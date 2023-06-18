Александр Ходаковский: «Если наш солдат не намерен отступать - противник не имеет шансов продвинуться»

Иногда у противника получается, и он овладевает какой-либо позицией, но закрепиться не может, и под воздействием нашей арты отходит на исходный рубеж, а мы заползаем обратно и восстанавливаем порушенное - до очередной схватки. И становится совершенно понятно, что если наш солдат не имеет намерения отступать - противник не имеет шансов продвинуться

Широко разрекламированное Киевом контрнаступление украинской армии началось и уперлось в оборону российских войск, которую не может преодолеть уже вторую неделю. Об заявил этом заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.Киев так долго готовил свою наступательную операцию, окружив ее различными слухами и вбросами, что создалось ощущение подготовки чего-то такого, с чем российская армия еще не сталкивалась. Однако, когда контрнаступление началось, оказалось, что ничего нового Генштаб ВСУ не придумал, сделав ставку на западную бронетехнику и большое количество мобилизованных, которых сейчас кладет в бесплодных атаках на позиции российской армии.Эта война ничем не отличается от предыдущих, основным на поле боя все равно остается простой солдат, сидящий в окопе и отражающий очередную атаку противника. Последние события показали, что если российский солдат не намерен отступать - противник дальше не пройдет, несмотря на то, что у него есть ракеты, дроны и даже Старлинк от Илона Маска.По словам экс-командира "Востока", его подразделение держит оборону на передовом участке, где нет даже "зубов дракона", а имеются только окопы и бойцы, которые занимают эти окопы. Основная линия обороны с минными полями, бетонными укреплениями и всем необходимым находится сзади, но противник до не так и не дошел, потому что не может сковырнуть передовые рубежи, несмотря на все желание. Да, иногда противник занимает какой-то участок, наши отходят, потом наносят по нему артиллерийский удар и выбивают его обратно, не помогают никакие ухищрения.- подводит итог Ходаковский.