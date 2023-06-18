Военное обозрение
Войти Регистрация

В Санкт-Петербурге спущен на воду очередной патрульный корабль проекта 22120, получивший название «Уфа»

7
В Санкт-Петербурге спущен на воду очередной патрульный корабль проекта 22120, получивший название «Уфа»

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России, церемония прошла на верфи судостроительной фирмы "Алмаз".


Санкт-Петербургкая судостроительная фирма "Алмаз" продолжает строительство патрульных кораблей для пограничников, спуск на воду очередного корабля прошел 15 июня и если бы не делегация из Уфы, прибывшая на церемонию, то узнали бы мы об этом намного позже. "Алмаз" уже традиционно не сообщает ни о закладке, ни о спусках на воду и даже передаче кораблей заказчикам.

Пока никакой информации по новому кораблю нет, скорей всего, "Уфа" станет десятым кораблем данного проекта, построенным на "Алмазе" для пограничников, поскольку аналогичный "Подольск", спущенный на воду в мае этого года, стал девятым. Возможно, что "Уфа" так же как и "Подольск" получила вооружение - 30-мм шестиствольную артиллерийскую установку АК-630. На предыдущих восьми кораблях проекта вооружения не было. Корабль планируют передать пограничникам в конце этого года.

Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Длина корабля – 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Скорость максимальная - 24 уз., экономическим ходом - 14 уз, автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.

Данный проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицируются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга.
Использованы фотографии:
https://vk.com/ufa
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 08:37
    -1
    А ещё пулеметов понавтыкать ,а то одной 6 стволки маловато будет в нынешних реалиях!
    1. grem
      grem Сегодня, 08:59
      -1
      Цитата: andrewkor
      А ещё пулеметов понавтыкать ,а то одной 6 стволки маловато будет в нынешних реалиях!

      Ваше ехидство понятно конечно ,ЛИШЬ БЫ ВСЕ НАШЕ ОХАЯТЬ..
      А вот этот параметр вам не о чем не говорит ?
      дальность плавания — 6000 миль.

      Получается побережье США может патрулировать ..А вооружение мощное сейчас делают очень компактное .. hi
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 09:17
        0
        Матрацы постелить и запускать нурсы.
        Модульность...
        А калибры так на палкбе полежат и с матраЦа полетят?
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 08:52
    -1
    "Тор" сразу приматывайте. На всякий случай.
  3. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:00
    0

    Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса

    Там патрульный,скоростной,аж 24 узла.
    А ещё и без вооружения, только в крайнем АК поставили.
    Зачем такие патрули,за вёсельными баркасами гоняться и с СПШ их останавливать?
  4. czes
    czes Сегодня, 09:03
    -1
    Бессмысленная трата денег. Очередной распил бабла.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:13
    +1
    Ак-630М нужен Уфе и на носу и на корме и тумбу с двумя ПЗРК, беспилотники очень актуальны в наше время hi