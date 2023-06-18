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Подразделения российской армии оставили большую часть Пятихаток, отойдя на заранее подготовленные позиции

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Подразделения российской армии оставили большую часть Пятихаток, отойдя на заранее подготовленные позиции

На Запорожском направлении небольшая передышка, после двухдневных ожесточенных боев на направлении Пятихатки, наши оставили большую часть села и отошли на его окраину, где находятся заранее подготовленные позиции. Но на этом сражение за этот населенный пункт, переходивший из рук в руки несколько раз, не прекращен, стороны подтягивают резервы, готовясь к новому сражению.


Враг начал наступление на направлении Пятихатки еще 16 июня, на прорыв российской обороны была брошена 128-я горно-штурмовая бригада, сформированная из мотивированных бойцов ВСУ, пообещавших Зеленскому "успех". За двое суток бригада потеряла большое количество военнослужащих убитыми, сумев зацепиться за Пятихатки, откуда их неоднократно выбивали наши. На данном направлении оборону держат 429 владикавказский мотострелковый полк, пехота и танкисты 4 военной базы из Южной Осетии.

Атаки ВСУ шли волнами, противник наступал при поддержке бронетехники, включая танки, не считаясь с потерями. Несколько раз занимал Пятихатки, откуда его выбивали бойцы 19-й осетинской дивизии. Сюрпризом для ВСУ стало применение нашими ТОС "Солнцепек", которые раза три или четыре накрывали наступающие порядки ВСУ. После потери большого количества бронетехники, украинская горно-штурмовая пехота пошла в атаку практически пешком, неся большие потери.

В итоге ВСУ удалось закрепиться в Пятихатках, несмотря на ожесточенный огонь российской стороны. Наши отошли на окраину, где имеются заранее подготовленные позиции. Как заявляют бойцы батальонов "Шторм. Осетия" и "Алания", все только начинается.

Продолжается работа на подступах. Парни, вернем. То, что вы показали эти дни было за гранью человеческих возможностей! За вас сейчас болеет вся страна. Держим строй и помним что у любого тактического успеха есть временный эффект

- пишут бойцы с передовой.
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4 комментария
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  1. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 14:12
    -2
    Как это, их жгли жгли ракетами несколько раз ,а они укроп все таки закрепились в городе
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 14:14
    0
    ВСУ пытаются нащупать брешь в российской обороне.
    Почему бы не предоставить им такую брешь, чтобы они туда массово устремились?
    А затем посмотреть, что из этого получится на самом деле.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:17
    0
    За вас сейчас болеет вся страна. Держим строй и помним что у любого тактического успеха есть временный эффект


    Значит есть у наших порох в пороховницах, и это очень радует!
    Бойцы не падают духом, значит сплоченны и верят в Победу!
    Это тоже радует!
    Успехов и побед вам в вашем нелегком ратном деле!
  4. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 14:18
    0
    Атаки ВСУ шли волнами, противник наступал при поддержке бронетехники, включая танки, не считаясь с потерями. Несколько раз занимал Пятихатки, откуда его выбивали бойцы 19-й осетинской дивизии. Сюрпризом для ВСУ стало применение нашими ТОС "Солнцепек",

    Про использование "Хризантемы-С" против украинской бронетехники по-прежнему ничего неслышно?