Вагнера нет, да? А те части, которые пришли на замену, ну, явно они не дотягивают до уровня Вагнера

Несмотря на победные реляции Киева, украинское наступление под Бахмутом завязло в российской обороне, продвижения вперед нет уже второй месяц. Командующий операцией на данном направлении Александр Сырский мечется между Киевом и Часовым Яром, где находится его ставка, пытаясь найти решение, которое позволит прорвать оборону российских войск.На сегодняшний день ВСУ не смогли взять ни одного населенного пункта на Бахмутском направлении, хотя замминистра обороны Украины Анна Маляр каждый день сообщает о якобы продвижении украинских войск. На самом деле ВСУ пытаются прорвать оборону российской армии, но неся потери откатываются назад. И так уже длительное время.Прибывший на позиции под Артемовск генерал Сырский решил приободрить бойцов, увязнувших в боях и несущих потери словами, что на данном направлении сейчас нет штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", которых так боятся ВСУ. По его словам, занимающие позиции на флангах города подразделения российской армии якобы слабее и не могут оказывать сопротивления украинской пехоте.- заявил Сырский.Генерал торопит ВСУ, надеясь успеть овладеть Артемовском до возвращения штурмовых отрядов "Оркестра", которые вернутся в зону боевых действий в начале августа. Между тем, судя по продолжающимся боям, слова генерала не смогли сподвигнуть украинскую пехоту "на подвиг", после кровопролитных боев российская армия стала не менее страшной, чем "Вагнер".