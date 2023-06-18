Военное обозрение
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Украинские ресурсы сообщают о подготовке Киевом ударов ракетами Storm Shadow по аэродромам базирования российской армейской авиации

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Украинские ресурсы сообщают о подготовке Киевом ударов ракетами Storm Shadow по аэродромам базирования российской армейской авиации

Российская армия имеет колоссальное преимущество в воздухе, армейская и оперативно-тактическая авиация наносит по наступающим подразделениям ВСУ удары, уничтожая бронетехнику и личный состав. На данный момент у ВСУ нет возможности для нейтрализации этой угрозы.


Отсутствие собственной авиации, способной бороться с российской в районе линии боевого соприкосновения, а также невозможность подтянуть к фронту системы ПВО, привели Генштаб к мысли об ударах по аэродромам дислокации армейской авиации ВС России. По данным украинских ресурсов, операция по нейтрализации ударных вертолетов разрабатывается украинским Генштабом совместно с британцами, поскольку главную роль в ней должны сыграть крылатые ракеты, поставленные Киеву Лондоном.

Киев планирует нанести серию ударов по российским аэродромам, где базируются вертолеты армейской авиации, крылатыми ракетами Storm Shadow. Предполагается, что это позволит хоть как-то нейтрализовать воздушную угрозу, поскольку именно вертолеты доставляют ВСУ самые большие проблемы, охотясь на украинскую бронетехнику. Когда будет проведена атака, а также другие подробности не известны.

Единственное, что очень огорчает украинский Генштаб - это то, что переданные британцами ракеты воздушного базирования и для их применения придется поднимать в воздух остатки самолетов Воздушных сил, а это, с большой вероятностью, новые потери. Вот если бы у Киева были дальнобойные ракеты наземного базирования, то это был бы уже другой вопрос. Выехал на позицию - совершил пуск и покинул ее, никакие зенитные системы не страшны. Попытки Зеленского выпросить у США оперативно-тактические ATAKMS, которые можно применять с РСЗО HIMARS, продолжаются.
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25 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 07:14
    +3
    Зачем им разрешать публичное освещение "военных секретов", если они даже запрещают видеоролики ПВО над Киевом?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:27
      0
      Не будьте ребенком - Эллочка Людоедка копирайт.
      Лозунг любого петуха: прокукарекал, а там хоть вовсе не рассветай.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 08:33
        0
        Там сейчас за выкладку в интернет проезжающей мимо техники сажают.
        Так что пресекать обнародование планов научились.
        В СМИ относительно планов либо официальные данные выкладывают, либо свои фантазии.
        Правда, не знаю, что будет с газетой, если их фантазии с реальными планами совпадут.
        Аэродромы, конечно, гораздо лучше ПВО оснащены. Но ведь удары и обычными дронами уже пропускали. Storm Shadow пошустрее будет. Так что возможность реальна.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 08:59
        0
        Цитата: Bingo
        Лозунг любого петуха: прокукарекал, а там хоть вовсе не рассветай.

        Фу как неполиткорректно! И это в "месяц гордости LGBTQ+", под который они, никого не спросясь, прихватизировали июнь. В соответствии с последними веяниями, вместо оскорбительного "петух" надлежит употреблять нечто вроде "лицо нетрадицианальной ориентации".
        wassat
    2. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 07:31
      +1
      Нужна реклама. Меньше для нас, больше для западной публики. Ведь деньги не малые они тратят. Есть много недовольства среди их населения. Хотя прекрасно понимают есть ПВО, большая часть ракет будет сбита.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:30
        0
        Вы в курсе,сколько процентов этих ракет сбивается?Даже одна,прорвавшаяся на аэродром наделает бед.В процентном отношении этих британских ракет удается сбить не более трети,кстати.Это более слодная цель,чем "химера".Авиацию надо рассредотачивать(что и сделано,надеюсь.Не так,как в Чернобаевке),уничтожать носители-СУ24
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:15
    0
    Все ближе время когда придет осознание о необходимости ударов по приграничным перевалочным базам в Польше, ну это не избежно при любом раскладе как в случае неудачи России на поле боя, так и полного разгрома ВСУ, пшеки будут следующие кого Запад пошлет на "защиту демократии"
    1. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 07:34
      -1
      Это война с НАТО. То есть ядерная война.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 09:04
        0
        Поленья и лабусы назначены на роль жертвенных баранов, за них не впишутся даже в рамках 5й статьи.
      2. uralex
        uralex Сегодня, 09:06
        0
        Запад будет все активнее использовать приграничные с Украиной НАТОвские территории для формирования ударных сил, и удар по этим позициям - вопрос времени. НАТО с нами уже давно воюет, только пока это не называют своими словами... А что касаемо ЯО - то даже НАТО понимает, что Россия не будет применять его до последнего, т.к. его использование повлечет много жертв среди мирного населения, а Россия позиционирует себя как сторона "добра". Поэтому, даже если начнется прямое столкновение с НАТО, до применения ЯО может и не дойти,. Запад повоюет, повоюет, попытается выжать максимум из этой ситуации, а потом договариваться прибегут... А перманентную войну НАТО может вести долго, ведь за украинцами в расход пойдут поляки, прибалты и т.п.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +2
    операция по нейтрализации ударных вертолетов разрабатывается украинским Генштабом совместно с британцами
    Уже даже не смешно. О подготовке операции в первую очередь начинают рассказывать украинские СМИ, что уже наводит на определенные мысли - для самоуспокоения или все же для дезинформации с целью нанесения удара по российской авиации в др. месте? То, что и тут английские уши торчат уже давно не удивительно - там где готовится подлянка они всегда торчат. А главное то, что плавненько перевели в необходимость поставки ракет наземного базирования.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      То, что и тут английские уши торчат уже давно не удивительно - там где готовится подлянка они всегда торчат. А главное то, что плавненько перевели в необходимость поставки ракет наземного базирования.

