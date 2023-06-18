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Александр Ходаковский: «Если наш солдат не намерен отступать - противник не имеет шансов продвинуться»

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Александр Ходаковский: «Если наш солдат не намерен отступать - противник не имеет шансов продвинуться»

Широко разрекламированное Киевом контрнаступление украинской армии началось и уперлось в оборону российских войск, которую не может преодолеть уже вторую неделю. Об заявил этом заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.


Киев так долго готовил свою наступательную операцию, окружив ее различными слухами и вбросами, что создалось ощущение подготовки чего-то такого, с чем российская армия еще не сталкивалась. Однако, когда контрнаступление началось, оказалось, что ничего нового Генштаб ВСУ не придумал, сделав ставку на западную бронетехнику и большое количество мобилизованных, которых сейчас кладет в бесплодных атаках на позиции российской армии.

Эта война ничем не отличается от предыдущих, основным на поле боя все равно остается простой солдат, сидящий в окопе и отражающий очередную атаку противника. Последние события показали, что если российский солдат не намерен отступать - противник дальше не пройдет, несмотря на то, что у него есть ракеты, дроны и даже Старлинк от Илона Маска.

По словам экс-командира "Востока", его подразделение держит оборону на передовом участке, где нет даже "зубов дракона", а имеются только окопы и бойцы, которые занимают эти окопы. Основная линия обороны с минными полями, бетонными укреплениями и всем необходимым находится сзади, но противник до не так и не дошел, потому что не может сковырнуть передовые рубежи, несмотря на все желание. Да, иногда противник занимает какой-то участок, наши отходят, потом наносят по нему артиллерийский удар и выбивают его обратно, не помогают никакие ухищрения.

Иногда у противника получается, и он овладевает какой-либо позицией, но закрепиться не может, и под воздействием нашей арты отходит на исходный рубеж, а мы заползаем обратно и восстанавливаем порушенное - до очередной схватки. И становится совершенно понятно, что если наш солдат не имеет намерения отступать - противник не имеет шансов продвинуться

- подводит итог Ходаковский.
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 11:42
    +2
    замечательный текст ! Как и все, что пишет Ходаковский. Он не рассказывает всеми миру, что ему гадкое мин. обороны не дает снарядов ( снаряды, кстати, чудесным образом появились как только начался "наступ"), он не позирует рядом с трупами наших бойцов, он не грозит, что его подчиненные бросят фронт...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:52
      0
      Потому что пан Ходаковский в прошлом майор СБУ, а не бывший уголовник, являщийся по совместительству руководителем ОПС.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:53
      0
      Причины массового героизма на фронте, как правило - измена, предательство и саботаж в тылу. Когда мне говорят про героизм у меня дикое желание построить половину тыловиков у стенки и расстрелять из пулемета, чтоб оставшимся наглядный пример был и мотивация для работы не совесть так за страх.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:43
    +3
    «Если наш солдат не намерен отступать - противник не имеет шансов продвинуться»
    recourse То же можно сказать и о чубатых. request Как бы к ним не относиться. recourse
    1. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 11:47
      0
      А это мы узнаем, когда вперед пойдут наши. Или к этому времени "чубатых" окопников не останется?
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 11:55
        0
        Да. Не останется.

        У них и у нас одна генетика и они как и мы, как правило, упорные в обороне и стоят до конца. Оссобенно это относится к восточной Украине, то есть выходцам оттуда.

        Увы, но амеры вначале нас разделили, затем столкнули. И это им удалось.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:49
      +1
      Ну у чубатых есть ещё пара поводов не отступать - расстрел и наркота
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:51
      0
      Самое сложное и трудное, распределеное во времени(век) и пространстве(вся евразия) - - после победы.
      5 детей не просто заделать, А ВОСПИТАТЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И УКОРЕНЕНИЯ ЭТОГО НАСТРОЯ ПОБЕДНОГО.
      30 ЛЕТ МИНИМУМ, ИНАЧЕ МАКСИМКИГАЛКИНЫмеладзе ОПЯТЬ ЗАБОЛТАЮТ.
      Не всеобъемлющая, но идеология для жизни рф.
      Или офшор кипр или свои болота, леса и степи развивать.украшать.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:52
    0
    наш солдат не имеет намерения

    Намерения солдата зависят от к-ва и имеющегося у него в руках оружия. Точка.
    З.Ы. В данном случае, от к-ва имеющихся ударных и камикадзе БПЛА в первую очередь.
    Даёшь каждому солдату хотя бы по одному камикадзе в сутки!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    0
    уперлось в оборону российских войск, которую не может преодолеть уже вторую неделю.
    ВСУшникам внушили, что они лучшие на поле боя, а с НАТОвской подготовкой и техникой вдвойне и они в это поверили. Поэтому стойкость российского солдата для них оказалась неожиданной и очень болезненной во всех отношениях, а горящая западная техника на некоторых подействовала отрезвляюще.