Минобороны: Противник предпринял несколько попыток прорыва обороны российских войск в районе Орехово, все они отражены

Российские войска отразили все попытки противника прорвать оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, подразделения украинской армии, понеся большие потери, отступили на предыдущие позиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группировки войск "Восток".
По данным военного ведомства, противник провел две атаки на Ореховском участке, основные силы противник бросил в направлении Пятихаток и Левадного. Наши обе атаки отбили, противник потерял большое количество бронетехники, особенно в районе Пятихаток. Только танков там уничтожено более 10 единиц, не считая легкую бронетехнику. Большую поддержку наземным войскам оказала армейская авиация, записавшая на свой счет несколько броневиков, бронетранспортеров и танков. Также наносились удары по местам скопления противника в районах населенных пунктов.
На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ
- говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать в районе Урожайного, но отступил, потеряв бронетранспортер, четыре броневика и живую силу. Поддержку российским мотострелкам группировки "Восток" оказывала артиллерия и авиация.
Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесла огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия
- добавили в пресс-службе.