«Не исключаю того, что стал бы стрелять по русским солдатам»: чешский журналист поделился опытом работы на фронте

На Западе очень быстро узнали, насколько жалка русская армия

Но вопрос в том, не перестарались ли в конце концов сами украинцы, потому что у людей тогда создается впечатление, что если они делают это [воюют] хорошо, то, по сути, уже должны быть в Москве

Солдату, хорошо игравшему в компьютерные игры, не нужно бросать гранаты, чтобы управлять дроном

Убийство журналиста – это большая удача для русских, так как оно разжигает антивоенные настроения в родной стране убитого военкора.

Я помню старый фильм об американском военном фотографе во Вьетнаме, который, когда на него напали вьетконговцы, инстинктивно выхватил пистолет у мертвого солдата и начал автоматически стрелять. Он просто хотел спасти свою жизнь. Я не исключаю, что поступил бы так же в подобной ситуации [и стал бы стрелять по русским солдатам].

Триумф западных технологий отчетливо проявляется в обычном оружии, с которым сталкиваются солдаты. Когда солдат получает в руки AR-15, он больше никогда не захочет автомат Калашникова. Когда часть получает БТР М113, она уже не желает переходить на БМП-2. Вообще любая западная техника лучше той, что есть у них. Каждая западная машина комфортнее восточной. И точно так же с танками , бронемашинами и т.д. Однако мне жаль техников, которым приходится ремонтировать такой широкий спектр западного оружия.

Каждый инстинктивно чувствует, что на карту поставлено все, их выживание. Если бы русские победили, это был бы конец их образа жизни, языка и культуры. Они станут еще одной русской колонией.