их счету было просто огромное количество потопленных кораблей.
Так что да, надводный корабль или подводная лодка. Любой из этих носителей может осуществить пуск торпеды в корабль противника. Современные торпеды могут применяться как по надводным кораблям, так и по подводным лодкам, благо, дальность хода и глубина погружения позволяют.
Можно даже сказать, что в основном торпеды и предназначаются для подводных лодок, по кораблю вполне хорошо и ракеты заходят.
Посмотрим на дрон и торпеду, поставив их рядом. Дрон – украинский «Микола-3», выловленный под Севастополем, торпеду возьмем нашу УСЭТ-80, как самую что ни на есть служивую в нашем флоте.
«Микола» легче, всего около тонны. УСЭТ-80 весит около двух, но тут все понятно, передвижение в плотной водной среде вынуждает.
Двигатель у дрона обычный бензиновый, у торпеды электрический на батарее. Скоростные характеристики примерно равны, у катера 60 км/ч, у торпеды 45 узлов, что в пересчете дает почти 70 км/ч. Дальность действия торпеды до 18 км, катер может находиться в море пока позволяет запас топлива, заявлено до 60 часов.
Боевая составляющая тоже примерно одинакова: у катера возможность взять до 200 кг взрывчатки, у торпеды 300 кг. Торпеда наводится сама, катер нужно наводить вручную.
Стоимость катера ориентировочно более 16 миллионов рублей, стоимость УСЭТ-80 – 30 миллионов рублей.
В целом, как видите, сравнение не в пользу беспилотного катера. Он более заметный, более уязвимый (об этом чуть ниже), у него вроде бы больше автономность, но как только мы вспоминаем про автономность подводной лодки, то становится грустно.
В общем, такой морской дрон – это торпеда для нищих.
Да, их применяли всякие бородатые парни по кораблям, и как раз здесь кроется ответ на самый главный вопрос: если морской дрон хуже торпеды, то почему его используют?
А потому и используют, что торпеды невозможно применить! Ну откуда, скажите, у бородачей в Персидском заливе или у берегов Судана корабли и подводные лодки?
Кстати, все то же самое относится и к украинцам.
«Иван Хурс» и «Приазовье» были атакованы такими управляемыми катерками именно потому, что торпеду запустить украинцам неоткуда! В составе ВМС Украины не осталось ни одного корабля, способного взять на борт торпеды и осуществить их запуск! Ни одного!
Ларчик открывается совсем просто. На весь военно-морской флот Украины не осталось ни одного торпедного аппарата. Вот потому и морские дроны-камикадзе, благо, они есть.
И здесь, как бы это комично не смотрелось, а пора поговорить о защите от управляемых недоторпед, потому что при всей своей убогости, они представляют реальную угрозу для кораблей. Особенно для тех, которые не вооружены так, чтобы дать отпор этим агрегатам.
А защититься от плавучей управляемой мины непросто. Дело в том, что как-то даже не была предусмотрена такая угроза, как собранный в гараже из абсолютно гражданских комплектующих пятиметровый плавучий носитель взрывчатки.
Давайте подумаем, чем можно обезвредить такой носитель угрозы, как низкосидящий в воде управляемый на большом расстоянии аппарат.
1. Ракеты. Думаю, результат будет удовлетворительный, но не более того. Противокорабельные ракеты применять просто глупо, цель мала.
Ракеты зенитные интереснее, как вариант, но вот берут сомнения, что ИК-ГСН четко захватит небольшой по размерам двигатель. По воздушным дронам-камикадзе ракеты ЗРК попадают, но на море это сделать будет сложнее из-за того, что нет такого перепада температур, как на высоте. Хотя здесь тоже могут быть разные условия.
2. Артиллерийские орудия.
Дело бессмысленное и беспощадное: лупить из орудия 76-130-мм даже с радарным наведением по такой цели, как пятиметровый катер. Скорострельность не даст накрыть посудинку, пляшущую на волнах на более-менее рабочем расстоянии, а дальше у таких орудий начинается «мертвая зона».
3. Артиллерия ПВО.
Вот тут интереснее. Стволы, которые имеют наведение от РЛС, с большей скорострельностью, вот они точно могут стать преградой на пути катера-дрона. Не зря российские корабли отбились при помощи МТПУ, морской тумбовой пулеметной установки с пулеметом Владимирова калибром 14,5-мм.
МТПУ наводится совершенно вручную, правда, по показаниям РЛС, так что поражение катеров-смертников говорит о весьма высоком уровне подготовки российских моряков, установка не отличается большой скорострельностью, так что точность расчета здесь весьма важна. И одной пули хватит, чтобы дрон раскинул потрохами по водной глади.
А если у нас вместо МТПУ с ручным приводом будет аналогичная установка с сервоприводами или гидравликой, да еще к тому же более скорострельная… Калибр можно даже 12,7-мм сделать, патрон 14,5х114 мм явно избыточный для пластиковой лодки с мотором.
4. РЭБ.
Вот здесь по идее все шикарно. На этих «Миколах» запросто виден терминал «Старлинка», засветить по которому можно легко и просто, и дрон просто превратиться в катер с взрывчаткой. Вообще интересно, в случае глушения, как пойдут процессы, превратится «Микола» в неуправляемую торпеду или просто начнет на месте пузыри пускать.
