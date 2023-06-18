Результат закономерный — 10 пленных, остальным не повезло. Подразделение ВСУ было отправлено в бой на легких бронеавтомобилях MaxxPro, без связи, разведданных и прикрытия танков , в результате чего украинские пехотинцы заблудились и попали в засаду

Украинская армия, не сумевшая в ходе контрнаступления сходу прорвать оборону российских войск, на некоторых участках прешли к тактике малых групп, стремясь тем самым снизить потери и одновременно провести разведку боем. Однако и это не привело к ожидаемым командованием группировки ВСУ результатам, противник также несет потери в живой силе и бронетехники. К тому же очень сильно возросло количество взятых в плен всушников.На одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении противник попытался просочиться через наши порядки небольшой группой на бронеавтомобилях, но попали в засаду российской армии. В итоге наши разгромили наступающее подразделение, сожгли бронеавтомобили MaxxPro и получили десять пленных всушников, т.е. одно отделение во главе с командиром. Остальные перешли в разряд "двухсотых".Как утверждают наши бойцы с передовой, видимо уже по итогам беседы с пленными, подразделение ВСУ было отправлено в бой без каких-либо разведданных и даже без связи.- пишет ТГ-канал Архангел спецназа Z.Для десяти всушников, взятых в плен, война закончилась, они остались живы и если за ними нет преступлений, то в скором времени вернутся к своим семьям, в отличие от сотен, оставшихся на полях боев в ходе контрнаступления, которое уже получило название "мясной штурм".