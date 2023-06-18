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Новый министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил позицию Тель-Авива по поставкам оружия Украине

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Новый министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил позицию Тель-Авива по поставкам оружия Украине

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант проведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, но рассчитывать на получение израильского оружия Киеву не стоит. Об этом сообщил портал Axios.


Израиль против поставок оружия Украине, хотя нелетальную помощь оказывает и довольно активно. Эта позиция не нравится Зеленскому, который и самостоятельно и через своих западных партнеров пытается надавить на Тель-Авив и добиться передачи какого-то количества вооружений. Вот и встреча министров обороны двух стран проходит по просьбе американцев.

По данным прессы, новый министр обороны Израиля Йоав Галант согласился на встречу с Резниковым только из-за просьбы главы Пентагона Лойда Остина. В минувший четверг Остин встречался с Галантом на саммите НАТО в Брюсселе и призвал того нарастить объемы помощи Киеву, включая поставки оружия. Израильский министр согласился встретиться с Резниковым, но сразу предупредил, что позиция Израиля по поставкам оружия на Украину остается неизменной.

Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти (...) поддержка со стороны Израиля не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей

- заявил Галант.

Между тем в Киеве надеются, что встреча, которая пройдет в начале следующей недели, позволит продвинуться в вопросе возможных поставок израильских зенитных систем, давно выпрашиваемых Зеленским.

В настоящее время все контакты Израиля и Украины рассматриваются через призму возможной поставки ВСУ танков Меркава Мк2 и Мк3, о продаже которых недавно объявили в израильском Минобороны. Хотя в Тель-Авиве и заявили, что бронетехника предназначена для другой страны, но определенные опасения все же остаются.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:46
    0
    От Израиля напрямую - не стоит. А вот через страны-прокладки, почему бы и нет? Израиль по первости сам так Сахины покупал у Чехословакии через голландскую фирму-прокладку в которой работали "чистопородные голландцы" laughing

    зы Щаз набигут израильтяне и начнут шуметь что тогда это была необходимость и сейчас тоже есть необхолимость. yes
    Или в страну-прокладку израильское вооружение и технику, а на Украину - перепиленную советскую технику этой прокладки. И не прикопаешься - формально всё чисто.
  2. grem
    grem Сегодня, 08:47
    0
    Израилю верить ,себя не уважать ...Инфа идет ,что списанные "Меркавы" под 100 куда то хотят сплавить ,но куда не говорят ..Там видать схема хитрая будет ..А боеприпасы амерские ,куда ушли со складов Израиля ?
    Конгресс США состоит на 80 % из евреев ,так что думайте сами решайте сами врут или не врут
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:52
      +5
      в Буркина-Фасо ушли боеприпасы. А фасовцы продали наверно болгарской фирме которая поставила Украине. wassat

      зы Вспомните Меркель и БМП без башен - шасси одна фирма перепродала на Украину как для МЧС, башни с вооружением - другая типа как металлолом. Шароварные естественно у себя всё собрали воедино. Вуаля. laughing А так то поставок военной техники вовсе не было. wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    +1
    рассчитывать на получение израильского оружия Киеву не стоит.
    Будем надеяться, что так и будет. Остин все таки провел с израильским министром "разъяснительную" беседу по поводу помощи Киеву и порекомендовал встретиться с Резниковым. Все же сказывается американский патронаж.
    Между тем в Киеве надеются...
    Судьба у них такая просить, надеяться и опять просить... Просить научились хорошо демонстративно пуская слезу под сирены воздушной тревоги, а вот с надеждами не все так гладко (я про поле боя).
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 09:04
    +2
    Словом таки помогают украинцам Израиль , гуманитарка ка не мни попу помогает ВСУкам и как различить оборонительное оружие от наступательного ? Вот что такое оборонительное оружие ? Мина коли брать так и совсем оборонительная блямба , ну а если минировать фланги коридора прорыва то сразу и наступательным становится . Словом словоблудие место имеет быть , прямо сказать что по малу помогаем потомкам Бандеры и почитателям SS воинства не камильфотно .
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:05
    -2
    Цитата: Nexcom
    От Израиля напрямую - не стоит. А вот через страны-прокладки, почему бы и нет? Израиль по первости сам так Сахины покупал у Чехословакии через голландскую фирму-прокладку в которой работали "чистопородные голландцы" laughing

    зы Щаз набигут израильтяне и начнут шуметь что тогда это была необходимость и сейчас тоже есть необхолимость. yes
    Или в страну-прокладку израильское вооружение и технику, а на Украину - перепиленную советскую технику этой прокладки. И не прикопаешься - формально всё чисто.

    У нас есть 636.3. Военная контрабанда может конфискововаться или идти на дно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:06
      0
      Стесняюсь спросить - а что такое 636.3 ? Номер закона?

      А конфискованное куда - шароварным?
      1. wanna
        wanna Сегодня, 09:17
        0
        Что мы, китайцы, знаем о 636，Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка»
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 09:28
    0
    Путин, ещё пытается пример приводить, какие у него знакомые евреи человечные и хорошие , в отличии от зелибоба. Все они одинаковые! Только б России хуже сделать !