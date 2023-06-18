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Минобороны: Противник предпринял несколько попыток прорыва обороны российских войск в районе Орехово, все они отражены

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Минобороны: Противник предпринял несколько попыток прорыва обороны российских войск в районе Орехово, все они отражены

Российские войска отразили все попытки противника прорвать оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, подразделения украинской армии, понеся большие потери, отступили на предыдущие позиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группировки войск "Восток".


По данным военного ведомства, противник провел две атаки на Ореховском участке, основные силы противник бросил в направлении Пятихаток и Левадного. Наши обе атаки отбили, противник потерял большое количество бронетехники, особенно в районе Пятихаток. Только танков там уничтожено более 10 единиц, не считая легкую бронетехнику. Большую поддержку наземным войскам оказала армейская авиация, записавшая на свой счет несколько броневиков, бронетранспортеров и танков. Также наносились удары по местам скопления противника в районах населенных пунктов.

На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ

- говорится в сообщении.

На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать в районе Урожайного, но отступил, потеряв бронетранспортер, четыре броневика и живую силу. Поддержку российским мотострелкам группировки "Восток" оказывала артиллерия и авиация.

Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесла огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия

- добавили в пресс-службе.
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2 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:16
    +1
    10 уничтоженных танков за день - это много, в самом деле очень немало. Если ВСУ вот так и дальше будут продолжать" тестировать оборону" то все танки закончатся через полтора месяца, как раз к тому времени, когда Вагнеры из свое отпуска выйдут.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:18
    +1
    В очередной раз скажу: молодцы, парни - держатся ни смотря ни на что! good А ведь мясорубка тут по круче бахмутовской. Даже Вагнер признает, что количество, уже введённых в бой, подразделений ВСУ близко к перемолотым в Артёмовске.