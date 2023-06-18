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«Находятся в отличном состоянии»: Бельгия передаст ВСУ десятки бронетранспортеров М113

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«Находятся в отличном состоянии»: Бельгия передаст ВСУ десятки бронетранспортеров М113

Совет министров Бельгии 16 июня по предложению главы военного ведомства страны дал разрешение на предоставление очередного, 15-го по счету, пакета помощи для киевского режима.


Новый транш предусматривает выделение 11 млн евро на закупку нескольких десятков (40-50 единиц) бронетранспортеров М113, списанных неназываемой европейской армией. Бельгийская компания John Cockerill займется их восстановлением, хотя, как утверждается, в издании Army Recognition, «большинство из БТР находятся в отличном состоянии».

Как прогнозируется, ремонт первой партии M113 (в 40-50 машин) потребует всего несколько месяцев работ, которые, вероятно, будут завершены в 2023 году, после чего их получит украинская армия.

Бельгия была одной из первых стран, предоставивших военную помощь Украине после вторжения России, независимо от того, была ли это летальная помощь или нет

- заявил министр обороны страны.

Развертывание поставок новых партий боевой техники на Украину происходит на фоне крупных потерь ВСУ в бронемашинах, особенно на Запорожском фронте, где в настоящее время ведутся наиболее активные бои. Запад сам подталкивал киевский режим к проведению масштабной наступательной операции, рассчитывая на поражение российских войск.

Однако ВС РФ оказывают ожесточенное противодействие, сжигая ранее переданную ВСУ матчасть. В этих условиях Европе остается лишь форсировать поставки бронемашин в адрес украинской армии.
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22 комментария
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:33
    -6
    где диверсии в странах нато.......почему,ещё не один завод или газопровод ,на западе не взорвался
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 15:00
      -1
      Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?
      Кузьма Прутков
      133-й афоризм книги "Плоды раздумья. Мысли и афоризмы" (1884 г.)

      ****
      Езжай да взрывай короче. Аника - воин.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:35
    +9
    Вверху - полуфабрикат. В готовом виде так:
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 14:44
      +4
      Печка для гриля знатная.....Сколько тушек он вмещает?
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:49
      +1
      О. Салат из брюссельской капусты однако.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:15
      0
      Чем это эту Бредлю так? 152 мм ???
      Или чем поскромнее?
      ------------------
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 14:35
    +1
    Бельгия была одной из первых...

    Может пора уже выдавать "чёрные метки" таким министрам?
    Вот правильно говорят: чем меньше шавка, тем громче визг.
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 14:41
    +2
    Повторюсь с цитатой ." На тебе , боже , что нам негоже".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:44
    +4
    выделение 11 млн евро на закупку нескольких десятков (40-50 единиц) бронетранспортеров М113
    При этом министр еще и хвастается, что его страна была одной из первых стран, предоставивших военную помощь Украине после "вторжения России". М113, ветеран вьетнамской войны, уже показал как может гореть в зоне конфликта. А со своими габаритами и противопульной броней мишень очень привлекательная.
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 15:57
      -1
      Цитата: rotmistr60
      М113, ветеран вьетнамской войны, уже показал как может гореть в зоне конфликта. А со своими габаритами и противопульной броней мишень очень привлекательная.

      Не то что БМП, БМД и прочие Мотолыги и то для некоторых частей на линии фронта было бы счастье хотя бы это. Не на чем раненых вывозить, из-за чего тысячи гибнут от не очень тяжёлых ранений когда тащить некому. М113 отлично для таких целей подходят.
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:51
    +1
    Бельгийская компания John Cockerill займется их восстановлением

    «большинство из БТР находятся в отличном состоянии».

    А смысл их восстанавливать, если они и так в отличном состоянии? request Где логика? am
    Может, имелось в виду, что их ещё чем-нибудь дополнительным снабдят? what
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Kojote21
      А смысл их восстанавливать, если они и так в отличном состоянии? Где логика?

      Фраза не полная - "...в отличном состоянии для распила бабла."
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:55
    +6
    Не - любой сарай на гусеницах конечно лучше, чем никакого сарая, но данный аппарат - всё-таки шибко сомнительное приобретение.. В качестве именно БТР, в ближнем тылу пехоту перевозить, припасы там доставлять, прочие хоз.нужды - конечно в хозяйстве пригодится. Но ведь шумеры его ж на передовую обязательно сунут, наши позиции штурмовать. А вот тут - очень не хотелось бы в такой жестянке оказаться.. Тем более - люминиевой..
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:01
    0
    Он устарел ещё 25 лет тому назад, гореть будет...
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:02
    0
    Цитата: yuri bakster
    где диверсии в странах нато.......почему,ещё не один завод или газопровод ,на западе не взорвался

    Достаточно поразить ПХГ на территории Украины и им там поплохеет.
  10. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:05
    +5
    Вчера с сыном созванивалась. Он говорит::"замочили"-"тварду" и пару БТР,название забыла,что-то итальянское.
    Им очень помогает артиллерия ,в мае,они были на"голодном пайке*:артиллерия практически не работала. Снаряды берегли,а теперь "сметают" наступающих
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 15:32
      +2
      Желаю ему и его парням здоровья.
      Пусть шальные пули летят мимо!
      А их снаряды только в цель!
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:16
    +1
    «большинство из БТР находятся в отличном состоянии».

    Как пишут в объявлениях: "Состояние сел-поехал".
  12. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 15:32
    +1
    Цитата: Astra wild2
    Вчера с сыном созванивалась. Он говорит::"замочили"-"тварду" и пару БТР,название забыла,что-то итальянское.
    Им очень помогает артиллерия ,в мае,они были на"голодном пайке*:артиллерия практически не работала. Снаряды берегли,а теперь "сметают" наступающих

    Терпения Вам, удачи сыну
  13. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 15:47
    +1
    Цитата: михаилл
    Как пишут в объявлениях: "Состояние сел-поехал".

    До ближайшего ухаба , лужи или мины .
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:52
    +2
    большинство из БТР находятся в отличном состоянии
    Это не надолго...
  15. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 16:23
    0
    «Находятся в отличном состоянии»: Бельгия передаст ВСУ десятки бронетранспортеров М113
    Им хоть бы 1 шт. обратно на их тупую европейскую башку сбросить (в любом состоянии)