Первое боевое применение дрона-камикадзе «Привет-82» в зоне СВО завершилось поражением опорного пункта ВСУ

Первое боевое применение "Привет-82" прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение

Первое боевое применение дрона -камикадзе "Привет-82", разработанного КБ "Око" специально для российских военных, оказалось весьма успешным. Об этом сообщили в конструкторском бюро.Первый вылет дрона боевой задание завершился поражением опорного пункта ВСУ на одном из направлений. Произошло это некоторое время назад, на данный момент беспилотники "Привет-82" уже активно применяются российскими военными. Как подчеркивается, в ходе первого вылета для увеличения дистанции поражения, была использована схема "подхват", когда дрон передавался от одного оператора к другому. Это позволило нанести удар по опорнику ВСУ, осуществив запуск из тыловых районов.- приводит ТАСС слова представителя КБ."Привет-82" прост в управлении и не требуется каких-то запредельных знаний. Оператор, применявший беспилотник при первом боевом использовании, не являлся обученным пилотом FPV-дрона, его опыт пилотирования составлял всего один день, а общее время обучения - пять. Причем, вся команда, принявшая участие в запуске, пилотировала "Привет-82" впервые.Ранее в КБ сообщили, что беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА.Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, максимальная скорость - до 140 км/ч, крейсерская - 90 км/час. Полезная нагрузка - до 5,5 кг, может нести одну 82-мм минометную мину. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии, бронетехники, а также укреплений противника.