Под Артемовском уничтожен идейный нацист, участник "майдана незалежности" в Киеве и один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Роман Черномаз. Ликвидацию боевика подтвердили украинские ресурсы.Украинские паблики в субботу активно распространяли информацию о ликвидации "на Бахмутском направлении" Романа Черномаза - ярого бандеровца, являющегося сыном другого известного украинского националиста Богдана Черномаза. Какие-либо подробности уничтожения боевика не приводятся.Известно, что Черномаз участвовал в перевороте в Киеве в 2014 году, был активным участником столкновений, получив прозвище "фотограф Евромайдана". Участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, был одним из организаторов этого преступления. Идейный националист и бандеровец, причем радикальных взглядов. Выступал за полное уничтожение русских и русского языка. Под Артемовском воевал в составе националистического батальона "Свобода", входившего в состав четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. До момента отправки к своему кумиру Бандере был снайпером.Известно, что нацбат "Свобода" участвует в боевых действиях на Бахмутском направлении с прошлого года, по крайней мере, о нем упоминалось еще в начале января этого да, когда поступила информация о ликвидации командира этого военного формирования Александа, Полищука по прозвищу "Альпинист", тоже ярого националиста.В последне время поступает очень много сообщений о ликвидации на фронте украинских радикалов, особенно часто они гибли во время боев в Бахмуте, когда пытались остановить продвижение ЧВК "Вагнер".