Но есть минус. Станция РЭБ весит немало и не на всякий ее корабль можно установить. Так, по сути, разорвал связь между дроном и оператором и привет, вылавливай лодку и разбирай на запчасти, ничего не случится. Но беда в том, что да, проще пулеметы поставить, чем антенны и все прочие радиоэлектронные потроха.
Конечно, к любому варианту вооружения нужны радиолокационное оборудование и тепловизоры. Последние весьма полезны в ночное время, дополнят радиолокацию в процессе обнаружения низкобортных носителей неприятностей.
В итоге получается какое-то такое «Назад, в будущее», во времена Второй Мировой войны, когда к ее второй половине крупные корабли массово отказывались от катапульт с гидросамолетами и торпедных аппаратов и ставили куда только можно зенитные орудия именно малого калибра. Ну так, по крайней мере, поступали американцы и британцы, наученные японскими и немецкими летчиками.
Совершим небольшой экскурс в историю? Он небольшой, зато показательный.
Возьмем американский эсминец типа «Флетчер».
Построенный огромной серией в 175 кораблей и отпахавший всю войну так, как многим и не снилось. Там в плане зенитного вооружения было много экспериментов, достойных отдельной статьи, но к 1943 году устаканились вот на таком наборе: 5 спаренных 40-мм «Бофорсов» и 7 одноствольных 20-мм «Эрликонов». То есть, 10 стволов 40-мм и 7 стволов 20-мм.
Теперь посмотрим на наш лидер эсминцев «Ташкент».
Корабль более крупный, чем «Флетчер» (4000 тонн полного в/и против 3000 у американца) был вооружен спаренной башенной установкой 76-мм, 6 зенитных автоматов 37-мм и 6 пулеметов 12,7-мм.
Есть разница, не так ли? Нет, «Флетчеров» тоже авиация топила, 4 эсминца были потоплены за все время войны именно бомбами и авиаторпедами, а 6 потопили камикадзе только в битве за Окинаву! А всего на счету «Флетчеров» 1 японский линкор, 10 эсминцев, 21 подводная лодка и куча других судов. Собственные американские потери «Флетчеров» в ходе войны – 18 эсминцев.
Но тут не стоит сравнивать количество японских самолетов, потому что «Ташкент» в своем бою, где получил первый раз тяжелые повреждения не смог отбиться от ТРЕХ самолетов, бомбивших с высоты около 4000 метров. Но это были крутые летчики, умевшие точно класть бомбы.
А вот второй налет, после чего корабль оказался в своем последнем ремонте, где его добили, случился уже после того, как при первом ремонте усилили именно ПВО. И «Ташкента» долбили весь день, сделав более 90 самолето-вылетов. Да, лидер был поврежден, но добрался до базы, а три сбитых самолета – это три сбитых самолета. По тем меркам очень много.
А всего-то заменили бесполезные 45-мм зенитки на автоматы.
Этот исторический экскурс показывает одно: чем больше стволов смотрит в небо, тем проще жить кораблю. Очередное появление дистанционно управляемых катеров-смертников, а они не дроны, а именно дистанционно управляемые катера, требует некоторого пересмотра всей концепции обороны кораблей.
Конечно, МТПУ уже показала определенную эффективность, но увы, это очень большая зависимость от стрелка, его навыков и умений. Дистанционно управляемые (лучше всего компьютером по данным радара) боевые модули со стабилизированным наведением, управляемые по данным от корабельных РЛС – это будет очень серьезный заслон на пути самоделок со взрывчаткой.
Но и о количестве стволов не стоит забывать. Понятно, что внезапно ниоткуда не возьмутся сотни пулеметов, стволами которых ощетинятся корабли Черноморского флота, но в довесок к МТПУ 3-4 «Корда» - это очень прилично. Более того, хотя бы один такой пулемет должен быть с тепловизором.
Конечно, взять и оборудовать все корабли боевыми модулями сложно, но у нас выкручиваться умеют. Кстати, шикарно подошел бы «Бережок», там есть все, и прицелы, и стабилизатор, стоило бы только гранатомет убрать – и прекрасный модуль, которому можно найти место на корабле.
Но это не отменяет увеличения количества стволов на борту.
Вот самый простой пример: «Иван Хурс» был атакован на выходе из проливов. А если это случится непосредственно в проливе? В узком месте, заполненном большим количеством гражданских суденышек, часть которых может оказаться несколько не тем, чем является на самом деле?
Да, кто сказал, что «Микола-4» не будет похож на обычную лодку с тентом? Запросто! И у дежурных расчетов будет не так много времени, чтобы «отоварить» внезапно появившегося противника.
Расклад получается такой: командованию Черноморского флота просто необходимо разработать концепцию противодиверсионной борьбы на кораблях, которые могут оказаться в зоне действия украинских дистанционно управляемых катеров-смертников. И самым лучшим решением может оказаться простое увеличение крупнокалиберных пулеметов на борту корабля вкупе с обученным расчетом из числа морской пехоты флота.
И «торпеды для нищих» будут не страшны. Конечно, при условии, что операторы РЛС тоже не будут чувствовать себя расслабленно за пультами.
Так что призыв дать кораблям зенитки, которые будут смотреть вниз – это не так уж и глупо, как может показаться на первый взгляд.