Бельгия была одной из первых стран, предоставивших военную помощь Украине после вторжения России, независимо от того, была ли это летальная помощь или нет

Совет министров Бельгии 16 июня по предложению главы военного ведомства страны дал разрешение на предоставление очередного, 15-го по счету, пакета помощи для киевского режима.Новый транш предусматривает выделение 11 млн евро на закупку нескольких десятков (40-50 единиц) бронетранспортеров М113, списанных неназываемой европейской армией. Бельгийская компания John Cockerill займется их восстановлением, хотя, как утверждается, в издании Army Recognition, «большинство из БТР находятся в отличном состоянии».Как прогнозируется, ремонт первой партии M113 (в 40-50 машин) потребует всего несколько месяцев работ, которые, вероятно, будут завершены в 2023 году, после чего их получит украинская армия.- заявил министр обороны страны.Развертывание поставок новых партий боевой техники на Украину происходит на фоне крупных потерь ВСУ в бронемашинах, особенно на Запорожском фронте, где в настоящее время ведутся наиболее активные бои. Запад сам подталкивал киевский режим к проведению масштабной наступательной операции, рассчитывая на поражение российских войск.Однако ВС РФ оказывают ожесточенное противодействие, сжигая ранее переданную ВСУ матчасть. В этих условиях Европе остается лишь форсировать поставки бронемашин в адрес украинской армии.