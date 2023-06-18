Военное обозрение
Войти Регистрация

Под Артёмовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе

27
Под Артёмовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе

Под Артемовском уничтожен идейный нацист, участник "майдана незалежности" в Киеве и один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Роман Черномаз. Ликвидацию боевика подтвердили украинские ресурсы.


Украинские паблики в субботу активно распространяли информацию о ликвидации "на Бахмутском направлении" Романа Черномаза - ярого бандеровца, являющегося сыном другого известного украинского националиста Богдана Черномаза. Какие-либо подробности уничтожения боевика не приводятся.

Известно, что Черномаз участвовал в перевороте в Киеве в 2014 году, был активным участником столкновений, получив прозвище "фотограф Евромайдана". Участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, был одним из организаторов этого преступления. Идейный националист и бандеровец, причем радикальных взглядов. Выступал за полное уничтожение русских и русского языка. Под Артемовском воевал в составе националистического батальона "Свобода", входившего в состав четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. До момента отправки к своему кумиру Бандере был снайпером.

Известно, что нацбат "Свобода" участвует в боевых действиях на Бахмутском направлении с прошлого года, по крайней мере, о нем упоминалось еще в начале января этого да, когда поступила информация о ликвидации командира этого военного формирования Александа, Полищука по прозвищу "Альпинист", тоже ярого националиста.

В последне время поступает очень много сообщений о ликвидации на фронте украинских радикалов, особенно часто они гибли во время боев в Бахмуте, когда пытались остановить продвижение ЧВК "Вагнер".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 10:21
    +9
    Может кто-то тихо сливается объявив себя убитым? Как думаете?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:22
      +10
      Может и так, что крайне плохо....
      А вот если реально ликвидировали - зачёт! good
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:37
        +3
        Они отбитые на всю голову.Пока ,во всяком случае они так считают и уверены в своей победе.Как почуствуют,что настает кирдык,тогда начнут уходить,не попрощавшись
      2. grem
        grem Сегодня, 10:40
        +6
        Цитата: Nexcom
        Может и так, что крайне плохо....
        А вот если реально ликвидировали - зачёт! good

        По ходу ликвидировали ,такие западу не интересны у себя им местожительство давать ..Это отработанный материал !
        Позволю напомнить всем нам и это не самые страшное видео и кадры (много подчистили англосаксы,хозяева усраины) ..Но все же посмотрите

        Это жуть ..Наши сейчас мстят этим цэ гейропа ЗА ВСЕ ЭТО !
        Все писалось и все свидомые зверье зафиксированы ..ИДЕТ ЛИКВИДАЦИЯ ! Вроде Буданов сдох в реанимации германии ..пусть горит в аду
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 11:37
          0
          Цитата: grem
          Это отработанный материал !
          Совершенно верно, майданные скакуны не знали/забыли:
          «Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей»
          Пьер Виктюрниен Верньо ©
    2. Комментарий был удален.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:54
      +4
      Цитата: Irokez
      Может кто-то тихо сливается объявив себя убитым? Как думаете?

      Сегодня в телеграм канале увидел новость, что в Германии, в госпитале, не приходя в сознание, скончался руководитель ГУР Украины Буданов, доставленный туда после российского ракетно-бомбового удара.
      Верить?
      А ведь как хочется...
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:58
        +3
        Цитата: Пауль Зиберт
        Верить?

        А что мешает?

        Цитата: Пауль Зиберт
        в Германии, в госпитале, не приходя в сознание, скончался руководитель ГУР Украины Буданов

        Это у которого "аппетит беспокойства не вызывал"? Ну надо же... "а как дышал" (с). good laughing
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        в Германии, в госпитале, не приходя в сознание, скончался руководитель ГУР Украины Буданов

        Это как в своё время в Германии откачали от отравления "Новичком" Навального.
        Верить?
        Совпадение? Не думаю. Новичок уже не тот наверно - либо другое.
        1. sedoj
          sedoj Сегодня, 11:39
          0
          Цитата: Irokez
          Новичок уже не тот наверно - либо другое.

