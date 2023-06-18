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Генерал Сырский решил «приободрить» подразделения ВСУ заявлением об отсутствии под Бахмутом отрядов ЧВК «Вагнер»

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Генерал Сырский решил «приободрить» подразделения ВСУ заявлением об отсутствии под Бахмутом отрядов ЧВК «Вагнер»

Несмотря на победные реляции Киева, украинское наступление под Бахмутом завязло в российской обороне, продвижения вперед нет уже второй месяц. Командующий операцией на данном направлении Александр Сырский мечется между Киевом и Часовым Яром, где находится его ставка, пытаясь найти решение, которое позволит прорвать оборону российских войск.


На сегодняшний день ВСУ не смогли взять ни одного населенного пункта на Бахмутском направлении, хотя замминистра обороны Украины Анна Маляр каждый день сообщает о якобы продвижении украинских войск. На самом деле ВСУ пытаются прорвать оборону российской армии, но неся потери откатываются назад. И так уже длительное время.

Прибывший на позиции под Артемовск генерал Сырский решил приободрить бойцов, увязнувших в боях и несущих потери словами, что на данном направлении сейчас нет штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", которых так боятся ВСУ. По его словам, занимающие позиции на флангах города подразделения российской армии якобы слабее и не могут оказывать сопротивления украинской пехоте.

Вагнера нет, да? А те части, которые пришли на замену, ну, явно они не дотягивают до уровня Вагнера

- заявил Сырский.

Генерал торопит ВСУ, надеясь успеть овладеть Артемовском до возвращения штурмовых отрядов "Оркестра", которые вернутся в зону боевых действий в начале августа. Между тем, судя по продолжающимся боям, слова генерала не смогли сподвигнуть украинскую пехоту "на подвиг", после кровопролитных боев российская армия стала не менее страшной, чем "Вагнер".

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27 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:50
    +5
    Чего ему воздух сотрясать-подбадривать? "Конфеток бодрящих" западные друзья подбросят на передовую, хлопчики налопаются и попрут толпой могилизироваться, выбора то особо и нет....
    1. grem
      grem Сегодня, 11:08
      +2
      Цитата: Nexcom
      Чего ему воздух сотрясать-подбадривать? "Конфеток бодрящих" западные друзья подбросят на передовую, хлопчики налопаются и попрут толпой могилизироваться, выбора то особо и нет....

      Этим и живут от дозы до дозы ..Нет наступления НЕТ дозы! Кто не согласен в расход ..Там уже поляки и англы командование приняли по полной и семью солдат в заложниках держат и исполняют ,если сдался или побежал назад ..Зеля вообще исчез из зоны инфы ! Буданов сдох,Залужный овощ и т.д.
      Работаем дальше мужики ! Подругому уже никак .
      Так что мужики НАЧАЛОСЬ !!
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 11:22
        +3
        Ещё одно чучело из зелёного бункера.
        Кандидат на российский прилёт и немецкую больничку...
        Пусть молится, чтобы всё так и случилось.
        Если за ним придут Вагнера - вырвут гланды через задний сфинктер... wink
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:50
    -5
    Вагнера нет, да? А те части, которые пришли на замену, ну, явно они не дотягивают до уровня Вагнера
    Вопрос: С нашей армией все гарно? feel
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 11:04
      +5
      Не ставь вопросы навязаные тебе врагом и вырусем.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Светлан
        Не ставь вопросы навязаные тебе врагом и вырусем.

        Шойгу мне не враг. request Но именно его действия вызывают вопросы. fool
    2. grem
      grem Сегодня, 11:20
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Вагнера нет, да? А те части, которые пришли на замену, ну, явно они не дотягивают до уровня Вагнера
      Вопрос: С нашей армией все гарно? feel

      А что ты бы хотел ,чтобы было ? Типо побежали домой под Москву ???
      Да нет уж наши уперлись видя перед собой опять немецкие танки с крестами и англосакские бронемашины ..Это как то сплачивает и мотивирует и политруков не нужно уже . Все прекрасно понимают,что будут творить эти рэйнджеры и каратели бандеровцы с их семьями и т.д. Если прорвутся .
      Россия сосредотачивается ,готовясь к главному бою с англосаксами ..
      Это они все войны развязывали и грабили народы мира ..
      Сейчас у них долг 32трлн и это нужно как то списать ,войну развязать чужими руками ..Получилось у них и даже ОЧЕНЬ ! Но теперь мы наконец поняли ,что такое империализм капиталистический на своей шкуре и кто там главный

      Будем работать над этим .. negative
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 11:49
        -1
        Цитата: grem
        Это как то сплачивает и мотивирует и политруков не нужно уже .
        fool
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:51
    +5
    Боятся, значит уважают. Еще месяц таких кавалерийских наскоков ВСУ и наступательный азарт схлынет. Когда Остап попросит Миколу оставить покурить, а в ответ тишина наступает апатия на всех этих сырских шмырских.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +5
    слова генерала не смогли сподвигнуть украинскую пехоту "на подвиг"
    А, как сподвигнуться если ежедневно те кто остался в живых могут рассказать, как и чем их встретили, чем закончилась эта встреча. На полях дымится уничтоженная техника валяются трупы и раненые, которых отступая в спешке даже не забирали. А о том, что "стоит только поднажать и русские побегут" ВСУшники слышат ежедневно с 04.06., но обжегшись не раз эти ля-ля их уже не вдохновляют. Что-то Сырский перехаживает по земле уже как минимум с годик. Пора вслед за Залужным и с полным обнулением.
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 11:11
      +1
      Пора вслед за Залужным и с полным обнулением.

