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Владимир Путин в беседе с военкорами допустил, что главком ВСУ Залужный может находиться за границей

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Владимир Путин в беседе с военкорами допустил, что главком ВСУ Залужный может находиться за границей

Разработавший план контрнаступления и отстраненный от командования им главком ВСУ Залужный может находиться за границей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военкорами.


Российский президент допустил, что пропавший уже во второй раз из медийного поля Залужный может находиться за границей. Таким образом Путин ответил на вопрос Александра Сладкова, но отметил, что может ошибаться. Лучше всего на этот вопрос, по его словам, мог бы ответить сам главком ВСУ, но для этого необходимо перейти на иностранный язык.

Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться

- приводит слова Путина в своем ТГ-канале Павел Зарубин.

Напомним, что Залужный уже дважды пропадал из поля зрения прессы. После первого раза, когда сообщалось о его ранении, Залужного показали пару раз, после чего снова убрали. По данным украинских ресурсов, главкома ВСУ отстранили от командования контрнаступлением, назначив вместо него трио из Генштаба: Александр Комаренко — начальник оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", а также Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Все это из-за позиции Залужного, выступившего против раннего начала наступления, без получения авиации и ПВО, а также дальнобойных ракет. Кстати, появились данные, что Зеленский просил Залужного публично выступить и поддержать контрнаступление, поскольку над украинским президентом нависли репутационные угрозы за самостоятельное начало приазовского сражения, а он дико этого боится.

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22 комментария
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:19
    +3
    Ну раз президент сказал что "Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", значит скорее всего так и есть. Ему другие данные предоставляют, для внутреннего пользования. А фраза могу ошибаться, это для формы.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:27
      +1
      Все это из-за позиции Залужного, выступившего против раннего начала наступления, без получения авиации и ПВО, а также дальнобойных ракет.
      Кстати, появились данные, что Зеленский просил Залужного публично выступить и поддержать контрнаступление, поскольку над украинским президентом нависли РЕПУТАЦИОННЫЕ угрозы за САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ начало приазовского сражения, а он дико этого БОИТСЯ.

      Вот так. Служил, служил наивный Залужный верой и правдой Зеленскому - вот и "ДОСЛУЖИЛСЯ" (сарказм), что ВТОРОЙ раз в Укрорейхе исчез из медийного пространства! wassat
      1. grem
        grem Сегодня, 12:33
        0
        Цитата: Татьяна
        Вот так. Служил, служил Залужный Зеленскому - вот и дослужился! Что исчез из медийного пространства!

        Все так Татьяна наша умница love Залужный где то в Германии лежит овощем и тут вроде инфа была Буданов тоже в Германии ,но уже сдох
        Остальных мы не трогаем пока ,пусть работают ,но языки держат за зубами .Вот так и живем Татьяна хлеб жуем hi
        Злить Россию не стоит ,мы и так на пределе в своем добродушии и умения понять и простить .
        Кто там следующий на новенького ,можем и на англосаксов перейти и поляков особенно воинственых и махровых русофобов ..Имеем право теперь по полной !
        И желающих много,особенно с Донбасса снайперов и минеров .Пока сдерживаем ,как можем
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:26
        0
        Вот так. Служил, служил наивный Залужный верой и правдой Зеленскому - вот и "ДОСЛУЖИЛСЯ"

        А теперь отдыхает где ни будь на побережье какого ни будь тёплого моря или океана. А почему бы и нет ? Деньги есть . Главное вовремя слинять с баржи пока не затонула, и ведь он не первый и не последний. Вон даже друган у Зе Арестович и тот слинял. А про кролика яцинюка и говорить нечего .
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:20
    -2
    Военкурвы, кстати, массово расчехлились в последнее время... Рыбарь с бандерлогами из ЦИПСО в переписке, вчера их начали гонять за вброс совместно со Старше Эдды очередной, досвистелись-таки до статьи, уже много вскрылось, теперь у него еще и модер на канале из РДК всплыл...
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:30
      +2
      Это как раз самые честные военкоры.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:54
        -5
        Цитата: Кронос
        Это как раз самые честные военкоры.

        Значит на остальных пробу ставить негде laughing А что Соловьев снял с эфира брехню с Рыбарем - ой, показа-атель
    2. grem
      grem Сегодня, 12:39
      -3
      Цитата: Bingo
      Военкурвы, кстати, массово расчехлились в последнее время... Рыбарь с бандерлогами из ЦИПСО в переписке, вчера их начали гонять за вброс совместно со Старше Эдды очередной, досвистелись-таки до статьи, уже много вскрылось, теперь у него еще и модер на канале из РДК всплыл...

      Спасибо за инфу !!! hi Я чуял ,что то не так идет
      Их много ,но вскрываются они легко (правда нагадить уже успевают )))
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:41
        0
        Виталик с Бинго, нашел для вас новую жертву - 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 18-посольство Украины, не работает, но почему то никто национализировать не собирается.. впрочем как и посольство РФ в Киеве.. как же так-ведь война с фашистами?
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:56
      +3
      Рыбарь всегда мутный был. Вроде и за наших, а постоянно вворачивает фразочки, которые заставляют сомневаться.

      То есть в нашу сторону пропаганда грубая, топорная, в сторону украинцев тонкие намёки, как бы догадки или пока непроверенные сведения, которые явно играют им на руку.