          Да там всё просто. Любое неизвестное вещество, способное причинить вред организму, для них является новым. Вот и называют всё подряд "Новичком". Поплохело от кислого молока - "Новичок", Попробовал солёных поганок -- тоже "Новичок". А сейчас приучают к насекомым. Так там столько "Новичков" откроется,
    4. PPD
      PPD Сегодня, 11:05
      +1
      Вряд ли, слишком упертый.
      Гибкости мышления не хватает.
      Упорство- ценное качество, а вот упрямость приписывают обычно ослам.. yes
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:21
    +3
    Под Артемовском уничтожен идейный нацист, участник "майдана незалежности" в Киеве и один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Роман Черномаз
    Ну что-ж, хорошая новость.
    Какие-либо подробности уничтожения боевика не приводятся.

    А вот это не очень радует. Если просто от пули или осколка сдох, то слишком гуманно для этой нечисти.
    Таким - по кусочкам "на шашлык" к бандере дорОга... (и через жестокое уничтожение всех его родных и близких! Если конечно таковые ещё имеются)
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:27
    +2
    Под Артемовском уничтожен идейный нацист, участник "майдана незалежности" в Киеве и один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Роман Черномаз. Ликвидацию боевика подтвердили украинские ресурсы.
    Украинские паблики в субботу активно распространяли информацию о ликвидации "на Бахмутском направлении" Романа Черномаза - ярого бандеровца, являющегося сыном другого известного украинского националиста Богдана Черномаза.
    Надеюсь не последний участник поджога Дома профсоюзов... am am am
    1. grem
      grem Сегодня, 10:50
      +3
      Цитата: oppozite28
      Надеюсь не последний участник поджога Дома профсоюзов...

      Нет не последний ..Эти зверьки активно все на видео сюляки снимали и радостные лица свои тупые ..

      Вот эти через месяц ,покончили жизнь самоубийством в Одессе ..
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 11:02
        0
        Фото зимнее , времён Майдана . Зачем вы набрасываете?
        1. двейра63
          двейра63 Сегодня, 11:20
          +1
          А по Вашему пора все забыть? Для таких деяний срока давности нет!
        2. grem
          grem Сегодня, 11:59
          0
          Цитата: Скобаристан
          Фото зимнее , времён Майдана . Зачем вы набрасываете?

          Возможно ,было фото Одессы типо такого же ,но оно зачищено по всему инету ,там с улыбками это все делали
          Ну вот это например ..

          А главное фото я помню ,его трудно найти и оно в памяти навсегда останется ..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    +5
    Через 9 лет, но возмездие настигло. Жалко, что не раньше.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:42
    +4
    Неотвратимость наказания это главное. Лучше, конечно, здесь и сейчас чем потом их в канадах убивать.
  6. ric
    ric Сегодня, 10:42
    +2
    А тело где?
    Где похоронили?
    Много вопросов , и ни одного ответа .
    То что идейные бегут , это хорошо , а то что их надо было с 2014 отстреливать по тихому , и до сих пор они были живы, это плохо.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:45
    +3
    Хотя я атеист, но мне очень-очень жалко, что Ада нету.
  8. Руслан Смородин
    Руслан Смородин Сегодня, 10:45
    -1
    А вот на дворец Порошенко ни одна бомба или ракета не упала почему то
    1. AlexTss
      AlexTss Сегодня, 10:54
      +1
      Пусть поставит "Patriot" у себя во дворе - угостим "Кинжалом" yes
      А так - не кой его дворец нужен ? no
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Руслан Смородин
      А вот на дворец Порошенко ни одна бомба или ракета не упала почему то
      а зачем?!!!
      там есть военная техника, система управления войсками?!!!
      с какой целью тартить дорогостоящие боеприпасы на простой дом?!!!!
  9. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 11:20
    0
    Таких и надо крошить, таким вообще нельзя по земле ходить. Ребятам нашим ещё много работы, пусть будут удачи на их стороне.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:26
    0
    Участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, был одним из организаторов этого преступления.

    А как поживают милые девчушки, разливавшие коктейль Молотова?
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:53
    0
    жаль, таких желательно вешать через трибунал
  12. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:55
    0
    Грустно. Получается, что мы палец о палец не ударили что бы покарать его именно за поджог.
    Цели убить именно его, не было.
    Умер за компанию, вместе с другими нацбатовцами.