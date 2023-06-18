Украинские ресурсы сообщают о подготовке Киевом ударов ракетами Storm Shadow по аэродромам базирования российской армейской авиации

Российская армия имеет колоссальное преимущество в воздухе, армейская и оперативно-тактическая авиация наносит по наступающим подразделениям ВСУ удары, уничтожая бронетехнику и личный состав. На данный момент у ВСУ нет возможности для нейтрализации этой угрозы.
Отсутствие собственной авиации, способной бороться с российской в районе линии боевого соприкосновения, а также невозможность подтянуть к фронту системы ПВО, привели Генштаб к мысли об ударах по аэродромам дислокации армейской авиации ВС России. По данным украинских ресурсов, операция по нейтрализации ударных вертолетов разрабатывается украинским Генштабом совместно с британцами, поскольку главную роль в ней должны сыграть крылатые ракеты, поставленные Киеву Лондоном.
Киев планирует нанести серию ударов по российским аэродромам, где базируются вертолеты армейской авиации, крылатыми ракетами Storm Shadow. Предполагается, что это позволит хоть как-то нейтрализовать воздушную угрозу, поскольку именно вертолеты доставляют ВСУ самые большие проблемы, охотясь на украинскую бронетехнику. Когда будет проведена атака, а также другие подробности не известны.
Единственное, что очень огорчает украинский Генштаб - это то, что переданные британцами ракеты воздушного базирования и для их применения придется поднимать в воздух остатки самолетов Воздушных сил, а это, с большой вероятностью, новые потери. Вот если бы у Киева были дальнобойные ракеты наземного базирования, то это был бы уже другой вопрос. Выехал на позицию - совершил пуск и покинул ее, никакие зенитные системы не страшны. Попытки Зеленского выпросить у США оперативно-тактические ATAKMS, которые можно применять с РСЗО HIMARS, продолжаются.