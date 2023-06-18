Новый министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил позицию Тель-Авива по поставкам оружия Украине

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант проведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, но рассчитывать на получение израильского оружия Киеву не стоит. Об этом сообщил портал Axios.
Израиль против поставок оружия Украине, хотя нелетальную помощь оказывает и довольно активно. Эта позиция не нравится Зеленскому, который и самостоятельно и через своих западных партнеров пытается надавить на Тель-Авив и добиться передачи какого-то количества вооружений. Вот и встреча министров обороны двух стран проходит по просьбе американцев.
По данным прессы, новый министр обороны Израиля Йоав Галант согласился на встречу с Резниковым только из-за просьбы главы Пентагона Лойда Остина. В минувший четверг Остин встречался с Галантом на саммите НАТО в Брюсселе и призвал того нарастить объемы помощи Киеву, включая поставки оружия. Израильский министр согласился встретиться с Резниковым, но сразу предупредил, что позиция Израиля по поставкам оружия на Украину остается неизменной.
Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти (...) поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей
- заявил Галант.
Между тем в Киеве надеются, что встреча, которая пройдет в начале следующей недели, позволит продвинуться в вопросе возможных поставок израильских зенитных систем, давно выпрашиваемых Зеленским.
В настоящее время все контакты Израиля и Украины рассматриваются через призму возможной поставки ВСУ танков Меркава Мк2 и Мк3, о продаже которых недавно объявили в израильском Минобороны. Хотя в Тель-Авиве и заявили, что бронетехника предназначена для другой страны, но определенные опасения все же остаются.