      Очевидно, за кого он играет. Перестал его читать уже давно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +5
    Где бы не находился Залужный (лучше бы конечно в земле) главное, что не он управляет войсками и разрабатывает планы, т.к. более грамотный и соображающий среди генералов ВСУ. Ну, а назначенная троица уже показала на что способна - л/с не жалеть, по трупам своих к достижению цели поставленной западными кураторами. Солдат не жалко, лишь бы помощь не сократили.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 12:36
      +1
      Гордыня Зе который захотел присвоить себе все лавры победителя сыграла нам на руку, убрав Залужного.Такими темпами Запад поймет что Зеля со своими замашками Наполеона и некомпетентностью выжил из ума.На самом деле это супер шанс для Залужного, если наступление провалиться,дядя Сэм его может поставить вместо Зе.
    2. grem
      grem Сегодня, 13:23
      -2
      Цитата: rotmistr60
      Где бы не находился Залужный (лучше бы конечно в земле) главное, что не он управляет войсками и разрабатывает планы, т.к. более грамотный и соображающий среди генералов ВСУ.

      Тут с вами согласен ..Умный генерал был и серьезный враг ! И языком не молол а действовал иногда очень эффективно ..Жаль его черта .
      Цитата: rotmistr60
      Ну, а назначенная троица уже показала на что способна - л/с не жалеть, по трупам своих к достижению цели поставленной западными кураторами. Солдат не жалко, лишь бы помощь не сократили.

      Да сейчас уже инфа идет ,что командование над всуками полностью перешло полякам и советникам сша ..Им не жалко это быдло тупое пару сотен долларов в зубы и таблетка хитрая и понеслась атака ..
      Сколько уже наркоманом развелось на усраине после майдана ? За дозу готовы идти в атаку тупую ...
      P.S. Не удивлюсь ,если скоро из них смертников сделают с поясам шахидов ..Покажут направление ,там закладка с героином и они толпой ринутся туда и подрываясь удаленно Фу блин !
  4. Комментарий был удален.
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:27
    +6
    По сети гуляет анекдотец:
    "- Вчера, в Германии, видел Залужного вместе с Будановым!
    - Ну и как они?
    - Врут москали! Всё с ними Окей! Вдвоём они как один нормальный человек!"
    laughing
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:59
      -2
      Цитата: Пауль Зиберт
      По сети гуляет анекдотец:
      "- Вчера, в Германии

      Ага, или про то, что любой "берлинский пациент" фигово заканчивает)
      1. grem
        grem Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Bingo
        Цитата: Пауль Зиберт
        По сети гуляет анекдотец:
        "- Вчера, в Германии

        Ага, или про то, что любой "берлинский пациент" фигово заканчивает)

        Аха Бинго ..Чуть что сразу в Германию тащат ..Вон навального и т.д.
        Да фрицы ,у Русских опять много к вам вопросов ?
        Брать Берлин и т.д. уже не будем Ракеты у нас есть ! И количество павших солдат советских на вас перекинется ,как и на Варшаву и Прагу
        Сталин ошибку совершил ,приказав не бомбить Варшаву и Прагу с Берлином ..Брали их пехотой и несли потери ,а могли бы окружить и раздолбать авиацией и артой ..
        Как допустим Дрезден союзники англосаксы ..Там мирные были и многие произведение искусств градостроения..
  6. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 12:28
    0
    Дался вам этот Залужный, вот и президент уже его обсуждает. Не по чину это, имхо. Сделали из него Наполеона. А по факту - просто исполнитель задумок НАТО. И не очень грамотных, получается. Был же разбор в своё время, что укры наделали много ошибок во время Харьковской перегруппировки ВС РФ, хотя могли гораздо большего извлечь.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:34
    +1
    Какая разница, за бугром там кто-то, или нет. Ты, товарищь, скажи, сколько мы еще кота за хвост тянуть будем на Украине.
  8. бухач
    бухач Сегодня, 12:38
    +2
    Чего же он в тяжкую годину для неньки убыл за границу,непатриотично как-то для военного такого ранга,ну если для излечения отправили,тогда понятно,может залечат наконец вчистую этого перца.
  9. Duncan Idaho
    Duncan Idaho Сегодня, 12:52
    +2
    Цитата: Автор
    Напомним, что Залужный уже дважды пропадал из поля зрения прессы. После первого раза, когда сообщалось о его ранении, Залужного показали пару раз, после чего снова убрали.

    belay
    Так и представлю,как пресса СССР обсуждала в 1941-1945 (денно и нощно), а Сталин коментировал бы: где находится Вальтер фон Браухич, как здоровье Адольф Хойзингера, не приболел ли Вильгельм Кейтель ...
    РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ — роль, выполняемая в истории личностью, к-рая раньше, лучше, глубже и полнее других осознаёт новые потребности развития общества, необходимость изменения существующих условий и решительнее других борется за это, умеет найти и указать силы, пути и средства для осуществления задач, стоящих перед обществом, народом, классом. В решении вопроса о Р. л. в и. марксизм-ленинизм исходит из того, что главной силой в системе условий материальной жизни общества является способ производства материальных благ. Так как главной силой производственного процесса являются трудящиеся, то отсюда следует, что история общества есть прежде всего история развития производительных сил, история трудящихся масс, а не история отдельных выдающихся личностей, завоевателей, царей, законодателей и полководцев. Не отдельные личности создают общество, а общество и классы, его составляющие, формируют личность, не герои создают народ, а народ создаёт героев и двигает вперёд историю. Марксизм исходит из примата общества, народа, класса над отдельной личностью.

    +
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:12
      -2
      Цитата: Duncan Idaho
      Так и представлю,как пресса СССР обсуждала в 1941

      Так там дети были... Ни клоуна, ни фарионши, ни ципсоты... Никто не может написать "У Эрнста Удета здоровье хорошее, прекрасный аппетит", а через пару месяцев то же самое про его сменщика Мельдерса, салаги же)
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:44
    0
    ВВП очень аккуратен в словах: думаю его сосед по палате Буданов.