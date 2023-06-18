Минобороны: Противник предпринял несколько попыток прорыва обороны российских войск в районе Орехово, все они отражены

На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ

Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесла огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия