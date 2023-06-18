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Подразделение ВСУ на лёгкой бронетехнике попало в засаду российских сил при попытке провести разведку боем на Запорожском направлении

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Подразделение ВСУ на лёгкой бронетехнике попало в засаду российских сил при попытке провести разведку боем на Запорожском направлении

Украинская армия, не сумевшая в ходе контрнаступления сходу прорвать оборону российских войск, на некоторых участках прешли к тактике малых групп, стремясь тем самым снизить потери и одновременно провести разведку боем. Однако и это не привело к ожидаемым командованием группировки ВСУ результатам, противник также несет потери в живой силе и бронетехники. К тому же очень сильно возросло количество взятых в плен всушников.


На одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении противник попытался просочиться через наши порядки небольшой группой на бронеавтомобилях, но попали в засаду российской армии. В итоге наши разгромили наступающее подразделение, сожгли бронеавтомобили MaxxPro и получили десять пленных всушников, т.е. одно отделение во главе с командиром. Остальные перешли в разряд "двухсотых".

Как утверждают наши бойцы с передовой, видимо уже по итогам беседы с пленными, подразделение ВСУ было отправлено в бой без каких-либо разведданных и даже без связи.

Результат закономерный — 10 пленных, остальным не повезло. Подразделение ВСУ было отправлено в бой на легких бронеавтомобилях MaxxPro, без связи, разведданных и прикрытия танков, в результате чего украинские пехотинцы заблудились и попали в засаду

- пишет ТГ-канал Архангел спецназа Z.

Для десяти всушников, взятых в плен, война закончилась, они остались живы и если за ними нет преступлений, то в скором времени вернутся к своим семьям, в отличие от сотен, оставшихся на полях боев в ходе контрнаступления, которое уже получило название "мясной штурм".

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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:27
    +7
    Скоро вернутся к своим семьям???Если их обменяют,то они скоро окажутся вновь на передке
    1. ANB
      ANB Сегодня, 13:33
      +1
      . Скоро вернутся к своим семьям???

      Ну, если семья догадается смыться в Россию, то шансы есть.
      В любом случае, хотя бы шанс есть. У 200х уже нету.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:40
        0
        ....получило название "мясной штурм".

        Лучше пусть сдаются и получают мясной суп.
      2. Трус
        Трус Сегодня, 14:07
        0
        «Ну, если семья догадается смыться в Россию,»
        Всех кто едет в сторону России объявляют зрадниками и, хорошо если арестовывают и передают СБУ, а то сразу на месте убивают. Выезд открыт только в сторону запада.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:36
      +3
      Скоро вернутся к своим семьям???Если их обменяют,то они скоро окажутся вновь на передке

      Вот такой круговорот дерьма в природе. Поговаривают что отдельные персонажи уже по два раза побывали в плену. А чё выгодная позиция в безвыходной ситуации руки в верх, всё равно ведь отпустят или обменяют.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:54
        0
        В течение суток самыми горячими точками фронта оставались Бахмутское и Запорожское направление. Здесь ВСУ продолжают кидать на убой пехоту и натовскую бронетехнику, не считаясь с потерями. Не прорваны даже дальние рубежи обороны. Наши стоят.

        "Противник атаковал 28 часов непрерывно. Был прорыв, сейчас ликвидирован. Первую линию держим. Подтверждено уничтожение двух десятков Леопардов. Батальон. Танковое кладбище... Это Работино. 70 и 291 МСП. Мужики Герои! Подробности не могу пока сообщить, но парни легендарные!!! Противник планирует ещё накат", – приводит сообщение с фронта телеведущий Артём Шейнин.

        "Леопарды" горят на фронте вовсю. Впервые замечены близ линии боевого соприкосновения и британские танки "Challedger".

        "После феерического провала немецких танков "Leopard" ВСУ берегут подарки британских хозяев и ещё ни разу не вводили их в бой. Но скоро запылают и они. На видео около частных домов бросаются в глаза оборонительные сооружения с колючей проволокой, что говорит в пользу того, что кадры сняты не в районе далекого от фронта полигона", – сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

        https://dzen.ru/a/ZI7LE5cLPBM2xEf3

        Про немецкие "Леопарды" на Украине, кстати, по Сети ходит уже анекдот. Его привёл в своём Telegram журналист, политолог Руслан Осташко. В переводе на русский (не матерный):