      Зачем его отправлять к Залужному если с могилизацией всу он справляется не хуже наших генералов, а то на его место поставят умного кого то и халява кончится.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 10:54
    +4
    Плохи дела у Сырского, если даже в отсутствие "Вагнера" успехов то особых и нет
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:01
      +3
      На нём кровь тех кого он в мясорубку кидает и по сей день - "Мясоруб Сырский". Тупо выполняет приказы не понимая, что с него за всё спросят и на него всё потом повесят. Но это потом, а сей час кажется, что в безопасности и при деле, но потом земля под ногами гореть будет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:05
        +2
        На залужного уже диверсию повесили. А чего? Ему уже всё равно.
  6. PPD
    PPD Сегодня, 11:00
    +2
    С одной стороны-
    сейчас нет штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер",

    С другой
    подразделения российской армии якобы слабее и не могут оказывать сопротивления украинской пехоте.

    Так если слабее в чем проблема?
    И чего
    мечется между Киевом и Часовым Яром,

    В чем проблема?
    Тем более Маляр заявил, что норм всё.
    Что не так? hi
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:01
    +1
    Сырский вроде бы военный человек, но делает какие-то странные заявления, как то "армия не дотягивает до уровня Вагнера". Это ж всё равно как опу с пальцем сравнивать. Или для него новость, что в армии не только штурмовики. Вагнер используются в качестве штурмовиков. Их уже под несколько дивизий. Естественно набрать такое количество специально подготовленных штурмовиков сложновато при частичной мобилизации и нынешней численности войск. Это в 20-м веке у нас была 15-ти миллионная армия и наступательные операции проводились по всему фронту. А потеря целых бригад не была катастрофой. Странно, что для Украины такие потери до сих пор являются приемлемыми. И штурм бригадой теробороны считается нормой request
  8. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:06
    +1
    Да он упоротый в хлам

    Текст Вашего комментария слишком короткий
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:44
      0
      Самый упоротый в хлам это Зеленский, клоун кокаиновый.
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:06
    +2
    Немцы подозревают что шароварные танкисты спецом ломают Лео чтобы не идти в гибельное наступление.

    https://topcor.ru/36296-nemeckie-zhurnalisty-zapodozrili-ukrainskih-voennyh-v-soznatelnoj-porche-tankov-chtoby-ne-idti-v-boj.html

    Пусть ломают - нашим ребятам легче будет.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 11:27
      +1
      Это как даже из снарядов боевые части откручивали и посыли на наши позиции "делаем что можем"
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:10
    +1
    Вагнера нет, да? А те части, которые пришли на замену, ну, явно они не дотягивают до уровня Вагнера

    - заявил Сырский.
    Самоуспокоение ВСУ в лице Сырского навряд ли поможет request
  11. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:19
    +2
    Генерал Сырский решил «приободрить» подразделения ВСУ заявлением
    Заявлениями «приободрить» не прокатит. Пусть перед своими войсками «гопака» исполнит под песню «фортеча бахмут 50 тыщ захистников загнулися тут», авось поможет.
  12. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 11:24
    +4
    Вагнеровцы на низком старте если что. Здорово что враги нацисты боятся наших. Но и наши парни армейские прекрасно дают под зад и по башке этим сырским. Они даже трупы не успевают считать и раненых вывозить.
  13. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 11:41
    +2
    Сырский полнейший идиот если действительно думает что наши регулярные армейские подразделения в чём то уступают подразделениям ВАГНЕРА, а Вагнеры скоро вернутся, но только не в Бахмут, а совсем в другое место, пусть для Сырского и всей остальной шайки-лейки это будет большим "сюрпризом".
  14. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:42
    +2
    Александр Сырский мечется между Киевом и Часовым Яром, где находится его ставка,

    Будем надеяться что метания и этого христопродавца вскоре закончатся, ибо черти давно заждались. Предатель России должен занять своё постоянное место. В котле...
  15. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:56
    0
    на передовой, небось?? или из погреба не вылазит?
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    0
    Александр Сырский мечется между Киевом и Часовым Яром, где находится его ставка,

    Мать-перемать! СВР имеет Глонасс ставки?
    Позор, если не имеет, а если имеет, то почему до сих пор Сырский и ставка не уничтожены?