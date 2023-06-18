Новая попытка противника прорвать оборону 58-й армии ВС РФ под Ореховом завершилась большими потерями ВСУ

Подразделениям российской армии, держащим оборону на Ореховском участке Запорожского направления, удалось отбить новую мощную атаку ВСУ, которая началась накануне. Об этом пишут наши военкоры со ссылкой на сообщения с передовой.
Противник накануне пошел в новую атаку, бросив в бой большие силы при поддержке значительного количества бронетехники, включая танки. Направление удара Работино-Вербовое, на позиции 58-й армии. Натиск был такой, что наши оставили одну из передовых позиций и оттянули силы назад. Противнику удалось вклиниться в наши порядки, но предпринимаемые им попытки закретиться на занятой линии окопов пресекались нашими, не помогло даже введение в бой новых резервов.
Бой продолжался несколько часов, в итоге наши позиции удержали, вернув даже те, с которых отступили. Активно работала артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и авиация. Военкоры сообщают о большом количестве набитой бронетехники врага, но количество не раскрывают, оставляя это право Минобороны. По потерям живой силы данные есть, предварительно, в ходе атаки ВСУ оставили на данном участке примерно штурмовой батальон. Кроме убитых, очень большое количество брошенных на поле боя раненых, никто их эвакуировать и не собирается.
Наши бойцы с передовой сообщают, что это была бойня, противник бросал в атаку все новые и новые силы, не считаясь с потерями. По-видимому, Запад требует от Киева побед и как можно быстрее. По планам Вашингтона и Лондона, ВСУ уже давно должны были выйти к Азовскому морю, захватив Токмак и Мелитополь, а они вторую неделю не могут прорвать первую линию обороны русских.
А наши бойцы совершили очередной подвиг, не отступив и отважно сражаясь. Как заявил после боя один из командиров наших войск:
Солдатскому подвигу измерения нет, он бесконечен. Мы не думаем ни о денежных вознаграждениях, ни об орденах. Для нас главное выполнить задачу