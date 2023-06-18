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Первое боевое применение дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО завершилось поражением опорного пункта ВСУ

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Первое боевое применение дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО завершилось поражением опорного пункта ВСУ

Первое боевое применение дрона-камикадзе "Привет-82", разработанного КБ "Око" специально для российских военных, оказалось весьма успешным. Об этом сообщили в конструкторском бюро.


Первый вылет дрона боевой задание завершился поражением опорного пункта ВСУ на одном из направлений. Произошло это некоторое время назад, на данный момент беспилотники "Привет-82" уже активно применяются российскими военными. Как подчеркивается, в ходе первого вылета для увеличения дистанции поражения, была использована схема "подхват", когда дрон передавался от одного оператора к другому. Это позволило нанести удар по опорнику ВСУ, осуществив запуск из тыловых районов.

Первое боевое применение "Привет-82" прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

"Привет-82" прост в управлении и не требуется каких-то запредельных знаний. Оператор, применявший беспилотник при первом боевом использовании, не являлся обученным пилотом FPV-дрона, его опыт пилотирования составлял всего один день, а общее время обучения - пять. Причем, вся команда, принявшая участие в запуске, пилотировала "Привет-82" впервые.

Ранее в КБ сообщили, что беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА.

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, максимальная скорость - до 140 км/ч, крейсерская - 90 км/час. Полезная нагрузка - до 5,5 кг, может нести одну 82-мм минометную мину. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии, бронетехники, а также укреплений противника.
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:59
    +7
    Ну что ж поживём увидим, что это за зверь такой Привет, если массово видео с применением как Ланцета пойдут значит всё хорошо.
    1. Pike
      Pike Сегодня, 08:11
      +2
      А видео озвучивать припевом известной песни. Особенно со стоп-кадром лиц противника, отбратившихся к жужжащему сюрпизу
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:17
        +2
        "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!" - уже просто укоренившийся к таким фото мем
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 09:12
      0
      Вообще, выражение "поражение опорного пункта" одной 82мм миной звучит так себе.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 09:30
        0
        Первое боевое применение дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО завершилось поражением опорного пункта ВСУ

        Вроде всё верно.
        Первое боевое применение дрона-камикадзе «Привет-82» в СВО завершилось поражением опорного пункта ВСУ

        И так тоже вроде всё верно. Откуда такие ошибки в тексте?
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:01
    0
    Авторы, перечитайте начало первого абзаца, исправьте ошибки.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:14
    +5
    завершился поражением опорного пункта ВСУ- опорный пункт - очень даже немаленькая цель. Что бы его уничтожить , нужен как минимум залп Солнцепека, а то и не один.
    Если Привет-82 просто долетел и до цели взорвался где-то в ее районе, этого мало. Уровень точности у новых беспилотников должен быть не меньше чем у Ланцетов.
    Так что если хотите показать , что новый вид вооружения полезен - предоставьте видео или авторитетные свидетельства того, что при помощи этого дрона поразили и уничтожили какую либо боевую машину противника.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:22
      +2
      нужен как минимум залп Солнцепека, а то и не один.
      Для взводного опорного пункта достаточно и 2-3 реактивных снаряда "Солнцепека". В данном случае "Приветом" очевидно поразили КНП или блиндаж.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:47
        0
        возможно и так. Но буквальное понимание прочитанного именно вот такое - " поражен опорный пункт", а не " блиндаж на опорном пункте".
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 08:47
      +1
      Вы просто путаете понятия поражён и уничтожен. Конечно опорный пункт не уничтожен. Для этого нужно много таких игрушек.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: monetam
      завершился поражением опорного пункта ВСУ- опорный пункт - очень даже немаленькая цель. Что бы его уничтожить

      Еще один в ж доску военный. "Поражен" и "уничтожен" - не одно и то же. Учите матчасть.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:25
    -2
    Как подчеркивается, в ходе первого вылета для увеличения дистанции поражения, была использована схема "подхват", когда дрон передавался от одного оператора к другому. Это позволило нанести удар по опорнику ВСУ, осуществив запуск из тыловых районов.

    Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км,

    Какую глупость только не прочитаешь в рекламе. 30 км- эта зона прямой видимости, если разница в высотах между передатчиком и приемником не менее 30 метров. Т.е. дрон, летящий на высоте больше 30 метров прекрасно виден с рук стоящего человека (если только межу ними нет гор, человек не в овраге и т.д.). Поэтому возможность передачи управления от одного оператора другому кроме снижения помехозащищенности и устойчивости к РЭБ ничего не дает.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 08:54
      +1
      Т.е. дрон, летящий на высоте больше 30 метров прекрасно виден с рук стоящего человека (если только межу ними нет гор, человек не в овраге и т.д.)

      30 км Вы имели ввиду визуальную видимость? У меня дача в деревне в 30 км от города и я её за лесами с высоты 3-го этажа городского дома почему то не вижу. request Что уж говорить про летящий на такой дальности и высоте микроскопический дрон. Разъясните, пожалуйста, какую мысль то Вы хотели донести до читателей.
  5. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 08:40
    0
    Цельный Опорный Пункт ВСУ уничтожен 82-мм миной! Что то не верится. Ну,попали и то хорошо ,но зачем так то преувеличивать?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:51
      -1
      Цитата: andrewkor
      Цельный Опорный Пункт ВСУ уничтожен 82-мм миной

      Это вы сами придумали. В статье речь о "поражен", а не "уничтожен".

      попали и то хорошо ,но зачем так то преувеличивать?

      Мдя.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:41
    +1
    Полезная нагрузка - до 5,5 кг, может нести одну 82-мм минометную мину.

    Так это тогда не камикадзе,а беспилотный мини бомбардировщик. К нему миниатюрную управляемую бомбу 5кг весом, в серию запустить и будет очень полезная и массовая машина.
  7. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 08:44
    -2
    Первый вылет дрона боевой задание завершился поражением опорного пункта ВСУ

    Одна 82 мм мина для поражения опорного пункта - это что то новое. Я то думал, что тут нужно, как минимум, прямое попадание 152 мм снаряда и то, не факт. Если, только спецвзрывчатка, то может быть.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: Алексей Лантух
      Одна 82 мм мина для поражения опорного пункта - это что то новое. Я то думал...

      Почитайте про что такое "цель поражена", а также "повреждена - уничтожена". Когда перестанете их троих путать - заходите. yes
      1. grem
        grem Сегодня, 09:09
        0
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Алексей Лантух
        Одна 82 мм мина для поражения опорного пункта - это что то новое. Я то думал...

        Почитайте про что такое "цель поражена", а также "повреждена - уничтожена". Когда перестанете их троих путать - заходите. yes

        Да это ципсошники тут тролят им лишь бы нагадить в статье и пошли дальше ..
  8. grem
    grem Сегодня, 09:07
    +1
    дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО

    Ну умеют наши точные названия давать хе хе
    Что то напомнило "Спортлото-82" Кому как повезет ..
    Кстате инфа пошла (может фейк" ) Буданов СДОХ в германии
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: grem
      Кстате инфа пошла (может фейк" ) Буданов СДОХ в германии

      Новость позитивная, но беда в том, что там таких будановых воз и маленькая тележка.
      С этой должности нужно отправлять на утилизацию, хотя бы, ежемесячно.
  9. Алексей Зезин
    Алексей Зезин Сегодня, 09:10
    0
    Его нужно было не Привет-82 назвать, а т34. Не достойны они приветов.