      Наган один из таких,учит нас жизни тут ..)))
      А вообще ,если эти английские ракеты средней дальности ударят по нашим аэродромам вглубине России ,то по международному праву ,это считается нападением в прямом смысле этого слова и именно тех кто создал эти ракеты и поставил ..Россия имеет право нанести по Англии удар всеми имеющимися средствами !
      P.S. А вообще кабель связи в Атлантике нужно перерезать к чертям и сказать ,что это не мы И пусть сидят без связи ,говорят каждые сутки запад будет терять по 30 лярдов и жуткие убытки начнутся ..
      Почему наши тянут ? Ведь имеется возможность на любой глубине
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:15
    0
    Предполагается, что это позволит хоть как-то нейтрализовать воздушную угрозу,
    fool Пишите по-русски: "позволит хоть как-то ослабить угрозу". Нейтрализовать, значит исключить, можно как-то исключить? recourse
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:17
    +1
    Не боевые действия а какое кровавое реалити - шоу, не хватает только вот этого-"Смотрите в следующей серии, и не пропустите новый выпуск нашего ШОУ".
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:28
      +1
      Если президент шоумен, то и война превращается в шоу.
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:26
    +3
    Нет ничего смешного. Они регулярно выкладывают космические снимки наших вертолетов в Бердянске, например. Обязательно ударят. А потом и в СМИ будут глумиться. Совместят боевую операцию с информационной.
    Хоть одна ракета, но долетит.
    По мне, нужно расширить зону рассредоточения, выработать новый регламент для авиаторов с учётом резкого увеличения запасных позиций для техники и личного состава.
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:28
    +1
    Надеюсь что аэродромы ( не только вертолёты) прикрыты средствами ПВО и на земле не сторожами охраняются,а хотя бы ротой солдат. Если такое прикрытие есть то все планы тщетны. Британцы сейчас видимо изучают где такого прикрытия нет.
  8. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 07:34
    +4
    Чуть более 2 недель назад здесь была опубликована статья "Украина как кладбище ударных вертолетов, и концепции применения" Романа Скоморохова. Тогда я выразил и обосновал свое несогласие с автором, сказав, что вертолеты проявят себя именно в обороне, атакуя по бронетехнике противника со стороны тыла с безопасной дистанции 6-7 км. Сама реальность сейчас это подтвердила. Интересно Роман Скоморохов поделиться теперь с нами своими новыми соображениями на этот счет?
    По ракетам Storm Shadow - они хороши тем, что идут по инерционной навигационной системе и корректируются по картографическому маршруту местности, загруженную заранее в память ракеты. Это позволяет им идти на малой высоте и "окно" их возможного перехвата очень короткое. По этой же причине "коротко-бойные" боеприпасы GMLRS для Himars тоже показывали свою эффективность на начальном этапе, пока их не научились сбивать и спуфить (впрочем с эффективностью далекой от 100%), поскольку ракета находилась в высшей точки своей баллистической траектории очень короткое время и у расчетов ЗРК были буквально секунды на открытие огня. Предположу, что оперативно тактические ракеты для Хаймарса большой дальности ATACMS, о которых грезит Киев, будут менее эффективны чем GMLRS, поскольку время их нахождения в высокой части траектории будет заметно выше. После начальных успехов к ним вполне смогут приспособиться наши расчеты ЗРК, научаться их видеть и сбивать. Они точно не станут панацеей для ВСУ. Гораздо больше опасений вызывают поставки F-16 и бравурные комментарии нашего верховного про то, что они будут гореть (на фоне ДО СИХ ПОР взлетающих невесть откуда Су-24, 25 и Миг-29 ВСУ).
    1. wanna
      wanna Сегодня, 07:43
      +1
      атакуя по бронетехнике противника со стороны тыла с безопасной дистанции 6-7 км.

      Но с дроном вы можете расширить фронт на 60-70 км.
  9. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 09:00
    0
    Странно что до сих пор такие удары не нанесли.
  10. Наган
    Наган Сегодня, 09:03
    0
    Если после такого предупреждения вокруг аэродромов не расставят хотя бы "Панцири", а может и чего посерьезней, и оно таки прилетит, с кого-то следует спросить по полной.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: Наган
      Если после такого предупреждения вокруг аэродромов не расставят хотя бы "Панцири", а может и чего посерьезней, и оно таки прилетит, с кого-то следует спросить по полной.

      Мы тут сами разберемся ,как нибудь Наган ..Без советчиков-антисоветчиков из США ..Вон за своим Байденом лучше следи хе хе ..А то учит нас жизни тут .
      ОК ?
  11. егерь650
    егерь650 Сегодня, 09:07
    0
    https://rusvesna.su/news/1687067453 уже прилетело
  12. grem
    grem Сегодня, 09:11
    0
    Это уже война хоспода наглосаксы !!!! Россия терпеливая страна ,но есть предел тоже ..
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 09:28
    0
    Вертолеты можно парковать небольшими группами, с HIMARS их будет трудно поразить, вам просто нужно их рассредоточить, а также они могут прятаться и использовать ложные цели и т. д.