Алексей Басманов. Жизнь до опричнины



Алексей Басманов в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный», 1941 г.

«Первые любимцы Иоанновы: Вельможа Алексей Басманов, Воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства, сын его, кравчий Феодор, прекрасный лицом, гнусный душою, без коего Иоанн не мог, ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах».

Начало службы Алексея Басманова

«Царь и великий князь велел боярам да окольничим ездити круг города по полкам береженья для, а расписал их по ночам: боярин князь Петр Иванович Шуйский да окольничий Алексей Данилович Басманов».

Первые подвиги Алексея Басманова

«Множество в городе казанцев побито камением и бревны, с высоты великия падающие. Еже зелием взорвали. И люди во граде от страха обмертвеша».

«Князь Михайла Иванович Воротынский многими оружии язвлен, но крепце доспех на нем не пробиваху, в лице же немного ранен. Окольничий и воевода Петр Морозов уязвлен, ранен больно в лице, отнесоша его с бою, да после оздраве. Воевода князь Юрий Иванович Кашин в перси ранен, такожде и головы стрелецкие, и дети боярские многие ранены».



П. Коровин. Взятие Казани



Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 г.

Судбищенская битва

«приговорил царь и великий князь послати на крымские улусы воевод боярина Ивана Васильевича Шереметева с товарищи, а с ним детей боярских, московских городов выбор, кроме казанской стороны. Да с ними же послать северских городов всех и смоленских помещиков выбором, слуг».



Миниатюра Лицевого летописного свода. «О посылке государевой на стада Крымские». Надпись гласит: «В том же году в месяце июне послал государь на стада крымские воевод в Мамаилуе: в большом полку боярина Ивана Васильевича Шереметева да окольничего Льва Андреевича Салтыкова, в передовом полку окольничего Алексея Даниловича Басманова».



Первый день Судбищенской битвы. Миниатюра из Лицевого летописного свода

«Бишася крепце и мужественнее теми малыми людьми, иже все были полки татарские разогнали. Царь же един остался между янычары: бо было с ним аки тысяща с ручницами и пушек не мало».

«Некто безбожный, неверный, который по своей кабаньей отважности, собачьему бешенству, называемый Шеремед, со своими чертями-собратьями облил головы правоверных железным дождём и помёл огненными мётлами свинца».

«Стефана тут в засеке ранили из затинной пищали по колену, а на бою его копием ранили, и лежал пять недель и не стало его в черньцех и в скиме на Москве».

«Божиим милосердием, дал Бог, Алексей Даниловичь (Басманов) тутъ отъ царя отсиделся, из луков и из пищалей многых Татар побили».

Ливонская война



Ливония на карте



Ивангородская крепость и замок Нарвы

«Их милости немцы великомощные и гордые, сами себе новое изобредшие, нарекшиеся евангелики в начале еще дня того, ужравшиеся и упившиеся, стреляти на место русское начали и побиша люда немало христианского с женами и детками и пролиша кровь христианскую в такие великие и святые дни, и били беспрестанно три дня, и даже не прекратили в Христово Воскресение, при этом находились в перемирии, утвержденном присягами».

«Так же быстро, как из пращи или из какого большого орудия ядра летят, так из-под того котла огонь ударил вверх воистину как из халдейской печи, и не стало огня в том месте, где образ был, а загорелись верхние палаты… Воздух был тих и свеж, но внезапно возникла великая буря, и огонь разгорелся так скоро, что не прошло и часа, как все то место, где стоял дом, и весь город были объяты огнем. Люди же немецкие выбежали из города от огня великого, не получив никакой помощи».

«правду государю дали, что им бытии в холопех у царя и у великого князя и у детей его во векы».