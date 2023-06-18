«Не исключаю того, что стал бы стрелять по русским солдатам»: чешский журналист поделился опытом работы на фронте

Чешский военкор Матиаш Зрно решил поделиться с изданием CZDefence опытом, полученным в ходе работы на Украине, продемонстрировав типовой набор «эталонов» журналистики «цивилизованного мира» – полную ангажированность, обоснованную только пропагандой уверенность в кровожадности солдат ВС РФ, слепое поклонение западным военным стандартам и, напротив, убеждение в ущербности российского менталитета и боевой техники.
На Западе очень быстро узнали, насколько жалка русская армия
- заявляет Зрно.
С его слов, во многом этот образ был создан украинской пропагандой, которой «удалось обрушить престиж российской армии»:
Но вопрос в том, не перестарались ли в конце концов сами украинцы, потому что у людей тогда создается впечатление, что если они делают это [воюют] хорошо, то, по сути, уже должны быть в Москве
- говорит журналист, видимо, даже не понимая, что его репортажи также способствовали формированию ложных образов о ВСУ и ВС РФ.
Как он считает, ВСУ не может раскрыть своих боевых талантов из-за «укоренения российского менталитета» в армии незалежной, «который невозможно изменить в одночасье». Этим им обосновываются присутствующие в ней коррупция, определенная некомпетентность и недисциплинированность.
Ситуацию осложняют нехватка качественных офицеров, большие потери и низкая боевая подготовка части солдат (которая порою занимала меньше двух недель). Но он считает, что в ряде случаев она и не нужна:
Солдату, хорошо игравшему в компьютерные игры, не нужно бросать гранаты, чтобы управлять дроном.
Отправляясь в очередную командировку, Зрно прихватывает с собой гуманитарную помощь и снаряжение для ВСУ, так как это позволяет содействовать Киеву в победе и к тому же «может помочь открыть двери». Оружие он не привозит, но участвовал в сборе средств на покупку РСЗО RM-70. Прибывая на передовую Зрно снимает знак «PRESS»:
Убийство журналиста – это большая удача для русских, так как оно разжигает антивоенные настроения в родной стране убитого военкора.
На фронте журналист выглядит как обычный солдат, потому что «целиться в каску с синим покрытием лучше, чем в каску с серо-зеленым фоном». Допускает Зрно и возможность личного участия в бою.
Я помню старый фильм об американском военном фотографе во Вьетнаме, который, когда на него напали вьетконговцы, инстинктивно выхватил пистолет у мертвого солдата и начал автоматически стрелять. Он просто хотел спасти свою жизнь. Я не исключаю, что поступил бы так же в подобной ситуации [и стал бы стрелять по русским солдатам].
По поводу фронтового быта украинских солдат военкор указывает на их постоянные ротации: через каждые три дня бойца увозят в тыл «километров за двадцать». Находясь на передовой военные, используя мобильные телефоны и Starlink, могут позвонить родным. Благодаря доступу к Интернету в сеть постоянно загружаются видео с фронта, хотя властям, с его слов, «удается фильтровать большие телеграм- и твиттер-каналы».
Среди западного оружия, которое ценится украинскими солдатами, Зрно называет американские РСЗО HIMARS, «которые коренным образом изменили весь ход конфликта»:
Триумф западных технологий отчетливо проявляется в обычном оружии, с которым сталкиваются солдаты. Когда солдат получает в руки AR-15, он больше никогда не захочет автомат Калашникова. Когда часть получает БТР М113, она уже не желает переходить на БМП-2. Вообще любая западная техника лучше той, что есть у них. Каждая западная машина комфортнее восточной. И точно так же с танками, бронемашинами и т.д. Однако мне жаль техников, которым приходится ремонтировать такой широкий спектр западного оружия.
В части решимости украинцев бороться с Россией, Зрно поясняет, что эйфория первых недель спецоперации спала, но в целом желание победить осталось:
Каждый инстинктивно чувствует, что на карту поставлено все, их выживание. Если бы русские победили, это был бы конец их образа жизни, языка и культуры. Они станут еще одной русской колонией.