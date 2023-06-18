Владимир Путин в беседе с военкорами допустил, что главком ВСУ Залужный может находиться за границей

Разработавший план контрнаступления и отстраненный от командования им главком ВСУ Залужный может находиться за границей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военкорами.
Российский президент допустил, что пропавший уже во второй раз из медийного поля Залужный может находиться за границей. Таким образом Путин ответил на вопрос Александра Сладкова, но отметил, что может ошибаться. Лучше всего на этот вопрос, по его словам, мог бы ответить сам главком ВСУ, но для этого необходимо перейти на иностранный язык.
Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться
- приводит слова Путина в своем ТГ-канале Павел Зарубин.
Напомним, что Залужный уже дважды пропадал из поля зрения прессы. После первого раза, когда сообщалось о его ранении, Залужного показали пару раз, после чего снова убрали. По данным украинских ресурсов, главкома ВСУ отстранили от командования контрнаступлением, назначив вместо него трио из Генштаба: Александр Комаренко — начальник оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", а также Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Все это из-за позиции Залужного, выступившего против раннего начала наступления, без получения авиации и ПВО, а также дальнобойных ракет. Кстати, появились данные, что Зеленский просил Залужного публично выступить и поддержать контрнаступление, поскольку над украинским президентом нависли репутационные угрозы за самостоятельное начало приазовского сражения, а он дико этого боится.