        "Брат звонил, танкист на "Леопарде". Стараемся, говорит, ломать танки. Песок в фильтра сыпят, задом на мину заезжают и т.д. Русские, как говорят, только видят "Леопарда", бьют с чего только можно. Артиллерией, Градами, Ланцетами, дронами. Только выехал "Леопард" – конец ему. С гарантией. Т-62, Т-80 так не бьют, а на "Леопарде" шансов нет. Хлопцы не хотят на них ездить. На "Леопарде" – смертник без вариантов. Говорят, русские хорошие деньги за "Леопарды" получают, у них до драки доходит, кто сжёг "Леопарда". А потому – ну его, лучше самому сломать".
      2. Andobor
        Andobor Сегодня, 13:59
        -1
        Круговорота там нет и не может быть, потому как несколько тысяч украинских в плену сидят, а меняют изредка когда наших под сотню набирается.
      3. HAM
        HAM Сегодня, 14:04
        0
        В такой ситуации есть свой плюс: наших парней надо выручать, обменный фонд-звучит,правда,некрасиво нужен....даже если эти вновь окажутся на передовой,то они,наверняка,не будут "упоротыми"....опыт сдачи в плен уже приобретён...
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Скоро вернутся к своим семьям???Если их обменяют,то они скоро окажутся вновь на передке

      Круговорот укропа в природе. Так и будут менять и обратно в контрнаступы посылать, пока не переведут в разряд "двухсотых".
  2. ANB
    ANB Сегодня, 13:31
    0
    . отличие от сотен, оставшихся на полях боев в ходе контрнаступления

    Уже тысяч.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:32
    0
    Короче, гениальная матрасен-тактик работает только против них самих - когда противник контролирует только дороги и участки нефтедобычи, как они в Ираке. Ну или когда тупо нет сил на контроль территории, как год назад. В нормальных условиях даже придумать ничего не могут, стратеги хреновы
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 13:34
    +2
    Вот ВСУки! Так опозорить советскую синюю изоленту!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:40
      +3
      isv000 hi, изолента это да, вот не пойму смысл в мультикаме или ином комке если они с головы до ног в изоленте или скотче причем ярких цветов?!
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: Ропот 55
        если они с головы до ног в изоленте или скотче причем ярких цветов?!

        Там самый абзац в 14ом был, они тогда ЖЕЛТУЮ изоленту все поголовно носили. Вот как котлы пошли, конец лета - в лицах надо представлять. Значит поле... Пшеница там, или например подсолнух... И желтая изолента маркером, когда пшеница высохла, а подсолнух всегда там желтого завались wassat
        Де Биллы)))
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:00
        0
        Цитата: Ропот 55
        они с головы до ног в изоленте или скотче причем ярких цветов?!

        Во первых, они получить пулю от своих боятся больше чем от наших войск. Во вторых, привыкли выделять свою нетрадиционную ориентацию.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    0
    перешли к тактике малых групп, стремясь тем самым снизить потери и одновременно провести разведку боем.
    Странная логика. Допустим вместо батальона при поддержке танков посылают несколько групп (например до взвода каждая) на бронемашинах, которые в итоге уничтожаются. Так в чем выигрыш? В том, что не сразу батальон, а пару рот по частям?
    отправлено в бой на легких бронеавтомобилях MaxxPro, без связи, разведданных и прикрытия танков
    "Хороша" тактика, что даже связь отсутствует. Значит выходит, что изначально уже своим командованием списаны на потери.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:42
      +1
      rotmistr60 hi, тут надежда вдруг проскочат, а там вдруг паника, неразбериха и все сопутствующие, а за этими ломануться тяжелые части, одного не учитывают сейчас не осень 2022.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:05
      0
      Странная логика. Допустим вместо батальона при поддержке танков посылают несколько групп (например до взвода каждая) на бронемашинах, которые в итоге уничтожаются. Так в чем выигрыш?

      Сплошной линии окопов нет. Если нескольким мелким группам удастся просочиться в наш ближний тыл, то в момент основного удара ВСУ в лоб с бронетехникой, внезапная поддержка им с тыла может стать решающей при прорыве.
      Насчет "без связи" врут ВСУ-ки. sad
      p.s. ВОВ Сталинград был окружен двумя кольцами(внеш и внутр) тем не менее через них прорывались из окружения отчаянные мелкие группы фашистов на автомобилях. В темноте ночи и при снеге на полной скорости по гладкой заснеженной степи.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:48
    +1
    Чей-то сумлеваюсь я, что для пленных война закончена - обменяют, переоденут, вооружат и уже опытный боец, не боящийся плена будет продолжать воевать против нас.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:55
    0
    Для десяти всушников, взятых в плен, война закончилась, они остались живы и если за ними нет преступлений, то в скором времени вернутся к своим семьям

    Мой мозг отказывается понимать подобное поведение наших властей. Никогда и никто в мире не отпускал военнопленных противника чтобы они вновь воевали потом против. А они будут - к гадалке не ходи. Что значит нет преступлений? Публично на камеру никому кишки не выпускали? Не СВО, а бред какой-то. Военнопленных лечат и домой, а там их снова под ружьё и в бой. Пособия им ещё выдавать осталось и психотерапевтов нанимать am
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:01
    0
    В итоге наши разгромили наступающее подразделение, сожгли бронеавтомобили MaxxPro и получили десять пленных всушников, т.е. одно отделение во главе с командиром.
    Ну что на это можно сказать...