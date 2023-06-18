Новый министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил позицию Тель-Авива по поставкам оружия Украине

Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти (...) поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант проведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, но рассчитывать на получение израильского оружия Киеву не стоит. Об этом сообщил портал Axios.Израиль против поставок оружия Украине, хотя нелетальную помощь оказывает и довольно активно. Эта позиция не нравится Зеленскому, который и самостоятельно и через своих западных партнеров пытается надавить на Тель-Авив и добиться передачи какого-то количества вооружений. Вот и встреча министров обороны двух стран проходит по просьбе американцев.По данным прессы, новый министр обороны Израиля Йоав Галант согласился на встречу с Резниковым только из-за просьбы главы Пентагона Лойда Остина. В минувший четверг Остин встречался с Галантом на саммите НАТО в Брюсселе и призвал того нарастить объемы помощи Киеву, включая поставки оружия. Израильский министр согласился встретиться с Резниковым, но сразу предупредил, что позиция Израиля по поставкам оружия на Украину остается неизменной.- заявил Галант.Между тем в Киеве надеются, что встреча, которая пройдет в начале следующей недели, позволит продвинуться в вопросе возможных поставок израильских зенитных систем, давно выпрашиваемых Зеленским.В настоящее время все контакты Израиля и Украины рассматриваются через призму возможной поставки ВСУ танков Меркава Мк2 и Мк3, о продаже которых недавно объявили в израильском Минобороны. Хотя в Тель-Авиве и заявили, что бронетехника предназначена для другой страны, но определенные опасения все же остаются.